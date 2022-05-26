Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калязина

Казалось бы, еще один забытый купеческий город — но Калязину есть чем удивить путешественников. Вы представите, как в древние времена здесь находился Макарьев монастырь, а к 15 столетию вырос городок с многолюдными ярмакрками, развитым кузнечным и ткацким промыслом. Полюбуетесь Вознесенским храмом и «затопленной» колокольней, а также поймете, как Калязин стал Русской Атлантидой.

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Что вас ожидает

Истории старых улочек

Значительную часть времени мы посвятим историческому центру Калязина. Вы увидите Введенскую церковь 19 века, Городскую управу и памятник Преподобному Макарию Калязинскому, которого считают основателем города. Рассказы нашего гида перенесут вас во времена, когда на месте Калязина находился Макарьев монастырь, и в купеческую эпоху. Вы узнаете, зачем сюда приезжали Петр I и Афанасий Никитин, как в 1609 году под Калязином формировалось русское ополчение и как часть города оказалась затопленной водами Угличского водохранилища.

Вознесенская церковь и прославленная колокольня

Маршрут пройдет мимо изящного храма Вознесения 18 века. Вы познакомитесь с его архитектурным ансамблем, в котором сочетаются барокко, эклектика и классицизм, проследите его летопись и полюбуетесь уникальными росписями в технике гризайль.

И конечно, вас ждет символ Калязина — колокольня Никольского собора, построенная в первый год 19 века, сегодня она служит маяком для судов. Вы узнаете, как колокольня выглядела в прошлом и как проходила ее реставрация в 2021 году, а также откроете историю куполов.

Организационные детали