Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калязина

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Истории старых улочек
Значительную часть времени мы посвятим историческому центру Калязина. Вы увидите Введенскую церковь 19 века, Городскую управу и памятник Преподобному Макарию Калязинскому, которого считают основателем города. Рассказы нашего гида перенесут вас во времена, когда на месте Калязина находился Макарьев монастырь, и в купеческую эпоху. Вы узнаете, зачем сюда приезжали Петр I и Афанасий Никитин, как в 1609 году под Калязином формировалось русское ополчение и как часть города оказалась затопленной водами Угличского водохранилища.
Вознесенская церковь и прославленная колокольня
Маршрут пройдет мимо изящного храма Вознесения 18 века. Вы познакомитесь с его архитектурным ансамблем, в котором сочетаются барокко, эклектика и классицизм, проследите его летопись и полюбуетесь уникальными росписями в технике гризайль.
И конечно, вас ждет символ Калязина — колокольня Никольского собора, построенная в первый год 19 века, сегодня она служит маяком для судов. Вы узнаете, как колокольня выглядела в прошлом и как проходила ее реставрация в 2021 году, а также откроете историю куполов.
Организационные детали
Экскурсию можно дополнить посещением Улиточной фермы — 700 руб. с человека (с дегустацией)
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калязине
Провела 278 экскурсий для 495 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!