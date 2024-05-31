🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!» Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке Начало: Экскурсии на Театральной площади «Завершится прогулка там, где можно узнать всё о космосе и Вселенной — недалеко от музея истории космонавтики» 6 450 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты Начало: Около дома-музея Шамиля «В нашей программе также территория обновленного Музея космонавтики, ракета «Восток», памятники космосу и людям» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 7 отзывов Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями Начало: В районе Калужского драматического театра «В поисках космонавтиков мы посетим старинные улицы и самые необычные переулки Калуги» 5 430 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 107 отзывов Популярное предложение Первое знакомство с Калугой Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: У музея истории космонавтики «Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: По согласованию с гидом «Прогуляемся до Государственного музея истории Космонавтики» Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 71 отзыв Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты Начало: Ул. Академика Королева, 2 «Космическая Калуга Начнется наша обзорная экскурсия со знакомства с новой площадкой у музея космонавтики» Расписание: По субботам и в праздники 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты Начало: По согласованию с гидом «Почему Калугу называют «колыбелью космонавтики»» Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Улица Калужских достопримечательностей Начало: Ул. Академика Королева, 2 «Космическая часть Калуги Познакомившись с историей музея космонавтики, идем до парка имени К» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авто-прогулка по Калуге Начало: Ул. Королева, 2 «Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства» Расписание: По договоренности от 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Пешком по Калуге - обзорная экскурсия Начало: Улица Ленина, 126 «Калуга — колыбель космонавтики Погуляем по парку им» Расписание: В любой день в любое время от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Экскурсия «Калуга космическая»: от Циолковского до современной астрономии Откройте для себя космическую историю Калуги, включая посещение Планетария и музея космонавтики Начало: Калуга, Сквер Мира (или по согласованию с гидом) «Путешествие по космической истории Калуги Отправляемся в увлекательное путешествие, чтобы узнать, почему Калуга считается «колыбелью космонавтики»» Расписание: Ежедневно 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Москва - Луна, Калуга - Марс Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам «Калугу не зря так называют: в нашем городе много памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики» 5 000 ₽ за всё до 8 чел.