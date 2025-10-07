Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие из Калуги в исторический древний Козельск, погружение в мир радости и красоты величественных русских монастырей, интереснейшую историю обителей в современном продолжении традиций русского православия. 5 6 отзывов

Описание экскурсии Путешествие из Калуги в исторический древний Козельск, погружение в мир радости и красоты величественных русских монастырей, интереснейшую историю обителей в современном продолжении традиций русского православия. Важная информация: Путешествие проходит на автомобиле, трансфер предусматривает отдельную оплату. Маршрут: По прекрасной живописной дороге Калужской монастырщины мы отправляемся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь (Шамордино). Посетим величественный пятнадцатикупольный Казанский храм, увидим его главные святыни и иконы. Неспешно прогуляемся по всей территории монастыря с подробным описанием храмов и строений, вас ждет подробный рассказ – исследование истории Шамордино, собранной из историй жизни невероятно интересных и значимых людей. Спустимся к живоносному, амвросиевскому и казанскому источникам, прикоснемся к живительной красоте необыкновенной природы этого места, нас примет гостеприимная река Серена и чудесный лес. При выезде из монастыря постоим на смотровой площадке, чтобы полюбоваться великолепной открывающейся панорамой реки Серёны. Живописная дорога, наполненная великолепными пейзажами, приведет нас к Оптиной Пустыни. Мы пройдем через главные ворота, посетим все храмы монастыря (Казанский храм, Введенский храм, Храм Владимирской иконы божьей матери, Храм Преображения Господня, часовню Воскресения Христова). Пройдемся неспешно по монастырскому некрополю, поговорим об удивительном столетии Оптинского старчества, персоналиях четырнадцати Оптинских старцев, за каждым из которых – целый мир и философия. Увидим памятник Ф. М. Достоевскому, вместе с Федором Михайловичем, его дорогой пройдем через чудесный лес до ворот Иоанно-Предтеченского Скита, к келье старца Амвросия, постоим у колодца старца Амвросия, поговорим о роли Оптиной пустыни в жизни и судьбе Достоевского, Толстого, Гоголя, Константина Леонтьева. Далее нас ждет Успенская Феклина женская пустынь – единственный в России монастырь, освященный в честь святой первомученицы Феклы, расположен он в селе Сенино, совсем недалеко от Оптиной пустыни. Нас примут два храма монастыря – Храм Успения Божьей матери, Храм святой первомученицы Феклы. В обители находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Троеручица», которая чудесным образом обновилась и по молитвам верующих обильно источает благодатную помощь и исцеления. В 2009 году настоятель Болгарского подворья в Москве передал обители икону, которая настолько потемнела от времени, что невозможно было понять кто на ней изображен. Через некоторое время стало понятно, что это икона Пресвятой Богородицы. Чуть позднее стало ясно, что это «Троеручица». Так приблизительно за полгода икона с абсолютно темной доски проявилась до нынешнего вида без каких-либо реставрационных работ. Следующий пункт нашего путешествия – мужской монастырь Спаса Нерукотворного (Клыково). На подъезде к монастырю увидим поклонный крест и удивительный памятник преподобному святому Кукше. Поговорим о истории русского православного миссионерства, великом жизненном монашеском пути Кукши Киево-Печерского преподобного. На территории монастыря заходим в храм Спаса нерукотворного, храм – в честь Кукши Киево-Печерского. Побываем в келье старицы схимонахини Сепфоры, на месте ее захоронения. Поговорим о переплетении истории Оптиной Пустыни с историей монастыря. Завершается наше путешествие прогулкой по Козельску. Дорога- одно из удовольствий этого мини- путешествия. На обратном пути обсуждаем новые впечатления и любуемся великолепными видами, открывающимися на всем пути следования.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь (Шамордино)

Оптина Пустынь. Мы пройдем через главные ворота, посетим все храмы монастыря (Казанский храм, Введенский храм, Храм Владимирской иконы божьей матери, Храм Преображения Господня, часовню Воскресения Христова). Иоанно-Предтеченского Скит, келья старца Амвросия

Успенская Феклина женская пустынь - единственный в России монастырь, освященный в честь святой первомученицы Феклы, расположен он в селе Сенино, совсем недалеко от Оптиной пустыни

Нас примут два храма монастыря - Храм Успения Божьей матери, Храм святой первомученицы Феклы

Следующий пункт нашего путешествия - мужской монастырь Спаса Нерукотворного (Клыково)

Что не входит в цену В цену экскурсии не включена оплата трансфера, транспорт оплачивается отдельно Где начинаем и завершаем? Начало: Начало экскурсии Калуга, вход в парк ИМ.К. Э Циолковского Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 7 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Путешествие проходит на автомобиле, трансфер предусматривает отдельную оплату

