Калуга: история в лицах. Человек Вселенной, или по следам Циолковского
В первой половине дня гуляем по историческому центру Калуги. Начнём с территории бывшей крепости и постепенно, перемещаясь из века в век, узнаём о значимых событиях прошлого и людях, любуемся архитектурными памятниками разных эпох.
Затем исследуем космическую заставу города, кварталы, связанные с жизнью великого учёного Константина Циолковского и эрой зарождения и развития космонавтики. По завершении экскурсии рекомендуем посетить один из главных музеев — Музей истории космонавтики или Дом-музей Циолковского.
2 день
Романтика дворянской усадьбы и купеческие традиции Полотняного Завода
Утром доберёмся в посёлок Полотняный Завод в 30 минутах езды от Калуги. Сначала посетим Дом-музей купеческого приказчика Растокина, услышим о судьбах нескольких поколений этой семьи, увидим уникальные подлинные экспонаты. Хозяева угостят чаем из старинного самовара и расскажут о традициях русского гостеприимства и образе жизни провинции 19 века.
Далее едем в бывшую усадьбу Гончаровых — родовое имение Натальи, жены Александра Пушкина. Любуясь изящной архитектурой, вы узнаете историю зарождения здесь полотняно-парусной промышленности, услышите о пребывании тут великого поэта и других известных личностей. Прогуляетесь по старым липовым аллеям и полюбуетесь из пушкинской беседки пасторальными пейзажами реки Суходрев.
При желании можно зайти в дом-музей Гончаровых, дом-музей Щепочкина, музей истории бумажного производства Бузеон, храм Преображения Господня на месте усыпальницы Гончаровых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Сопровождение гидом-историком
Все экскурсии по программе (вне музеев)
Что не входит в цену
Билеты в Калугу и обратно в ваш город
Трансферы по маршруту
Проживание
Питание
Входные билеты, экскурсии в музеях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, пл. Старый Торг, 4, около главного входа в городской парк, 10:00
Завершение: Калуга, ваш отель или ж/д вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 409 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами.
Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления читать дальше
и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.