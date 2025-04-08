Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц
Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
11 апр в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомьтесь - чаровница Калуга
Начало: Ул. Московская д. 15
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старинные улицы: там, где живет душа
Начало: Калуга, драматический театр
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
10 апр в 09:00
4800 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Церковь Покрова на Рву»
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