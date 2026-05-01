Встречаемся и едем в усадьбу Григория Щепочкина. Вы увидите дворцовый комплекс, пруд, панораму реки Суходрев. Прогуляемся по

старинным улочкам Полотняного завода, осмотрим дома купцов Половинкиных, Алфёровых, Ерохиных, Ершовых.

В усадьбе Афанасия Гончарова посетим дворцовый комплекс, дом-музей Гончарова, пейзажный парк. Полюбуемся речным пейзажем и отводными каналами петровского времени.

Заглянем в музей бумаги «Бузеон» в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века и в частный музей «Дом Растокиных», где вам откроется микромир русской провинции 19 века.

Вы услышите истории рода Гончаровых и Щепочкиных. Узнаете о первых мануфактурах в России — полотняных и бумажных производствах. Посетите места в усадьбе «Полотняный завод», связанные с именем А. С. Пушкина. Познакомитесь с укладом жизни купеческой русской провинции 19 века.