Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
У подножия вулкана Мутновский вы будто окажетесь на другой планете. Здесь можно увидеть впечатляющую стихию, пульсирующие источники и уникальную фауну. Каньон Опасный, сформированный горными разломами, поражает своей мощью и красотой.
Дачные читать дальше
термальные источники, расположенные на северном склоне, представляют собой фумарольное поле с пароводяными фонтанами и грязевыми вулканчиками. Завершите экскурсию купанием в горячих водоёмах среди снежных шапок и лесных пейзажей. Незабываемые эмоции и уникальные впечатления гарантированы
Вы посмотрите на каньон, сформированный горными разломами и развалинами кратера. Увидите, как талые воды со склонов Мутновского вулкана образуют впечатляющий водопад. В этом месте, на фоне ревущей стихии, новоиспечённые супружеские пары часто клянутся друг другу в любви и верности.
Дачные термальные источники
Так называют фумарольное поле возле вулкана Мутновский. Мы отправимся на северный склон, где вы увидите пароводяной фонтан, грязевые вулканчики и источники, поднимающиеся высоко вверх. Вы узнаете об истории Камчатки и этих мест, гид покажет раздаточные лавовые материалы. На примере термофильных бактерий объяснит, как зарождалась жизнь на земле.
Пикник и купание в диких источниках
Эмоции от поездки закрепим купанием в источниках и небольших бодрящих водопадах, а также приятным перекусом на фоне красивого пейзажа. Мы можем посетить как платные оборудованные источники, так и бесплатные дикие — с минимальным уровнем комфорта и максимальной порцией впечатлений. Вы понежитесь в горячих водоёмах прямо посреди сопки и леса, рядом с ледяными ручьями.
Примерный тайминг маршрута
Дорога займёт около 3–4 часов, посещение каньона — около 1 часа, посещение Дачных источников — около 2 часов, купание в диких источниках — 20–25 минут.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser, пикник и услуги гида
Можем заехать на оборудованные источники. Стоимость их посещения — от 450 руб. /чел.
Если есть особые ограничения по меню, пожалуйста, предупредите об этом заранее
Дорога достаточно жёсткая. Тем, у кого есть проблемы с позвоночником, а также беременным женщинам может быть дискомфортно.
Весной, летом и осенью пеший путь к Дачным источникам лежит через глубокие овраги. Не рекомендуется для людей с болезнями сердца, опорно-двигательного аппарата и другими ограничениями.
Зимой из-за снегопадов иногда невозможно проехать на каньон Опасный. В этом случае посещаем только Дачные термальные источники и дикие источники. Стоимость экскурсии составит 38 000 руб.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатском или Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 911 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также читать дальше
гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института вернулся на малую Родину. Сейчас работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 7 пассажирских мест, два джипа повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100, 105 на 6 мест, мы можем работать на нескольких машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
12 мая 2024
Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом читать дальше
и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.
Дарт
25 апр 2024
В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их читать дальше
и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась.
В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда.
10 Звезд Смерти из 10!
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