Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Индивидуальная экскурсия в Калуге

Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов

Приглашаем вас в путешествие по старинной части Калуги, где каждый камень хранит отголоски прошлого.

Под руководством опытного гида вы пройдете по маршруту, заложенному знаменитым архитектором Петром Никитиным, чьи работы оставили неизгладимый след в истории города.

Вас ждет знакомство с уникальными градостроительными решениями, взгляд на последнюю калужскую крепость и секреты овражной системы.

Сравните исторический генеральный план с современной застройкой и узнайте, как классицизм оказал влияние на облик современной Калуги.

Экскурсия предполагает комфортное путешествие на автомобиле Kia Rio 4, с возможностью адаптации программы для большего числа участников. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и новые знания о знаковых местах Калуги
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

  • В хитросплетениях старинных улиц вы увидите результаты 8-летнего периода работы главного зодчего Калужской губернии Петра Никитина. Архитектор строил также в Москве, Твери и Новгороде, но именно в Калуге сохранилось большинство его творений.
  • Рассмотрите уникальные градостроительные рельефы. Увидите последнюю калужскую крепость и узнаете, как здесь появились овраги.
  • Изучите генеральный план города, составленный Никитиным. И убедитесь, что застройка Екатерининского времени за малым исключением сохранилась до наших дней.
  • Разберётесь в преемственности архитектуры Никитина. Он передал свои знания и умения других мастерам, благодаря чему Калуга стала ярким образцом провинциального классицизма.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Rio 4.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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