Мы отправимся по живописной дороге и остановимся в посёлке Сокоч, чтобы попробовать знаменитые пироги.
Спустимся через перевал к суровому побережью, посетим мыс Левашова и посёлок Октябрьский, где крутятся ветряки. Вы увидите «падающий дом» и ощутите атмосферу рыбодобывающего посёлка на краю земли. На обратном пути расслабимся в термальных источниках.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
9:00 — выезд из города
11:00 — посёлок Сокоч, перекус
12:30 — мыс Левашова, прогулка по побережью Охотского моря
13:30 — посёлок Октябрьский
14:30 — выезд к термальным источникам
15:00 — обед
15:30 — купание в источниках (Апачинские или Малкинские на выбор)
17:00 — выезд в город
19:00 — прибытие
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном экспедиционном джипе, обед (обычно это большой сэндвич с красной подкопчённой/подсоленной рыбой, салат из огурцов и помидоров, чай с травами и шиповником)
- Дополнительно оплачивается вход на Апачинские термальные источники (бассейн и удобства) — 550 ₽, пенсионеры и дети до 14 лет — 350 ₽. Вход на Малкинские термальные источники (дикие природные источники) свободный
- Выбирайте тёплую одежду, не забудьте перчатки и шапку
- Возрастных ограничений нет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид на Камчатке
Я ваш проводник в удивительный мир Камчатки — край вулканов, гейзеров и дикой природы. С моим многолетним опытом путешествий я помогу вам открыть самые захватывающие места этого полуострова. Я создаю маршруты которые подходят именно вам — будь то экстремальные походы или комфортные путешествия на внедорожнике.
