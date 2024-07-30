5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборМузей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Вы посетите главные места усадебного комплекса «Полотняный Завод»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод»
Увлекательное путешествие по Калуге и старинной усадьбе Гончаровых. Узнайте историю и насладитесь видами на реку Суходрев
Начало: По согласованию с гидом
«Затем переедем в музей-усадьбу Гончаровых «Полотняный завод»»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
от 8000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полотняный завод-Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
Начало: Место начала по договорённости с путешественниками
«Осмотрим работающую с 1718 года бумажную фабрику, посетим уникальный музей бумаги «Бузеон», открытый в одном из «лофтовых» производственных цехов старой мануфактуры, интересный равно и детям и взрослым»
Завтра в 09:00
8 янв в 09:00
6500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Она проходила в теплой и дружелюбной атмосфере, спокойно и размеренно. Мы узнали много интересных фактов об истории становления
- ММарина15 июня 2024Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
- РРожкина24 февраля 2023Прекрасное место. Экскурсовод Светлана Черкасова интересно рассказала и ответила на вопросы. Приедем летом погулять по парку и посмотреть дом Щепочкина.
- ТТатьяна8 января 2023Экскурсия была очень обширная. Первая часть-обзорная по Калуге, гид Ольга Александрова. Замечательно, с большой любовью к родному городу, рассказывала нам о
- ССветлана5 января 2023Замечательный экскурсовод Инна и водитель Семён, большое им спасибо за внимательное отношение к экскурсантам. Получили ответы на все вопросы и
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Фабрики и заводы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в декабре 2024
Сейчас в Калуге в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Фабрики и заводы», 7 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль