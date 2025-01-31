Индивидуальная
до 1 чел.
Гид на колесах: обзорная экскурсия по Калуге
Путешествие по Калуге без лишних усилий: за 2 часа вы увидите главные достопримечательности, не уставая от долгих прогулок. Подходит для всех возрастов
Начало: Площадь Победы, памятник Жукову
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
10 апр в 11:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Полотняный завод-Гончаровы
Узнайте о богатой истории усадьбы Полотняный завод и судьбах её владельцев. Исследуйте старинные здания и живописные парки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Три музея, три эпохи - за один день
Начало: Площадь Победы 1
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр31 января 2025Путешествие было изумительно привлекательным с самого начала… Варвара умеет заворожить рассказом о городе, который любит и знает… Отдельное спасибо за сладкий
- ССветлана27 января 2025Прекрасная экскурсия, не смотря на проливной дождь, все было очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Усадьба Билибиных»
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