1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
«Вы узнаете об истории городского Музея космонавтики, прогуляетесь по местам, где каждый день катался на велосипеде великий ученый, увидите школу, где Циолковский преподавал физику и астрономию»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Через интересное архитектурное сооружение — Каменный мост — вы пройдете к Краеведческому музею, бывшей резиденции императорской семьи»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
«Завершится прогулка там, где можно узнать всё о космосе и Вселенной — недалеко от музея истории космонавтики»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 450₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
«Перейдя через Каменный мост, раскинувшийся над глубоким оврагом, мы выйдем к Краеведческому музею и его филиалу — дому Шамиля»
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
«Языческая тропа, Болотный парк и новый Версаль, маяк, музей и дом художника — я познакомлю вас с инфраструктурой Никола-Ленивца и его яркими экспонатами»
15 июня в 08:00
16 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
«В нашей программе также территория обновленного Музея космонавтики, ракета «Восток», памятники космосу и людям»
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Входные билеты в музей «Полотняный Завод» оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 руб»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
«Дом-музей семьи Цветаевых, принадлежавший деду Марины»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
«Прогуляемся до Государственного музея истории Космонавтики»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Космическая Калуга Начнется наша обзорная экскурсия со знакомства с новой площадкой у музея космонавтики»
Расписание: По субботам и в праздники
Сегодня в 15:00
15 июня в 09:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
«Увидим памятник Гагарину и расположившийся напротив него первый в мире Музей космонавтики»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Космическая часть Калуги Познакомившись с историей музея космонавтики, идем до парка имени К»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-прогулка по Калуге
Начало: Ул. Королева, 2
«Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
«Наша экскурсия закончится на обзорной площадке первого в мире музея космонавтики»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 15:00
11 июня в 07:30
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Калуга космическая»: от Циолковского до современной астрономии
Откройте для себя космическую историю Калуги, включая посещение Планетария и музея космонавтики
Начало: Калуга, Сквер Мира (или по согласованию с гидом)
«Мы также увидим знаменитый Музей космонавтики и впечатляющий купол планетария, олицетворяющий достижения космической эры»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
«Посещение музея истории бумаги «Бузеон» с экскурсией»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
«Первый в мире музей космической тематики, космический Парфенон»
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла31 мая 202431.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
- ООльга28 мая 2024Ольга Туркова прекрасный экскурсовод. Очень увлеченный и знающий. Очень понравилась любовь Ольги к городу и то что она старается донести
- ЕЕкатерина27 мая 2024Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три
- ААлександр27 мая 2024Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
- ААлина27 мая 2024Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
- ООльга26 мая 2024Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия. Время прошло легко и непринужденно, без лишнего занудства и заученных текстов. Калуга для нас заиграла абсолютно другими красками. Все благодаря гиду. Всем рекомендуем.
- VVladislav20 мая 2024Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
- ДДенис17 мая 2024Лучшая экскурсия в Калуге. Экскурсовод профессионал своей профессии со знанием архитектурных тонкостей зодчества Калуги. Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Музеи»
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