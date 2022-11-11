Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле

Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и побывать в космическом музее

Отправляемся прочь от мегаполиса, городского шума и бесконечных забот — проведём праздники в окружении сказочных теремов, домов с мезонинами и резными ставнями.

Будем пробовать местные деликатесы: десерт «Калужское тесто» и блюдо «Царская трапеза», узнавать прошлое городка на берегу Оки и знакомиться с купеческим и крестьянским бытом 18-20 века.

Вас ждёт релакс в термах: вы сможете понежиться в джакузи, окунуться в термальные воды или развлечься на водных аттракционах.
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Ближайшие даты:
12
ноя
26
ноя
10
дек
24
дек
4
янв
6
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
Завершение: Вокзал Калуга-1, 17:41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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