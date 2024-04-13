Музеи и искусство Калязина

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Калязине, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест «Загадки Калязина»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест «Загадки Калязина»
Познакомиться с городом в интерактивном формате и посетить необычный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
«Калязинский музей мобильных устройств»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 800 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кашин и музей Каши из Калязина на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение экскурсии мы посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Представить город и его быт до затопления и посетить Краеведческой музей
«Прошлое города в Краеведческом музее»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Квест «Загадки Калязина»
    Спасибо огромное за экскурсию. Нам очень понравилось. Прогулялись с удовольствием, поугадыаали ответы на вопросы. Музей телефонов - чудесный. Получили массу удовольствия. Рекомендуем:)

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Музеи»

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  1. Квест «Загадки Калязина»
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Сколько стоит экскурсия по Калязину в июне 2024
Сейчас в Калязине в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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