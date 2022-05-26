Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калязина

Пешком по старинному Калязину

Погрузиться в большую историю маленького города и собрать коллекцию его памятников

Казалось бы, еще один забытый купеческий город — но Калязину есть чем удивить путешественников.

Вы представите, как в древние времена здесь находился Макарьев монастырь, а к 15 столетию вырос городок с многолюдными ярмакрками, развитым кузнечным и ткацким промыслом.

Полюбуетесь Вознесенским храмом и «затопленной» колокольней, а также поймете, как Калязин стал Русской Атлантидой.
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
Пешком по старинному Калязину
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Истории старых улочек

Значительную часть времени мы посвятим историческому центру Калязина. Вы увидите Введенскую церковь 19 века, Городскую управу и памятник Преподобному Макарию Калязинскому, которого считают основателем города. Рассказы нашего гида перенесут вас во времена, когда на месте Калязина находился Макарьев монастырь, и в купеческую эпоху. Вы узнаете, зачем сюда приезжали Петр I и Афанасий Никитин, как в 1609 году под Калязином формировалось русское ополчение и как часть города оказалась затопленной водами Угличского водохранилища.

Вознесенская церковь и прославленная колокольня

Маршрут пройдет мимо изящного храма Вознесения 18 века. Вы познакомитесь с его архитектурным ансамблем, в котором сочетаются барокко, эклектика и классицизм, проследите его летопись и полюбуетесь уникальными росписями в технике гризайль.

И конечно, вас ждет символ Калязина — колокольня Никольского собора, построенная в первый год 19 века, сегодня она служит маяком для судов. Вы узнаете, как колокольня выглядела в прошлом и как проходила ее реставрация в 2021 году, а также откроете историю куполов.

Организационные детали

  • Экскурсию можно дополнить посещением Улиточной фермы — 700 руб. с человека (с дегустацией)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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