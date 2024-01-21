Анна — ваша команда гидов в Калуге

В нашей команде два экскурсовода-исследователя и водитель с 20-летним стажем. Мы отдаём предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Как мы любим и умеем. Если вы любите провинцию, как мы, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, мы с радостью откроем для вас Калугу и её окрестности.

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