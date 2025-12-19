В первой половине дня гуляем по историческому центру Калуги. Начнём с территории бывшей крепости и постепенно, перемещаясь из века в век, узнаём о значимых событиях прошлого и людях, любуемся архитектурными памятниками разных эпох.

Затем исследуем космическую заставу города, кварталы, связанные с жизнью великого учёного Константина Циолковского и эрой зарождения и развития космонавтики. По завершении экскурсии рекомендуем посетить один из главных музеев — Музей истории космонавтики или Дом-музей Циолковского.