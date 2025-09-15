Экскурсия понравится всем, кто любит неспешные прогулки по старинным улицам города, вглядываясь и рассматривая детали, погружаясь в историю города, его атмосферу и настроение. Гулять, рассматривать, обсуждать, любоваться с вами вместе будет профессиональный экскурсовод — гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. Буду рада открывать с вами удивительную многогранную Калугу! В Калуге жили, работали, торговали и строили и купцы и банкиры и просто мещане, ремесленники — архитектура старого города отражает разнообразие их вкусов и пристрастий. Но объединяет их высокий уровень архитектурного исполнения, изящество и уникальность. Зодчие Калуги — архитекторы высокой классической школы, подарившие городу лицо и узнаваемость. Начнём мы нашу прогулку по Калуге, оказавшись в красивейшей части города — в его центре. Нас встретит улица Московская — Дом купца Щукина — прекрасное здание в стиле ампир, украшенное с фасада величественной ионической колоннадой (бывший дворянский пансион). Поговорим об истории богатейших купеческих семей Калуги, оставивших свой след в истории города. Дом Фишера — яркая, красочная асимметрия архитектуры модерна, удивительный уютный внутренний дворик и его обитатели — мини-зоопарк с уточками и гусями. Вспомним историю и традиции пивоваренного производства Фишера в Калуге, интересные факты и свидетельства. Рассмотрим с вами великолепный декор и архитектурное изящество Дома Мешкова (здания госбанка) — дома с грифонами — одного из самых красивых ампирных зданий Калуги. Исключительную пышность и помпезность зданию придает главный фасад, импонирующий величественной колоннадой с коринфскими капителями портика. Интересен фриз — грифоны чередуются с лирами. В тимпане — щит, украшенный торсом Гермеса с крылышками. Мы неспешно погуляем, пройдёмся по переулочкам исторической Калуги, увидим городскую усадьбу Билибиных (православная гимназия), Храм Гурия Казанского, дом Билибиных-Архангельских (прекрасный памятник позднего московского барокко). Старая Калуга славится, в основном, архитектурой классицизма и ампира XVIII-XIX веков. Чуть позже появляются здания в стиле модерн, эклектика. Особняк с лепными грифонами, виньетками и венками, треугольным фронтоном и гербом на кованой решётке крыльца обязательно привлечёт наше внимание — классическая усадьба военного министра Сухозанет, героя войны 1812 года. Южная часть усадьбы, конюшня, каретная, флигель и погреб — это уже стиль псевдоготика, очень нарядный и красочный. Прогуляемся по улице Ленина (Никитской), изобилующей прекрасными зданиями конца XIX-начала XX веков, купеческими усадьбами, объединяющими в себе большие торговые залы, служебные помещения банков, магазинов и великолепных жилых квартир. Увидим:

Дом купца Игнатова, декорированный великолепными вазонами на кровле, изобилующее пышным растительным орнаментом.

Дом Чистоклетовых (Калужский областной художественный музей) – усадьба первой половины XIX века, главный дом, два флигеля хозяйственный корпус, сарай, ограда и ворота – интересный, почти театральный эффект утонченной архитектуры стиля русского классицизма, невероятный декор фасада.

Церковь в честь Рождества Богородицы (Никитская) XVIII-XIX веков. Наша прогулка продолжается – мы идём и рассматриваем одну из самых старейших и красивейших улиц калуги — Воскресенскую. Это отдельное удовольствие от невероятной красоты фасадов зданий и погружения в историю старого города. Увидим:.

Церковь в честь Рождества Богородицы (Никитская) XVIII-XIX веков. Наша прогулка продолжается – мы идём и рассматриваем одну из самых старейших и красивейших улиц калуги — Воскресенскую. Это отдельное удовольствие от невероятной красоты фасадов зданий и погружения в историю старого города. Увидим:.

• Церковь в честь Рождества Богородицы (Никитская) XVIII-XIX веков. Наша прогулка продолжается – мы идём и рассматриваем одну из самых старейших и красивейших улиц калуги — Воскресенскую. Это отдельное удовольствие от невероятной красоты фасадов зданий и погружения в историю старого города. Увидим: