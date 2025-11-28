Вы знали, что Калязин — родина сказочной Бабы-яги? Здесь, в заповедном лесу, вас ждёт настоящее фольклорное сокровище. Вас встретит хозяйка тёмного леса в своей избушке на курьих ножках. Но будьте готовы к испытаниям: чтобы заслужить её угощение, нужно показать смекалку и ловкость в весёлых играх с Бабой-ягой и её подружкой Кикиморой.

Описание экскурсии

Ваше путешествие начнётся с небольшого переезда в сказочное поместье. На месте перед вами вырастет древний лес со сказочными обитателями:

Баба-яга — хозяйка поместья в ступе и с помелом

Кикимора Лесная — её верная подружка и мастерица проказ

избушка на курьих ножках — ждёт гостей и готова повернуться к вам передом

главные врата поместья — волшебные. Стоит лишь переступить через них — и вы окажетесь в самом сердце сказки

Что вас ждёт в поместье

На «Поляне двенадцати месяцев» кипит жизнь. Вы увидите, как по неведомым дорожкам важно прогуливаются пятнистые олени, рядом резвятся ушастые кролики, а белочки щёлкают орешки.

После знакомства с пушистыми обитателями вас ждёт интерактивная программа с хозяевами леса. Баба-яга и Кикимора приготовили испытания на смекалку и ловкость, весёлые игры, хороводы и забавные конкурсы. Угодите старушке — и она пригласит вас к столу с горячим травяным чаем и волшебными пирожками.

Каждый гость получит в подарок от Ягуси специальный оберег — на память о чудесном дне.

Организационные детали