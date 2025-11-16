Экскурсия «Милая сердцу Оптина - из Калуги» предлагает уникальную возможность окунуться в духовный мир Оптиной пустыни и Шамординского монастыря.Путешествие начинается с посещения Казанской Амвросиевской пустыни, где можно увидеть величественный Казанский

собор и узнать о жизни его известных обитателей. Затем гости отправляются в Оптину пустынь, где знакомятся с историей монастыря, его архитектурой и знаменитыми посетителями. Паломники могут попробовать вкусные блюда в трапезной и набрать воды из святого источника

Описание экскурсии

Шамординский монастырь

По дороге в Оптину пустынь мы заедем в Шамордино — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Здесь вы увидите впечатляющий Казанский собор, вмещающий до 5 000 человек. Мы расскажем об удивительной первой настоятельнице — Софии Болотовой, а также о знаменитых послушницах обители. В Шамордине жила любимая сестра Льва Толстого, и он не раз приходил сюда пешком, чтобы навестить её.

Оптина Пустынь

Знакомство с Оптиной Пустынью начнём со скита и хибарки преподобного Амвросия. Там есть источник, где можно набрать воды. Далее мы зайдём на территорию монастыря. Посетим Введенский, Казанский, Владимирский соборы, Воскресенскую часовню и могилку батюшки Илии.

Вы услышите:

о появлении обители и её архитектуре

как обитель пережила и Смутное время, и секуляризацию Екатерины Великой

известных личностях, посетивших обитель

и многое другое

Во всех монастырях есть трапезные, но самая вкусная и разнообразная еда в Оптиной:)

