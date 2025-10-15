Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Путешествие по Калуге предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой города. Туристы увидят старинные монастыри, памятники и арт-пространства. Особое внимание уделяется наследию Циолковского: дом, где он жил и работал, и памятник. Прогулка по Калужскому Арбату и поиск самой большой скамейки в России добавят экскурсии интриги. Тур проходит на комфортном минивэне, что позволяет насладиться видами города в полном объёме

