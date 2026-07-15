Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калязина

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Пешком по старинному Калязину

Калязин удивит историей и архитектурой. Узнайте о Макарьевом монастыре, купеческих ярмарках и затопленной колокольне
Калязин - это не просто забытый город.

Здесь путешественники могут узнать о Макарьевом монастыре, увидеть Вознесенский храм и знаменитую колокольню. Гид расскажет о визитах Петра I и Афанасия Никитина, а также о событиях 1609 года.

Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными росписями в технике гризайль оставят незабываемые впечатления
4.8
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🔔 Затопленная колокольня
  • 🗺 Профессиональный гид
  • 🎨 Уникальные росписи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Калязина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его красотой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но холодная погода может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину

Что можно увидеть

  • Введенская церковь
  • Городская управа
  • Памятник Преподобному Макарию Калязинскому
  • Вознесенская церковь
  • Колокольня Никольского собора

Описание экскурсии

Истории старых улочек

Значительную часть времени мы посвятим историческому центру Калязина. Вы увидите Введенскую церковь 19 века, Городскую управу и памятник Преподобному Макарию Калязинскому, которого считают основателем города. Рассказы нашего гида перенесут вас во времена, когда на месте Калязина находился Макарьев монастырь, и в купеческую эпоху. Вы узнаете, зачем сюда приезжали Петр I и Афанасий Никитин, как в 1609 году под Калязином формировалось русское ополчение и как часть города оказалась затопленной водами Угличского водохранилища.

Вознесенская церковь и прославленная колокольня

Маршрут пройдет мимо изящного храма Вознесения 18 века. Вы познакомитесь с его архитектурным ансамблем, в котором сочетаются барокко, эклектика и классицизм, проследите его летопись и полюбуетесь уникальными росписями в технике гризайль.

И конечно, вас ждет символ Калязина — колокольня Никольского собора, построенная в первый год 19 века, сегодня она служит маяком для судов. Вы узнаете, как колокольня выглядела в прошлом и как проходила ее реставрация в 2021 году, а также откроете историю куполов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Калязине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провела экскурсии для 23769 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни - вот то, что отличает этого экскурсовода от других. Два часа прошли незаметно. Узнали много нового.
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни
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М
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями. История затопления части города водохранилищем и колокольня, стоящая в воде, производит впечатление. Самый центр
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мы прошли пешком, а потом еще на нашей машине с Еленой объехали часть города. С лично нашей точки зрения было многовато религиозной части рассказа, хотя понятно почему это - многое связано с Макарием Калязинским. Но хотелось бы еще и побольше узнать об архитектуре города. Но в целом - экскурсия понравилась.

Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями.
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями.
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями.
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями.
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями.
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями.
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями.
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И
2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое за структурированную подачу материала и ответы на все интересующие вопросы.
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Т
Спасибо большое Олегу Викторовичу за интереснейшую экскурсию по Калязину,прекрасные стихи и песни. Мы были в восторге и теперь с теплотой вспоминаем.
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С
Олег Викторович конечно грандиозен! Рассказ от самого основания Калязина, с мельчайшими подробностями - конечно вместить всё это сразу сложно. Много дат, событий, но от этого не менее интересно. Олег Викторович провез нас в интересные места, куда бы мы самостоятельно не заглянули.
Особенно поездка к локатор!
Ну и конечно стихи и песни между исторически и событиями - заставляли улыбнуться!
Нам очень понравилось
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С
Вчера были на экскурсии с Олегом Викторовичем! Очень довольны, впечатлены и наполнены положительными эмоциями! Олег Викторович обладает огромным количеством знаний! Безусловно для нас это был очень большой объем информации, который
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просто невозможно с первого раза запомнить, но тем не менее очень интересно было слушать, еще и потому, что у Олега Викторовича прекрасно поставлена речь, а стихотворные вставки усиливали эффект от рассказа! Под конец мы конечно устали, экскурсия длилась по времени больше, чем было заявлено, а Олегу Викторовичу хотелось еще больше окунуть нас в историю.
Добавлю еще, что экскурсия полностью была полностью адаптирована под нас. Время, место начала, все как мы хотели. Спасибо большое!

Вчера были на экскурсии с Олегом Викторовичем! Очень довольны, впечатлены и наполнены положительными эмоциями! Олег Викторович
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