Индивидуальная экскурсия по Калуге - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу старинного города, где оживают истории купцов и архитекторов. Прогулка по Московской улице познакомит с ампирным домом купца Щукина и
Описание экскурсии
Экскурсия понравится всем, кто любит неспешные прогулки по старинным улицам города, вглядываясь и рассматривая детали, погружаясь в историю города, его атмосферу и настроение. Гулять, рассматривать, обсуждать, любоваться с вами вместе будет профессиональный экскурсовод — гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. Буду рада открывать с вами удивительную многогранную Калугу! В Калуге жили, работали, торговали и строили и купцы и банкиры и просто мещане, ремесленники — архитектура старого города отражает разнообразие их вкусов и пристрастий. Но объединяет их высокий уровень архитектурного исполнения, изящество и уникальность. Зодчие Калуги — архитекторы высокой классической школы, подарившие городу лицо и узнаваемость. Начнём мы нашу прогулку по Калуге, оказавшись в красивейшей части города — в его центре. Нас встретит улица Московская — Дом купца Щукина — прекрасное здание в стиле ампир, украшенное с фасада величественной ионической колоннадой (бывший дворянский пансион). Поговорим об истории богатейших купеческих семей Калуги, оставивших свой след в истории города. Дом Фишера — яркая, красочная асимметрия архитектуры модерна, удивительный уютный внутренний дворик и его обитатели — мини-зоопарк с уточками и гусями. Вспомним историю и традиции пивоваренного производства Фишера в Калуге, интересные факты и свидетельства. Рассмотрим с вами великолепный декор и архитектурное изящество Дома Мешкова (здания госбанка) — дома с грифонами — одного из самых красивых ампирных зданий Калуги. Исключительную пышность и помпезность зданию придает главный фасад, импонирующий величественной колоннадой с коринфскими капителями портика. Интересен фриз — грифоны чередуются с лирами. В тимпане — щит, украшенный торсом Гермеса с крылышками. Мы неспешно погуляем, пройдёмся по переулочкам исторической Калуги, увидим городскую усадьбу Билибиных (православная гимназия), Храм Гурия Казанского, дом Билибиных-Архангельских (прекрасный памятник позднего московского барокко). Старая Калуга славится, в основном, архитектурой классицизма и ампира XVIII-XIX веков. Чуть позже появляются здания в стиле модерн, эклектика. Особняк с лепными грифонами, виньетками и венками, треугольным фронтоном и гербом на кованой решётке крыльца обязательно привлечёт наше внимание — классическая усадьба военного министра Сухозанет, героя войны 1812 года. Южная часть усадьбы, конюшня, каретная, флигель и погреб — это уже стиль псевдоготика, очень нарядный и красочный. Прогуляемся по улице Ленина (Никитской), изобилующей прекрасными зданиями конца XIX-начала XX веков, купеческими усадьбами, объединяющими в себе большие торговые залы, служебные помещения банков, магазинов и великолепных жилых квартир. Увидим:
- Дом купца Игнатова, декорированный великолепными вазонами на кровле, изобилующее пышным растительным орнаментом.
- Дом Чистоклетовых (Калужский областной художественный музей) – усадьба первой половины XIX века, главный дом, два флигеля хозяйственный корпус, сарай, ограда и ворота – интересный, почти театральный эффект утонченной архитектуры стиля русского классицизма, невероятный декор фасада.
Церковь в честь Рождества Богородицы (Никитская) XVIII-XIX веков. Наша прогулка продолжается – мы идём и рассматриваем одну из самых старейших и красивейших улиц калуги — Воскресенскую. Это отдельное удовольствие от невероятной красоты фасадов зданий и погружения в историю старого города. Увидим:.
- Дом бывшей Пестриковской Богадельни – барская усадьба с большим домом, садом, прекрасный образец классической архитектуры конца XVIII века.
- Усадьба Яновского – удивительный архитектурный ансамбль, неповторимое очарование жилой городской провинциальной среды.
- Усадьба Медынцева, (дом купца Н. В. Теренина) – нарядный, изобилующий декором великолепный особняк.
- Усадьба Саниных – кованные, ажурные тонкой работы решётки, балконы этой живописной усадьбы завораживают взгляд. Это жилой дом с уютными двориками, кустами сирени, голубятнями – кусочек живой старой Калуги.
- Церковь Георгия за лавками – великолепие белокирпичного русского узоречья удивительным образом соединяется с классической, прекрасных пропорций архитектурой и стилем барокко. Храм трёх различных последовательных стилей 1700-1800 годов уникален именно этим! Прогулка по улице Воскресенской завершит нашу экскурсию и откроет нам с вами красивейшие городские перспективы – окружение особняков, утопающих в вишнёвых, яблоневых, грушевых садах.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Московская д. 15
Завершение: Площадь Старый торг, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Е
Елена
15 сен 2025
Всё прошло замечательно. Экскурсия была очень информативной и разнообразной!
М
Маргарита
22 мая 2025
Экскурсию великолепно провела Анна Кравченко. Увидели прекрасную Калугу, услушали много интересного, остались очень довольны. Спасибо большое Анне.
М
МАРИНА
21 мая 2025
Спасибо большое Анне! Все прошло отлично
М
Марина
21 мая 2025
Спасибо большое Анне! Все прошло отлично
А
Анна
4 мая 2025
Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Анна.
A
Anna
4 мая 2025
Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Анна.
