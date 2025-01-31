Усадьба Билибиных – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Билибиных» в Калуге, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
Путешествие по Калуге без лишних усилий: за 2 часа вы увидите главные достопримечательности, не уставая от долгих прогулок. Подходит для всех возрастов
Начало: Площадь Победы, памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
10 апр в 11:00
6500 ₽ за экскурсию
Полотняный завод. Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Полотняный завод-Гончаровы
Узнайте о богатой истории усадьбы Полотняный завод и судьбах её владельцев. Исследуйте старинные здания и живописные парки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Три музея, три эпохи - за один день
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Три музея, три эпохи - за один день
Начало: Площадь Победы 1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    31 января 2025
    Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
    Путешествие было изумительно привлекательным с самого начала… Варвара умеет заворожить рассказом о городе, который любит и знает… Отдельное спасибо за сладкий
    читать дальше

    магазин "Калужское тесто"… Как говориться: сладкий вкус сохраняет доброту в теле…) Варвара, хорошего вам настроения всегда и везде… Будьте такой, как была Ваша счастливая улыбка во время экскурсии…) У души не бывает других желаний, кроме одного - быть счастливой, вот почему все люди ищут счастья… Вы поделились с нами своим сердцем и мы в ответ дарим вам эти слова благодарности. Если будем в Калуге, то мы теперь только с Вами…). Петр и Вера.

  • С
    Светлана
    27 января 2025
    Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
    Прекрасная экскурсия, не смотря на проливной дождь, все было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Усадьба Билибиных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
  2. Полотняный завод. Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
  3. Три музея, три эпохи - за один день
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Музей космонавтики
  3. Самое главное
  4. Каменный Мост
  5. Памятник 600-летию Калуги
  6. Драматический театр
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
  9. Ракета-носитель «Восток»
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Усадьба Билибиных" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Усадьба Билибиных», 4 ⭐ отзыва, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь