Что вас ждет

Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и и легенды. Почувствуем себя не просто экскурсантами, а настоящими исследователями.

Старинные улочки и местная сладость

Маршрут начнется с территории древней крепости, где мы узнаем, кто ее построил и зачем. Гид расскажет историю Троицкого собора, вы узнаете почему его не взорвали советские власти. Подойдем к месту силы в Парке культуры и отдыха, где нас ждет очень важное дело! Затем выйдем на старейшую торговую площадь и узнаем про подземные ходы и о том, где было немецкое кладбище.

Мы пройдем по улицам Никитская и Воскресенская. Это улочки со старыми домами, которые хранят в себе множество тайн. Одна из них — история возрождения рецепта старинной сладости Калужское тесто. Мы его попробуем!

Тайны Театральной

Далее идем на улицу Московскую, где у дома Фишеров, узнаем, как дух пивовара помогал исправлять неудавшиеся партии пива советским технологам. Пройдем мимо дома, где останавливалась Екатерина Вторая. Узнаем все тайны улицы Театральной и поймем, почему у здания Драматического театра плохая энергетика. Узнаете вы и о себе, ведь мы будем гадать!

А также вы получите от экскурсовода несколько талисманов! И самое интересное — вы посетите места силы нашего города!

Скучно точно не будет! Свой путь мы начнем под покровом ночи, поэтому желательно при себе иметь фонарики.

Важно знать

Одевайтесь теплее, прогулка долгая. Термос с горячим чаем тоже не помешает.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: