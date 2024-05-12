У подножия вулкана Мутновский вы будто окажетесь на другой планете. Здесь можно увидеть впечатляющую стихию, пульсирующие источники и уникальную фауну. Каньон Опасный, сформированный горными разломами, поражает своей мощью и красотой.Дачные

термальные источники, расположенные на северном склоне, представляют собой фумарольное поле с пароводяными фонтанами и грязевыми вулканчиками. Завершите экскурсию купанием в горячих водоёмах среди снежных шапок и лесных пейзажей. Незабываемые эмоции и уникальные впечатления гарантированы

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каньон Опасный

Вы посмотрите на каньон, сформированный горными разломами и развалинами кратера. Увидите, как талые воды со склонов Мутновского вулкана образуют впечатляющий водопад. В этом месте, на фоне ревущей стихии, новоиспечённые супружеские пары часто клянутся друг другу в любви и верности.

Дачные термальные источники

Так называют фумарольное поле возле вулкана Мутновский. Мы отправимся на северный склон, где вы увидите пароводяной фонтан, грязевые вулканчики и источники, поднимающиеся высоко вверх. Вы узнаете об истории Камчатки и этих мест, гид покажет раздаточные лавовые материалы. На примере термофильных бактерий объяснит, как зарождалась жизнь на земле.

Пикник и купание в диких источниках

Эмоции от поездки закрепим купанием в источниках и небольших бодрящих водопадах, а также приятным перекусом на фоне красивого пейзажа. Мы можем посетить как платные оборудованные источники, так и бесплатные дикие — с минимальным уровнем комфорта и максимальной порцией впечатлений. Вы понежитесь в горячих водоёмах прямо посреди сопки и леса, рядом с ледяными ручьями.

Примерный тайминг маршрута

Дорога займёт около 3–4 часов, посещение каньона — около 1 часа, посещение Дачных источников — около 2 часов, купание в диких источниках — 20–25 минут.

Организационные детали