Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калязина

Лучшее время для посещения Калязина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его красотой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но холодная погода может ограничить комфорт.

Калязин - это не просто забытый город. Здесь путешественники могут узнать о Макарьевом монастыре, увидеть Вознесенский храм и знаменитую колокольню. Гид расскажет о визитах Петра I и Афанасия Никитина, а также о событиях 1609 года. Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными росписями в технике гризайль оставят незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории старых улочек

Значительную часть времени мы посвятим историческому центру Калязина. Вы увидите Введенскую церковь 19 века, Городскую управу и памятник Преподобному Макарию Калязинскому, которого считают основателем города. Рассказы нашего гида перенесут вас во времена, когда на месте Калязина находился Макарьев монастырь, и в купеческую эпоху. Вы узнаете, зачем сюда приезжали Петр I и Афанасий Никитин, как в 1609 году под Калязином формировалось русское ополчение и как часть города оказалась затопленной водами Угличского водохранилища.

Вознесенская церковь и прославленная колокольня

Маршрут пройдет мимо изящного храма Вознесения 18 века. Вы познакомитесь с его архитектурным ансамблем, в котором сочетаются барокко, эклектика и классицизм, проследите его летопись и полюбуетесь уникальными росписями в технике гризайль.

И конечно, вас ждет символ Калязина — колокольня Никольского собора, построенная в первый год 19 века, сегодня она служит маяком для судов. Вы узнаете, как колокольня выглядела в прошлом и как проходила ее реставрация в 2021 году, а также откроете историю куполов.

Организационные детали