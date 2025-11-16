Мои заказы

Милая сердцу Оптина - из Калуги

Посетите святые места Калужской области - Оптину пустынь и Шамординский монастырь. Узнайте о духовных традициях и истории обителей
Экскурсия «Милая сердцу Оптина - из Калуги» предлагает уникальную возможность окунуться в духовный мир Оптиной пустыни и Шамординского монастыря.

Путешествие начинается с посещения Казанской Амвросиевской пустыни, где можно увидеть величественный Казанский
собор и узнать о жизни его известных обитателей.

Затем гости отправляются в Оптину пустынь, где знакомятся с историей монастыря, его архитектурой и знаменитыми посетителями. Паломники могут попробовать вкусные блюда в трапезной и набрать воды из святого источника

5 причин купить эту экскурсию

  • 🙏 Погружение в духовную атмосферу
  • 🏛️ Уникальная архитектура монастырей
  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 📜 Истории об Оптинских старцах
  • 💧 Посещение святых источников
Что можно увидеть

  • Оптина Пустынь
  • Шамординский монастырь
  • Казанский собор
  • Введенский собор
  • Владимирский собор
  • Воскресенская часовня

Описание экскурсии

Шамординский монастырь

По дороге в Оптину пустынь мы заедем в Шамордино — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Здесь вы увидите впечатляющий Казанский собор, вмещающий до 5 000 человек. Мы расскажем об удивительной первой настоятельнице — Софии Болотовой, а также о знаменитых послушницах обители. В Шамордине жила любимая сестра Льва Толстого, и он не раз приходил сюда пешком, чтобы навестить её.

Оптина Пустынь

Знакомство с Оптиной Пустынью начнём со скита и хибарки преподобного Амвросия. Там есть источник, где можно набрать воды. Далее мы зайдём на территорию монастыря. Посетим Введенский, Казанский, Владимирский соборы, Воскресенскую часовню и могилку батюшки Илии.

Вы услышите:

  • о появлении обители и её архитектуре
  • как обитель пережила и Смутное время, и секуляризацию Екатерины Великой
  • известных личностях, посетивших обитель
  • и многое другое

Во всех монастырях есть трапезные, но самая вкусная и разнообразная еда в Оптиной:)

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Lada Vesta
  • От Калуги до Оптиной Пустыни — около часа на машине. В Шамордино мы пробудем минимум час
  • Поездка возможна на вашей машине, стоимость экскурсии в этом случае — 7 000 ₽
  • Дополнительно оплачивается туристический взнос в Оптиной пустыни — 100 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калуге
Я дипломированный гид-экскурсовод. Интересуюсь историей Калужского края. Разрабатываю новые туристические маршруты. Постоянно нахожу новые интересные объекты, истории о судьбах храмов, усадеб, людей. Часто путешественники мне подсказывают, на что можно обратить внимание.
Был у меня такой мальчик 10 лет на экскурсии в Оптиной. Я спросила его, что ему больше все запомнилось и понравилось. И тут он говорит: «Калуга — разноцветная. Посмотрите на Оптину! Она за нежно жёлтым забором, колокольня мятного цвета, а вон тот храм голубой»! И, действительно, Калуга разноцветная в любую погоду и радует глаз своей кокетливой нарядностью. Я работаю с командой гидов, которые искренне любят своё дело. Многие из нас посвятили изучению истории Калужского края более 30 лет жизни. Всех нас объединяет одно — любовь и уважение к нашей святыне, Свято-Введенской Оптиной пустыни, и к Оптинским старцам.

