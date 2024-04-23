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Вачкажец, о чем не пожалели ни минуты. Пунктуален, не мало знает о Камчатке, а самое главное- отличный водитель! Большую часть пути мы проделали по невероятному бездорожью. Остальные группы к слову сказать, останавливались гораздо раньше и шли пешком. Мы же проехали максимально близко к старту подъема, благодаря чему не так сильно пострадали от нападок комариной армии))) в целом смело могу рекомендовать Егора