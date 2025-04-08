Найдено 3 экскурсии в категории « Церковь Покрова на Рву » в Калуге, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 7 часов Индивидуальная до 1 чел. Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 8500 ₽ за экскурсию Пешая 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Знакомьтесь - чаровница Калуга Начало: Ул. Московская д. 15 Расписание: По согласованию с гидом. 5200 ₽ за экскурсию Пешая 2 часа Индивидуальная до 1 чел. Старинные улицы: там, где живет душа Начало: Калуга, драматический театр Расписание: По договоренности 4800 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Калуги

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Церковь Покрова на Рву»

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