Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калязина

Лучшее время для посещения Калязина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его красотой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной прогулки возможны, но холодная погода может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Введенская церковь
Городская управа
Памятник Преподобному Макарию Калязинскому
Вознесенская церковь
Колокольня Никольского собора
Описание экскурсии
Истории старых улочек
Значительную часть времени мы посвятим историческому центру Калязина. Вы увидите Введенскую церковь 19 века, Городскую управу и памятник Преподобному Макарию Калязинскому, которого считают основателем города. Рассказы нашего гида перенесут вас во времена, когда на месте Калязина находился Макарьев монастырь, и в купеческую эпоху. Вы узнаете, зачем сюда приезжали Петр I и Афанасий Никитин, как в 1609 году под Калязином формировалось русское ополчение и как часть города оказалась затопленной водами Угличского водохранилища.
Вознесенская церковь и прославленная колокольня
Маршрут пройдет мимо изящного храма Вознесения 18 века. Вы познакомитесь с его архитектурным ансамблем, в котором сочетаются барокко, эклектика и классицизм, проследите его летопись и полюбуетесь уникальными росписями в технике гризайль.
И конечно, вас ждет символ Калязина — колокольня Никольского собора, построенная в первый год 19 века, сегодня она служит маяком для судов. Вы узнаете, как колокольня выглядела в прошлом и как проходила ее реставрация в 2021 году, а также откроете историю куполов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калязине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провела экскурсии для 23769 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Сегодня побывали в прекрасном Калязине. Благодаря Олегу Викторовичу смогли проникнуться атмосферой прекрасного города. Стихи и песни - вот то, что отличает этого экскурсовода от других. Два часа прошли незаметно. Узнали много нового.
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М
Мария
Гид Елена очень интересно рассказывала нам об истории города и связанными с этим городом религиозными деятелями. История затопления части города водохранилищем и колокольня, стоящая в воде, производит впечатление. Самый центр читать дальшеуменьшить
мы прошли пешком, а потом еще на нашей машине с Еленой объехали часть города. С лично нашей точки зрения было многовато религиозной части рассказа, хотя понятно почему это - многое связано с Макарием Калязинским. Но хотелось бы еще и побольше узнать об архитектуре города. Но в целом - экскурсия понравилась.
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И
Илья
2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое за структурированную подачу материала и ответы на все интересующие вопросы.
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Т
Татьяна
Спасибо большое Олегу Викторовичу за интереснейшую экскурсию по Калязину,прекрасные стихи и песни. Мы были в восторге и теперь с теплотой вспоминаем.
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С
Светлана
Олег Викторович конечно грандиозен! Рассказ от самого основания Калязина, с мельчайшими подробностями - конечно вместить всё это сразу сложно. Много дат, событий, но от этого не менее интересно. Олег Викторович провез нас в интересные места, куда бы мы самостоятельно не заглянули. Особенно поездка к локатор! Ну и конечно стихи и песни между исторически и событиями - заставляли улыбнуться! Нам очень понравилось
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С
Светлана
Вчера были на экскурсии с Олегом Викторовичем! Очень довольны, впечатлены и наполнены положительными эмоциями! Олег Викторович обладает огромным количеством знаний! Безусловно для нас это был очень большой объем информации, который читать дальшеуменьшить
просто невозможно с первого раза запомнить, но тем не менее очень интересно было слушать, еще и потому, что у Олега Викторовича прекрасно поставлена речь, а стихотворные вставки усиливали эффект от рассказа! Под конец мы конечно устали, экскурсия длилась по времени больше, чем было заявлено, а Олегу Викторовичу хотелось еще больше окунуть нас в историю. Добавлю еще, что экскурсия полностью была полностью адаптирована под нас. Время, место начала, все как мы хотели. Спасибо большое!
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