Экскурсии на водопады из Камчатки

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопады» на Камчатке, цены от 32 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
«А оказавшись у подножия, прикоснетесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами и кристально чистыми ручьями, стекающими с горных склонов»
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000 за всё до 6 чел.
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
«День 2: Дачные источники и водопад Снежный барс Ранний выезд из г»
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
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    остановки по нашей просьбе и рекомендовал, где лучше выбрать места для обзора и фото. Дополнил экскурсию поездкой на Дачные источники, купанием в горячих источниках и пикником. Все прошло на ура, все остались максимально довольны! Егор профессиональный гид на Камчатке, любящий и знающий свое дело на 100% рекомендуем гида для всех туристов.

    Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан
  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
    Одна из лучших экскурсий, на которых я бывал! Полная гамма красот Камчатки всего за один день) Огромное спасибо Владиславу за безупречную организацию и огромное количество интересной информации о регионе!
  • К
    Катя
    16 октября 2023
    Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
    Очень все понравилось. Надеемся, еще раз с Владиславом поехать.
  • М
    Мария
    30 августа 2023
    Джип-тур к горному массиву Вачкажец
    Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем на свете. Максимальная безопасность,
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    аккуратное вождение, море впечатлений и самый лучший отдых вам обеспечен. Организация обеда как в ресторане на выезде) Ещё раз спасибо за то, что вы делаете, вы замечательные.

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  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Джип-тур к горному массиву Вачкажец
    Незабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного об истории Камчатки. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
    Незабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного обНезабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного обНезабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного обНезабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного об
  • Ю
    Юлиана
    19 августа 2023
    Джип-тур к горному массиву Вачкажец
    Супер поездка! Удалось посмотреть за один день массу камчатских красот. Включая медведицу с медвежатами и сусликов-евражек. Надежда - супер гид! Всем рекомендую поездки с ней!
  • А
    Анна
    28 июля 2023
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала маршрута сменили его на
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    Вачкажец, о чем не пожалели ни минуты. Пунктуален, не мало знает о Камчатке, а самое главное- отличный водитель! Большую часть пути мы проделали по невероятному бездорожью. Остальные группы к слову сказать, останавливались гораздо раньше и шли пешком. Мы же проехали максимально близко к старту подъема, благодаря чему не так сильно пострадали от нападок комариной армии))) в целом смело могу рекомендовать Егора

    Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала
  • П
    Полина
    16 марта 2022
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал до мелочей: обеспечил меня
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    экипировкой, угостил горячим чаем с бутербродом наверху. Чтобы разглядеть вулканы (со стороны основной смотровой площадки они были закрыты облаками), он подобрал наиболее удобную точку. А ещё большое ему спасибо за то, что дал самостоятельно повести снегоход. Обязательно обращусь к нему ещё, когда снова приеду на Камчатку.

    Поездка с Егором на снегоходе к вулканам была незабываемой! Спасибо ему за то, что все продумал

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
  2. К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
  3. Джип-тур к горному массиву Вачкажец
  4. Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
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  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 32 000 до 45 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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