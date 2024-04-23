1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
«А оказавшись у подножия, прикоснетесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами и кристально чистыми ручьями, стекающими с горных склонов»
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
«День 2: Дачные источники и водопад Снежный барс Ранний выезд из г»
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 апреля 2024Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
- ААнатолий7 ноября 2023Одна из лучших экскурсий, на которых я бывал! Полная гамма красот Камчатки всего за один день) Огромное спасибо Владиславу за безупречную организацию и огромное количество интересной информации о регионе!
- ККатя16 октября 2023Очень все понравилось. Надеемся, еще раз с Владиславом поехать.
- ММария30 августа 2023Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем на свете. Максимальная безопасность,
- ЮЮрий21 августа 2023Незабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного об истории Камчатки. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
- ЮЮлиана19 августа 2023Супер поездка! Удалось посмотреть за один день массу камчатских красот. Включая медведицу с медвежатами и сусликов-евражек. Надежда - супер гид! Всем рекомендую поездки с ней!
- ААнна28 июля 2023Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала маршрута сменили его на
- ППолина16 марта 2022Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водопады»
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