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хорошее настроение! Не очень понравился процесс бронирования. После того, как пришло подтверждение бронирования и вступили в переписку с менеджером, вдруг менеджер начал меня укорять, что, я сделала что-то не так и неправильно, было неприятно. На то и менеджер, чтобы работать с клиентом, а не попрекать его. Но кончилось все хорошо, спасибо всем