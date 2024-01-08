Узнать о туристических чудесах и столичных амбициях Калуги
На туристических картах Калуга не значится в первых рядах.
Но это не мешает ей иметь «столичный» статус (подробнее об этом — на экскурсии), а также предлагать множество необычных мест и впечатлений. Все великолепие города сосредоточено в центре — там мы и будем гулять.
Вы узнаете историю Калуги, увидите яркие граффити, арт-объекты, памятники и лучшие локации для фото.
Но это не мешает ей иметь «столичный» статус (подробнее об этом — на экскурсии), а также предлагать множество необычных мест и впечатлений. Все великолепие города сосредоточено в центре — там мы и будем гулять.
Вы узнаете историю Калуги, увидите яркие граффити, арт-объекты, памятники и лучшие локации для фото.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 371 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Калуга — яркий, интересный, самобытный город, который, несмотря на несхожесть с мегаполисом, можно по праву сравнить с Москвой. Что между ними общего? Давайте разбираться вместе!
- Приезд в Москву у большинства путешественников начинается с аэропорта или вокзала. Калуга — не исключение. Здесь есть и то, и другое. С вокзала мы и начнём наше путешествие.
- Отыщем калужский Москва-Сити и кусочек Третьяковской галереи прямо под открытым небом.
- Пройдёмся по Театральной площади и полюбуемся зданием областного театра.
- Прогуляемся по местному Арбату, где потрём денежный мешок для скорейшего обогащения и поздороваемся с самим Циолковским.
- Дойдем до исторической площади Старый Торг, полюбуемся архитектурными решениями калужских купцов и их лайфхаками и проведём аналогии с московским купечеством
- Зайдём на Каменный мост и поговорим о калужском тесте
- Увидим калужский Храм Василия Блаженного и здание фабрики, которая такая же сладкая, как и знаменитый московский Эйнем и «Красный Октябрь».
Завершится прогулка там, где можно узнать всё о космосе и Вселенной — недалеко от музея истории космонавтики. Добраться туда нам поможет калужский троллейбус, прокатиться на котором так же приятно, как и на московском электробусе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- По желанию путешественников возможен обед в кафе или столовой города (оплачивается отдельно)
- Дополнительно оплачивается проезд на калужском троллейбусе (25 руб. с человека, необходимо оплатить 2-3 поездки).
- Для школьников, студентов и корпоративных групп возможно проведение экскурсии с использованием легкового транспорта или минивэна (подробности и стоимость уточняйте при бронировании)
в понедельник в 10:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе здания ж/д вокзала «Калуга-1»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 10:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
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