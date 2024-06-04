Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 9 экскурсий в категории «SPA» на Камчатке, цены от 16 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«В этом случае посещаем только Дачные термальные источники и дикие источники»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300 за всё до 6 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«А под конец — перезагрузимся в термальных источниках»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — отдых и польза»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100 за всё до 6 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
«Термальные источники бьют прямо из гальки и песка, разливаясь небольшими водоёмами и лужицами»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
🚗 На машине
Групповая
8 часов
2 отзыва
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
«Кроме того, отдохнете в горячих термальных источниках на открытом воздухе»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000 за человека
Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
«Для закрепления прекрасного дня мы поедим в горячие термальные источники под открытым небом, где Вы сможете вдоволь накупаться и почувствовать все целебные свойства бальнеологической воды Камчатки на себе»
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
«Вода Верхне-Паратунских термальных источников содержит кремниевую кислоту, хлориды, сульфаты, кальций и натрий»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Малкинские термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
«Малкинские термальные источники»
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
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    очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
  • Д
    Дарт
    25 апреля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
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    меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!

  • О
    Олеся
    11 апреля 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Выбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенное время на комфортной машине
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    и отвез на разные смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на бухту, океан и город со всех сторон. Показал и рассказал, где что находится. Ответил на множество вопросов, которые меня волновали с момента приезда в город)) было очень интересно! Сделали еще одну попытку увидеть сивучей, так как накануне мы уже приезжали, но они плавали на другой стороне. В этот раз там был только один, который взобрался неведомым мне способом на очень высокий причал и спал там, тоже на другой стороне, близко увидеть так и не сложилось( Затем мы заехали на Халактырское озеро проверить, не осталось ли лебедей, которые там зимуют, но к сожалению они уже улетели. Потом мы поехали к океану на знаменитый пляж с черным песком. Он потрясающий! Такая мощь! Просто обязателен к посещению, если вдруг раздумываете - его точно стоит увидеть. И промочить ноги, как делают там все)) кто-то специально, а кто-то нет)) так случилось и с моей подругой… Но каково было наше удивление, когда Дмитрий достал из машины запасные сапоги, которые он заботливо возит с собой для таких любопытных туристов, которые плохо знают океан))) Так же на пляже нужно обязательно прихватить с собой щепотку необычного песка) говорят, он пищит в рамках аэропорта, но у нас ничего не пищало) После пляжа мы завезли домой сушиться наши сапоги, а сами отправились на термальные источники. В экскурсии можно выбрать, на какие источники ехать, мы выбрали Озерки, потому что хотелось еще раз посмотреть поближе Корякский вулкан, хороший вид на который открывается по дороге с аэропорта (если ехать по правильной дороге). Дмитрий отвез нас и прокатил там специально, чтобы мы сделали красивые фото и видео, вулкан как раз был в шапочке, фото получились очень впечатляющие! Так же заехали к экспозиции "Здесь начинается Россия" для фото и наконец добрались до термальных источников. Это тоже нужно обязательно попробовать)) вода в бассейнах разной температуры, можно менять бассейны. Вход стоит 500р, берите с собой сланцы, а полотенце там есть напрокат. Один бассейн побольше, там можно поплавать, но вода прохладнее. В маленьких бассейнах есть краники, через которые можно добавлять себе горячую воду, лично я не знала, но в одном из отзывов читала, что вроде как на этой базе вода не такая горячая, как на других, спасибо Дмитрию, заранее рассказал, что везде все регулируется так, как нужно вам)) так же там есть кафе, можно перекусить, выйдя из бассейна, а потом снова пойти купаться. Около бассейнов висят таблички, что рекомендуемое время в бассейне не более 30 минут. Мы так и сделали, потом перекусили и поехали домой. А вообще, большой плюс, что нас нигде не ограничивали по времени, были столько, сколько хотелось и делали столько фото, сколько было нужно)) А еще был очень приятный бонус, у Дмитрия с собой был хороший фотоаппарат, на который он тоже снимал нас. И после экскурсии скинул очень хорошие фото. В общем, побывали не только на экскурсии, но и на фотосессии))) Спасибо Дмитрию, экскурсию всем рекомендую!

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  • И
    Игорь
    4 апреля 2024
    Экскурсия к Малкинским термальным источникам
    Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил прямо при нас блюда из камчатских морепродуктов. Познакомил нас с местной кухней. Очень понравилось!
    Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил
  • В
    Вероника
    1 апреля 2024
    Экскурсия к Малкинским термальным источникам
    Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!
    Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!Одна из самых моих запоминающихся экскурсий! Валентин прекрасный гид и ещё немного волшебник!
  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус с блинами, рыбой и
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    вкусным чаем. По пути до источников открываются красивые виды, на источниках кроме нас никого не было, насладились тишиной и пением проснувшихся лягушек.

    Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SPA»

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  1. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  2. В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
  3. Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
  4. Экскурсия к Малкинским термальным источникам
  5. Поездка к Малкинским термальным источникам
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  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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