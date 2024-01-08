На туристических картах Калуга не значится в первых рядах. Но это не мешает ей иметь «столичный» статус (подробнее об этом — на экскурсии), а также предлагать множество необычных мест и впечатлений. Все великолепие города сосредоточено в центре — там мы и будем гулять. Вы узнаете историю Калуги, увидите яркие граффити, арт-объекты, памятники и лучшие локации для фото.

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Описание

Что вас ожидает

Калуга — яркий, интересный, самобытный город, который, несмотря на несхожесть с мегаполисом, можно по праву сравнить с Москвой. Что между ними общего? Давайте разбираться вместе!

Приезд в Москву у большинства путешественников начинается с аэропорта или вокзала. Калуга — не исключение. Здесь есть и то, и другое. С вокзала мы и начнём наше путешествие.

Отыщем калужский Москва-Сити и кусочек Третьяковской галереи прямо под открытым небом.

и кусочек прямо под открытым небом. Пройдёмся по Театральной площади и полюбуемся зданием областного театра.

и полюбуемся зданием областного театра. Прогуляемся по местному Арбату , где потрём денежный мешок для скорейшего обогащения и поздороваемся с самим Циолковским.

, где потрём денежный мешок для скорейшего обогащения и поздороваемся с самим Циолковским. Дойдем до исторической площади Старый Торг, полюбуемся архитектурными решениями калужских купцов и их лайфхаками и проведём аналогии с московским купечеством

Зайдём на Каменный мост и поговорим о калужском тесте

и поговорим о калужском тесте Увидим калужский Храм Василия Блаженного и здание фабрики, которая такая же сладкая, как и знаменитый московский Эйнем и «Красный Октябрь».

Завершится прогулка там, где можно узнать всё о космосе и Вселенной — недалеко от музея истории космонавтики. Добраться туда нам поможет калужский троллейбус, прокатиться на котором так же приятно, как и на московском электробусе.

Организационные детали