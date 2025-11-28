Вы знали, что Калязин — родина сказочной Бабы-яги? Здесь, в заповедном лесу, вас ждёт настоящее фольклорное сокровище. Вас встретит хозяйка тёмного леса в своей избушке на курьих ножках.
Но будьте готовы к испытаниям: чтобы заслужить её угощение, нужно показать смекалку и ловкость в весёлых играх с Бабой-ягой и её подружкой Кикиморой.
Описание экскурсии
Ваше путешествие начнётся с небольшого переезда в сказочное поместье. На месте перед вами вырастет древний лес со сказочными обитателями:
- Баба-яга — хозяйка поместья в ступе и с помелом
- Кикимора Лесная — её верная подружка и мастерица проказ
- избушка на курьих ножках — ждёт гостей и готова повернуться к вам передом
- главные врата поместья — волшебные. Стоит лишь переступить через них — и вы окажетесь в самом сердце сказки
Что вас ждёт в поместье
На «Поляне двенадцати месяцев» кипит жизнь. Вы увидите, как по неведомым дорожкам важно прогуливаются пятнистые олени, рядом резвятся ушастые кролики, а белочки щёлкают орешки.
После знакомства с пушистыми обитателями вас ждёт интерактивная программа с хозяевами леса. Баба-яга и Кикимора приготовили испытания на смекалку и ловкость, весёлые игры, хороводы и забавные конкурсы. Угодите старушке — и она пригласит вас к столу с горячим травяным чаем и волшебными пирожками.
Каждый гость получит в подарок от Ягуси специальный оберег — на память о чудесном дне.
Организационные детали
- В стоимость входит: развлекательная программа, контактный мини-зоопарк с оленями, угощение (чай с пирожком), сувенир-оберег
- За отдельную плату (600 ₽ с человека) вы можете создать собственную Бабку-ёжку из деревянной ложки. Этот сувенир, сделанный своими руками, вы заберёте с собой
- Поездка проходит на вашем транспорте. За доплату можем организовать трансфер (подробности — в личной переписке)
- На месте с вами будут гиды-актёры из поместья Бабы-яги
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Солоновка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
