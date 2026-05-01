Полотняный завод и окрестности: усадьбы и день отдыха на природе
Узнать истории рода Гончаровых и Щепочкиных и погрузиться в жизнь купеческой русской провинции
Приглашаем посетить музей-заповедник «Полотняный завод» — историческую усадьбу А. А. Гончарова. Ремесленная, купеческая, парадная и дворцовая — она перенесёт вас в мир провинции рубежа 19–20 веков и тогдашнее устройство жизни.
Погрузит читать дальшеуменьшить
в полную драматических событий и перипетий историю дворянских родов Гончаровых и Щепочкиных — пионеров российской мануфактурной индустрии. Вы погуляете по английскому пейзажному парку и пройдёте вдоль каналов, отведённых в начале 18 века. Побываете во дворцах Афанасия Абрамовича, заглянете в музей бумаги в цеху бумажной мануфактуры.
А во второй день вы отдохнёте в деревне Уткино рядом с Полотняным заводом — в окружении соснового леса, на берегу реки.
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите удобную одежду и обувь.
Программа тура по дням
1 день
Усадьбы, музеи и увлекательные истории
Встречаемся и едем в усадьбу Григория Щепочкина. Вы увидите дворцовый комплекс, пруд, панораму реки Суходрев. Прогуляемся по
старинным улочкам Полотняного завода, осмотрим дома купцов Половинкиных, Алфёровых, Ерохиных, Ершовых.
В усадьбе Афанасия Гончарова посетим дворцовый комплекс, дом-музей Гончарова, пейзажный парк. Полюбуемся речным пейзажем и отводными каналами петровского времени.
Заглянем в музей бумаги «Бузеон» в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века и в частный музей «Дом Растокиных», где вам откроется микромир русской провинции 19 века.
Вы услышите истории рода Гончаровых и Щепочкиных. Узнаете о первых мануфактурах в России — полотняных и бумажных производствах. Посетите места в усадьбе «Полотняный завод», связанные с именем А. С. Пушкина. Познакомитесь с укладом жизни купеческой русской провинции 19 века.
2 день
День отдыха
Отдых в живописных просторах деревни Уткино: рядом лес и река Шаня, летом можно отдохнуть на пляже и искупаться. Желающие могут покататься на квадроциклах, погреться в бане, сауне или чане.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер
Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
Проживание
Питание
Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, 10:00
Завершение: Калуга, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 517 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ.
В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением.
Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.
