Таинственная Калуга: ночная экскурсия

Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и и легенды

Групповая
Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и и легенды.

Почувствуем себя не просто экскурсантами, а настоящими исследователями.

Пройдемся по старинным улочкам, попробуем местную сладость — Калужское тесто и погадаем!
Таинственная Калуга: ночная экскурсия
Таинственная Калуга: ночная экскурсия
Таинственная Калуга: ночная экскурсия
Таинственная Калуга: ночная экскурсия
Таинственная Калуга: ночная экскурсия

Что вас ожидает 🤩

  • Древняя крепость
  • Троицкий собор
  • Парк культуры и отдыха
  • Старейшая торговая площадь
  • Улицы Никитская и Воскресенская
  • Улица Московская
  • Дом Фишеров
  • Дом, где останавливалась Екатерина II
  • Улица Театральная
  • Драматический театр

Что вас ждет

Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и и легенды. Почувствуем себя не просто экскурсантами, а настоящими исследователями.

Старинные улочки и местная сладость

Маршрут начнется с территории древней крепости, где мы узнаем, кто ее построил и зачем. Гид расскажет историю Троицкого собора, вы узнаете почему его не взорвали советские власти. Подойдем к месту силы в Парке культуры и отдыха, где нас ждет очень важное дело! Затем выйдем на старейшую торговую площадь и узнаем про подземные ходы и о том, где было немецкое кладбище.
Мы пройдем по улицам Никитская и Воскресенская. Это улочки со старыми домами, которые хранят в себе множество тайн. Одна из них — история возрождения рецепта старинной сладости Калужское тесто. Мы его попробуем!

Тайны Театральной

Далее идем на улицу Московскую, где у дома Фишеров, узнаем, как дух пивовара помогал исправлять неудавшиеся партии пива советским технологам. Пройдем мимо дома, где останавливалась Екатерина Вторая. Узнаем все тайны улицы Театральной и поймем, почему у здания Драматического театра плохая энергетика. Узнаете вы и о себе, ведь мы будем гадать!
А также вы получите от экскурсовода несколько талисманов! И самое интересное — вы посетите места силы нашего города!
Скучно точно не будет! Свой путь мы начнем под покровом ночи, поэтому желательно при себе иметь фонарики.

Важно знать

Одевайтесь теплее, прогулка долгая. Термос с горячим чаем тоже не помешает.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
пл. Старый Торг, д. 4
Когда и сколько длится
Когда: По пятницам в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По пятницам в 20:00

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