Экскурсии на фабрики и заводы в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Калуге, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Вы посетите главные места усадебного комплекса «Полотняный Завод»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов
Пешая
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод»
Увлекательное путешествие по Калуге и старинной усадьбе Гончаровых. Узнайте историю и насладитесь видами на реку Суходрев
Начало: По согласованию с гидом
«Затем переедем в музей-усадьбу Гончаровых «Полотняный завод»»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
от 8000 за всё до 5 чел.
Полотняный завод-Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полотняный завод-Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
Начало: Место начала по договорённости с путешественниками
«Осмотрим работающую с 1718 года бумажную фабрику, посетим уникальный музей бумаги «Бузеон», открытый в одном из «лофтовых» производственных цехов старой мануфактуры, интересный равно и детям и взрослым»
Завтра в 09:00
8 янв в 09:00
6500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Экскурсия очень понравилась. Она проходила в теплой и дружелюбной атмосфере, спокойно и размеренно. Мы узнали много интересных фактов об истории становления
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    полотняного дела и его основателях. Поданный материал в виде лёгкого увлекательного рассказа не напрягает и легко запоминается Спасибо Наталье и Анне за проведенный тур.

  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине
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    начала экскурсию. Мы узнали много новой и интересной информации. Никуда не торопились, много гуляли и смотрели. Здорово, что мы заказали индивидуальную экскурсию!!! Спасибо огромное Анне и Виктору!!!

  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
  • Р
    Рожкина
    24 февраля 2023
    Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов
    Прекрасное место. Экскурсовод Светлана Черкасова интересно рассказала и ответила на вопросы. Приедем летом погулять по парку и посмотреть дом Щепочкина.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2023
    Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов
    Экскурсия была очень обширная. Первая часть-обзорная по Калуге, гид Ольга Александрова. Замечательно, с большой любовью к родному городу, рассказывала нам о
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    его достопримечательностях. Было очень интересно. Вторая часть-поездка в Полотняный завод с водителем Семеном, там нас приняли сотрудники музея и провели экскурсию. Затем мы поехали к панораме "Стояние на Угре" Там тоже была замечательная экскурсия. Шофер нас ждал и благополучно доставил обратно в гостиницу. Большое всем спасибо!

  • С
    Светлана
    5 января 2023
    Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов
    Замечательный экскурсовод Инна и водитель Семён, большое им спасибо за внимательное отношение к экскурсантам. Получили ответы на все вопросы и
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    хорошее настроение! Не очень понравился процесс бронирования. После того, как пришло подтверждение бронирования и вступили в переписку с менеджером, вдруг менеджер начал меня укорять, что, я сделала что-то не так и неправильно, было неприятно. На то и менеджер, чтобы работать с клиентом, а не попрекать его. Но кончилось все хорошо, спасибо всем

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Фабрики и заводы»

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  7. Палаты купцов Коробовых
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Сколько стоит экскурсия по Калуге в декабре 2024
Сейчас в Калуге в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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