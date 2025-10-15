Путешествие по Калуге предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой города. Туристы увидят старинные монастыри, памятники и арт-пространства. Особое внимание уделяется наследию Циолковского: дом, где он жил и работал, и памятник. Прогулка по Калужскому Арбату и поиск самой большой скамейки в России добавят экскурсии интриги. Тур проходит на комфортном минивэне, что позволяет насладиться видами города в полном объёме
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на минивэне
- 🏛 Уникальные исторические объекты
- 🖼 Современные арт-пространства
- 🌌 Наследие Циолковского
- 🛋 Самая большая скамейка в России
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Здание вокзала «Калуга-1»
- Свято-Лаврентьев монастырь
- Здание бывшего завода «Кристалл»
- Водонапорная башня
- Калужский храм Василия Блаженного
- Сквер Мира
- Дом музей К.Э. Циолковского
- Каменный мост
- Памятник 600-летию Калуги
- Театральная площадь
- Калужский Арбат
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здание вокзала «Калуга-1» и памятник паровозу
- Свято-Лаврентьев монастырь — старейший в Калуге
- Здание бывшего завода «Кристалл» и арт-галерею
- Водонапорную башню, памятник журналистам и космонавтика Юру
- Калужский храм Василия Блаженного, сквер медсестёр и космонавтика Доктора
- Сквер Мира, космонавтика 001, памятник К. Э. Циолковскому и дом, в котором он жил и работал
- Каменный мост, усадьбу Золоторёвых и сувенирный магазин «Калужское тесто»
- Памятник 600-летию Калуги и самую гигантскую скамейку в России
- Театральную площадь и Калужский Арбат
- И многое другое!
Во время обзорной экскурсии, которая предполагает выходы и пешеходную часть, мы будем говорить обо всём, что связано с Калугой. О её истории, современности, космическом и купеческом наследии.
Вы узнаете:
- о первом калужском князе Симеоне
- подземных ходах и крепостях, которые когда-то были на территории города
- 50-метровом памятнике, который жители города ласково называют «Шарик»
- секретах Гостиных рядов, Березуйского оврага и Каменного моста
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Поедем на минивэне Toyota Alphard
- Если у вас большая компания, можно арендовать микроавтобус — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания вокзала «Калуга-1»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1703 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
В
Власта
15 окт 2025
Великолепная экскурсия полная информированность гида-историка и чудесная подача небанального материала взрослым искушенным туристам.
Юрий
26 сен 2025
Большое спасибо Юле и Лене нам всё очень понравилось.
