Калязин откроется вам сразу с двух сторон — как старинный купеческий город и как уголок маленькой Франции на Волге.
Вы пройдёте по историческому центру, посетите улиточную ферму на берегу Верхневолжского моря, узнаете секреты выращивания французских деликатесов и сможете попробовать их под бокал вина.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по городу и услышите его историю.
- Посетите первый в России музей улитки и познакомитесь с процессом выращивания и изготовления средиземноморских деликатесов.
- По желанию продегустируете улиток в антураже прованских погребов под бокал мягкого вина.
На экскурсии вы узнаете:
- Как и почему старинный купеческий Калязин оказался на 2/3 под водой.
- Чем местный образ жизни похож на уклад обитателей юга-востока Франции.
- Как и почему именно в Калязине появилась улиточная ферма.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в музей улитки и экскурсия по нему.
- Дополнительно по желанию оплачивается дегустация (6 улиток под соусом и бокал вина) — 750 ₽ за чел. Для участников до 18 лет вино заменяется на виноградный сок.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Московская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 окт 2025
На экскурсии были с семилетним сыном, мы в восторге! Понравилось, что экскурсовод построила рассказ с учетом возраста и интересов ребенка. Отвечала на все детские «почему» и другие «каверзные» вопросы, рассказала
Анна
4 окт 2025
Очень интересная и классная экскурсия! Ведь половина удавшейся экскурсии- это отличный экскурсовод! У нас была Наталья! Очень грамотный, знающий свои дело человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, она получилась душевной и познавательной! А уж улитки - это отдельная история. 😍
Входит в следующие категории Калязина
