Мои заказы

Эхо прошлого: индивидуально с историком по Калуге и Полотняному Заводу

Побеседовать о Циолковском и космосе, посетить усадьбу Растокина и родовое имение жены Пушкина
Это не обычный тур, а полноценный экскурс в прошлое с профессиональным историком. Вы узнаете древнюю и современную Калугу и рассмотрите город глазами прославивших его людей.

Побеседуете о великом мечтателе — Константине
читать дальше

Циолковском, пройдёте по его следам и погрузитесь в удивительный мир грёз, гениальных открытий и космоса.

Второй день посвятим посёлку Полотняный Завод, где зародилось полотняно-парусное и бумажное производство России.

Вы побываете в доме-музее купеческого приказчика Растокина и на примере жизни его семьи узнаете, как в 19 веке жила провинция. Чай из старинного самовара добавит тепла к вашим впечатлениям.

А потом посетите родовое имение Гончаровых: услышите о сватовстве Александра Пушкина к будущей жене Наталье и выясните, с какими ещё великими личностями связаны эти места.

Эхо прошлого: индивидуально с историком по Калуге и Полотняному Заводу
Эхо прошлого: индивидуально с историком по Калуге и Полотняному Заводу
Эхо прошлого: индивидуально с историком по Калуге и Полотняному Заводу

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные места питания: кафе самообслуживания «Компот», рестораны «Калужане», «Солянка», «Остерия», ресторан «Чача».
Рекомендованные отели: «Azimut Сити», «Бест Вестерн», «На Дворянской», «Губернская», «Калуга» 3*, «Вилладжио».

Программа тура по дням

1 день

Калуга: история в лицах. Человек Вселенной, или по следам Циолковского

В первой половине дня гуляем по историческому центру Калуги. Начнём с территории бывшей крепости и постепенно, перемещаясь из века в век, узнаём о значимых событиях прошлого и людях, любуемся архитектурными памятниками разных эпох.

Затем исследуем космическую заставу города, кварталы, связанные с жизнью великого учёного Константина Циолковского и эрой зарождения и развития космонавтики. По завершении экскурсии рекомендуем посетить один из главных музеев — Музей истории космонавтики или Дом-музей Циолковского.

Калуга: история в лицах. Человек Вселенной, или по следам ЦиолковскогоКалуга: история в лицах. Человек Вселенной, или по следам ЦиолковскогоКалуга: история в лицах. Человек Вселенной, или по следам ЦиолковскогоКалуга: история в лицах. Человек Вселенной, или по следам Циолковского
2 день

Романтика дворянской усадьбы и купеческие традиции Полотняного Завода

Утром доберёмся в посёлок Полотняный Завод в 30 минутах езды от Калуги. Сначала посетим Дом-музей купеческого приказчика Растокина, услышим о судьбах нескольких поколений этой семьи, увидим уникальные подлинные экспонаты. Хозяева угостят чаем из старинного самовара и расскажут о традициях русского гостеприимства и образе жизни провинции 19 века.

Далее едем в бывшую усадьбу Гончаровых — родовое имение Натальи, жены Александра Пушкина. Любуясь изящной архитектурой, вы узнаете историю зарождения здесь полотняно-парусной промышленности, услышите о пребывании тут великого поэта и других известных личностей. Прогуляетесь по старым липовым аллеям и полюбуетесь из пушкинской беседки пасторальными пейзажами реки Суходрев.

При желании можно зайти в дом-музей Гончаровых, дом-музей Щепочкина, музей истории бумажного производства Бузеон, храм Преображения Господня на месте усыпальницы Гончаровых.

Романтика дворянской усадьбы и купеческие традиции Полотняного ЗаводаРомантика дворянской усадьбы и купеческие традиции Полотняного ЗаводаРомантика дворянской усадьбы и купеческие традиции Полотняного ЗаводаРомантика дворянской усадьбы и купеческие традиции Полотняного Завода

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом-историком
  • Все экскурсии по программе (вне музеев)
Что не входит в цену
  • Билеты в Калугу и обратно в ваш город
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты, экскурсии в музеях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, пл. Старый Торг, 4, около главного входа в городской парк, 10:00
Завершение: Калуга, ваш отель или ж/д вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 409 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
читать дальше

и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.

Тур входит в следующие категории Калуги

Похожие туры из Калуги

Калуга, ты просто космос: комфортное путешествие в купеческом стиле (мини-группа)
На машине
2 дня
1 отзыв
Калуга, ты просто космос: комфортное путешествие в купеческом стиле (мини-группа)
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
19 900 ₽ за человека
Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры
На машине
3 дня
1 отзыв
Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры
Посетить дом-музей К.Э. Циолковского и увидеть диораму «Великое стояние на Угре»
Начало: Калуга, точное место - по договорённости, 10:00
21 дек в 08:00
26 дек в 08:00
39 500 ₽ за всё до 6 чел.
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 22 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калуге
Все туры из Калуги