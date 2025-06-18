Квест
до 4 чел.
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калязину
История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
Начало: На набережной
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
Познать широту русской души, приправленную вкусом прованских деликатесов
Начало: В районе ул. Московская
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 июня 2025Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной
- ААнна22 мая 2025Необычная экскурсия по городу Калязин. Очень познавательная и интересная подача материала. Однозначно, рекомендую! Люблю иммерсивные экскурсии, за ними будущее. Эмоциональная вовлеченность и современные технологии.
- ККлавдия22 февраля 2025Утро субботы началось более чем прекрасно! В городе Калязин с иммерсивной экскурсии. Этот формат для нас с мужем оказался новым,но
