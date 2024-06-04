1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«В этом случае посещаем только Дачные термальные источники и дикие источники»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«А под конец — перезагрузимся в термальных источниках»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — отдых и польза»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
«Термальные источники бьют прямо из гальки и песка, разливаясь небольшими водоёмами и лужицами»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
«Кроме того, отдохнете в горячих термальных источниках на открытом воздухе»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
«Для закрепления прекрасного дня мы поедим в горячие термальные источники под открытым небом, где Вы сможете вдоволь накупаться и почувствовать все целебные свойства бальнеологической воды Камчатки на себе»
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
«Вода Верхне-Паратунских термальных источников содержит кремниевую кислоту, хлориды, сульфаты, кальций и натрий»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
«Малкинские термальные источники»
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ДДарья24 мая 2024Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
- ЕЕлена12 мая 2024Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
- ВВадим10 мая 2024Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
- ДДарт25 апреля 2024В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
- ООлеся11 апреля 2024Выбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенное время на комфортной машине
- ИИгорь4 апреля 2024Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил прямо при нас блюда из камчатских морепродуктов. Познакомил нас с местной кухней. Очень понравилось!
- ВВероника1 апреля 2024Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!
- ЕЕкатерина30 марта 2024Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус с блинами, рыбой и
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SPA»
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