Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры
Посетить дом-музей К.Э. Циолковского и увидеть диораму «Великое стояние на Угре»
Начало: Калуга, точное место - по договорённости, 10:00
«Красивые природные ландшафты, озёра и леса, тишина и просторы которых словно специально созданы для вдохновения и спокойствия»
26 дек в 08:00
29 дек в 08:00
39 500 ₽ за всё до 6 чел.
Калуга, ты просто космос: комфортное путешествие в купеческом стиле (мини-группа)
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
«Подкрепимся и поедем на автомобильную экскурсию по Калуге, живописно расположившейся на берегах Оки»
22 дек в 08:00
28 дек в 08:00
19 900 ₽ за человека
На Масленицу в Калужскую область с комфортом: гулянья в «Этномире», Боровск и Калуга
Поводить хороводы, отведать блинов, побывать на форелевой ферме и в пряничном заведении
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 9:15
21 фев в 08:15
18 900 ₽ за человека
