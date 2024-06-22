Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс
Посетить Малую долину гейзеров, искупаться в целебных водах и влюбиться в красоту камчатской природы
В путешествии по одному из самых живописных маршрутов на Камчатке вы побываете у подножья Вилючинского вулкана и на лучшей смотровой в окрестностях. Увидите, как тепло земли используют на электростанции. На термальных площадках перенесётесь в инопланетный мир грязевых котлов и фумарол. Примете ванны в диком бассейне. А в конце посетите заповедный водопад.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописная дорога
Наш путь к Вилючинскому вулкану лежит через посёлок Термальный — до него дорога асфальтирована, дальше будет гравий и бездорожье. Мы проедем по красивейшим местам долины реки Паратунка, пересечём несколько горных рек, а у подножья вулкана остановимся для фото.
Вилючинский перевал и фотозона
Далее нас ждет подъём по серпантину на вершину Вилючинского перевала, где находится, пожалуй, лучшая видовая площадка и фотозона с лавочками и качелями. Здесь вы сможете оценить всю прелесть и величие камчатской природы, а также сделать замечательные снимки.
Дачные термальные источники и Мутновская ГеоЭС
Затем мы доберёмся до электростанции. Оставим машину и отправимся по пешеходному маршруту к источникам, расположенным в районе вулкана Мутновский. В народе их называют Малой долиной гейзеров. И хотя самих гейзеров здесь нет, но название прижилось, а само место привлекает многих путешественников красотой пейзажей.
Мы пройдём через несколько термальных площадок:
Первая из них — Медвежья, где всё кипит и булькает, а воздух насыщен разными газами и запахами.
Следующая площадка — Активная, самая мощная из Дачных источников. Здесь из-под земли с сильным шумом вырываются несколько парогазовых струй (фумарол), которые и принимают за гейзеры.
А на площадке Утиной есть небольшой дикий термальный бассейн, в котором можно искупаться.
Водопад Снежный барс
Вернувшись на парковку, мы поедем к заключительной локации — водопаду на ручье Спокойный, который протекает по скалистому ущелью. Кристально чистая вода с грохотом падает вниз и разбивается в пыль. Смельчаки смогут здесь искупаться.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail. Если вам нужен бустер или детское кресло, пожалуйста, возьмите свои.
Продолжительность экскурсии с учётом трансфера — 10–12 часов. На источниках мы будем 2-3 часа, включая время на купание.
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
Питание на маршруте — вода, чай и кофе, бутерброды. По желанию можете взять ещё перекус.
Пожалуйста, одевайтесь по погоде и возьмите треккинговые ботинки
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 47 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».