Экскурсия «Милая сердцу Оптина - из Калуги» предлагает уникальную возможность окунуться в духовный мир Оптиной пустыни и Шамординского монастыря.
5 причин купить эту экскурсию
- 🙏 Погружение в духовную атмосферу
- 🏛️ Уникальная архитектура монастырей
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 📜 Истории об Оптинских старцах
- 💧 Посещение святых источников
Что можно увидеть
- Оптина Пустынь
- Шамординский монастырь
- Казанский собор
- Введенский собор
- Владимирский собор
- Воскресенская часовня
Описание экскурсии
Шамординский монастырь
По дороге в Оптину пустынь мы заедем в Шамордино — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Здесь вы увидите впечатляющий Казанский собор, вмещающий до 5 000 человек. Мы расскажем об удивительной первой настоятельнице — Софии Болотовой, а также о знаменитых послушницах обители. В Шамордине жила любимая сестра Льва Толстого, и он не раз приходил сюда пешком, чтобы навестить её.
Оптина Пустынь
Знакомство с Оптиной Пустынью начнём со скита и хибарки преподобного Амвросия. Там есть источник, где можно набрать воды. Далее мы зайдём на территорию монастыря. Посетим Введенский, Казанский, Владимирский соборы, Воскресенскую часовню и могилку батюшки Илии.
Вы услышите:
- о появлении обители и её архитектуре
- как обитель пережила и Смутное время, и секуляризацию Екатерины Великой
- известных личностях, посетивших обитель
- и многое другое
Во всех монастырях есть трапезные, но самая вкусная и разнообразная еда в Оптиной:)
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Lada Vesta
- От Калуги до Оптиной Пустыни — около часа на машине. В Шамордино мы пробудем минимум час
- Поездка возможна на вашей машине, стоимость экскурсии в этом случае — 7 000 ₽
- Дополнительно оплачивается туристический взнос в Оптиной пустыни — 100 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Калуге
Я дипломированный гид-экскурсовод. Интересуюсь историей Калужского края. Разрабатываю новые туристические маршруты. Постоянно нахожу новые интересные объекты, истории о судьбах храмов, усадеб, людей. Часто путешественники мне подсказывают, на что можно обратить внимание.
Входит в следующие категории Калуги
