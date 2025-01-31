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магазин "Калужское тесто"… Как говориться: сладкий вкус сохраняет доброту в теле…) Варвара, хорошего вам настроения всегда и везде… Будьте такой, как была Ваша счастливая улыбка во время экскурсии…) У души не бывает других желаний, кроме одного - быть счастливой, вот почему все люди ищут счастья… Вы поделились с нами своим сердцем и мы в ответ дарим вам эти слова благодарности. Если будем в Калуге, то мы теперь только с Вами…). Петр и Вера.