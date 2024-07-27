Туристы увидят вулканы, мысы и бухты, прогуляются по черному пляжу Халактырского побережья и встретят закат у Тихого океана.
Путешествие начинается с обзорной площадки на сопке Мишенная, откуда открывается панорамный вид на домашние вулканы. Далее маршрут проходит через Халактырские скалы, где можно собрать ягоды вороники. Завершает день пикник на берегу океана
7 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальные виды на вулканы
- 🏞 Захватывающие пейзажи
- 🌊 Прогулка по черному пляжу
- 🌅 Закат у Тихого океана
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🍓 Возможность собрать ягоды
- 🏙 Ночная панорама города
Что можно увидеть
- Сопка Мишенная
- Толстый мыс
- Халактырские скалы
- Халактырский пляж
- Сопка Петровская
Описание экскурсии
Обзор 360° с сопки Мишенная!
Первым делом мы направимся к сопке Мишенной: без сомнения, это самая эффектная смотровая в окрестностях города! С одной точки вы полюбуетесь озером Култучным, океанскими мысами и бухтами, а главное, увидите все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг, а чуть дальше — Вилючинский, Мутновский и Горелый. Я поделюсь интересными фактами о каждом из них.
Покорить Халактырские скалы
Теперь наш путь лежит к Толстому мысу, где я покажу секретные обзорные с видами на вулканы и Тихий океан. Отсюда мы совершим захватывающий спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией пейзажей. В дороге я расскажу об интересующих вас локациях и порекомендую места, где можно оценить камчатскую кухню.
Встретить закат у Тихого океана
И вот мы на краю света — у кромки неистового Тихого океана. Вы сможете прогуляться по черному вулканическому песку Халактырского пляжа, понаблюдать за серфингистами, собрать полные горсти вороники и устроить на берегу пикник. А закат под шум волн станет, без сомнения, одним из ярчайших моментов путешествия.
На обратном пути мы поднимемся на последнюю смотровую на сопке Петровская, откуда вы полюбуетесь ночной панорамой Петропавловска-Камчатского.
Организационные детали
- Протяженность маршрута 60-70 км, в дороге мы проведем примерно 1,5 часа
- Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport (есть детские автокресла)
- С собой можно взять чай и легкий перекус, чтобы устроить пикник на смотровой или на берегу Тихого океана
- Желательно выбрать для экскурсии кроссовки или ботинки: подъем на Халактырские скалы крутоват
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