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Авторский тур
2 дня
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Начало: Москва, метро Юго-Западная
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
от 13 590₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Калужскому тракту
Начало: Москва, метро Юго-Западная
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
от 12 590₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
По Калужскому тракту зимой
Начало: Москва, метро Юго-Западная
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 1400012 590₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННудель28 февраля 2024Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛидия28 ноября 2023Ездили на 2 дня 25 - 26 ноября по Калужскому тракту. Прекрасное путешествие. Всё отлично организовано. Отличная гостиница, хорошее питание.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023В целом тур хороший. По программе: музей очень понравился и гид от музея выше всяких похвал. Монастыри тоже хорошо. А города заявленные в программе-это на 90% обзорная с автобуса. Т. е. проехали через город, вот и посмотрели.
- ВВотинцева7 ноября 2023Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время не утомительно. Был очень
- ТТатьяна7 ноября 2023Поездка в Ясную поляну - чудесная, а вот Тулу совсем не посмотрели. С Калугой тоже самое вышло, В имении Гончаровых долго были, уже все маялись, все пересмотрели, а городу Калуге внимание не уделили. Ну тут к гиду вопросы, конечно.
- ЗЗырянова24 октября 2023Отличные впечатления от поездки. Познавательно. Интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «От метро»
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