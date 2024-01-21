Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Приглашаем вас в путешествие по старинной части Калуги, где каждый камень хранит отголоски прошлого.
Под руководством опытного гида вы пройдете по маршруту, заложенному знаменитым архитектором Петром Никитиным, чьи работы оставили неизгладимый след в истории города.
Вас ждет знакомство с уникальными градостроительными решениями, взгляд на последнюю калужскую крепость и секреты овражной системы.
Сравните исторический генеральный план с современной застройкой и узнайте, как классицизм оказал влияние на облик современной Калуги.
Экскурсия предполагает комфортное путешествие на автомобиле Kia Rio 4, с возможностью адаптации программы для большего числа участников. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и новые знания о знаковых местах Калуги
Под руководством опытного гида вы пройдете по маршруту, заложенному знаменитым архитектором Петром Никитиным, чьи работы оставили неизгладимый след в истории города.
Вас ждет знакомство с уникальными градостроительными решениями, взгляд на последнюю калужскую крепость и секреты овражной системы.
Сравните исторический генеральный план с современной застройкой и узнайте, как классицизм оказал влияние на облик современной Калуги.
Экскурсия предполагает комфортное путешествие на автомобиле Kia Rio 4, с возможностью адаптации программы для большего числа участников. Наша команда гарантирует незабываемые впечатления и новые знания о знаковых местах Калуги
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- В хитросплетениях старинных улиц вы увидите результаты 8-летнего периода работы главного зодчего Калужской губернии Петра Никитина. Архитектор строил также в Москве, Твери и Новгороде, но именно в Калуге сохранилось большинство его творений.
- Рассмотрите уникальные градостроительные рельефы. Увидите последнюю калужскую крепость и узнаете, как здесь появились овраги.
- Изучите генеральный план города, составленный Никитиным. И убедитесь, что застройка Екатерининского времени за малым исключением сохранилась до наших дней.
- Разберётесь в преемственности архитектуры Никитина. Он передал свои знания и умения других мастерам, благодаря чему Калуга стала ярким образцом провинциального классицизма.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Rio 4.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калуге
В нашей команде два экскурсовода-исследователя и водитель с 20-летним стажем. Мы отдаём предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Как мы любим и умеем. Если вы любите провинцию, как мы, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, мы с радостью откроем для вас Калугу и её окрестности.
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