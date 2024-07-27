От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского

Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Экскурсия предлагает путешествие по красивейшим местам Камчатки.

Туристы увидят вулканы, мысы и бухты, прогуляются по черному пляжу Халактырского побережья и встретят закат у Тихого океана.

Путешествие начинается с обзорной площадки на сопке Мишенная, откуда открывается панорамный вид на домашние вулканы. Далее маршрут проходит через Халактырские скалы, где можно собрать ягоды вороники. Завершает день пикник на берегу океана
4.94
34 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные виды на вулканы
  • 🏞 Захватывающие пейзажи
  • 🌊 Прогулка по черному пляжу
  • 🌅 Закат у Тихого океана
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🍓 Возможность собрать ягоды
  • 🏙 Ночная панорама города
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Сопка Мишенная
  • Толстый мыс
  • Халактырские скалы
  • Халактырский пляж
  • Сопка Петровская

Описание экскурсии

Обзор 360° с сопки Мишенная!

Первым делом мы направимся к сопке Мишенной: без сомнения, это самая эффектная смотровая в окрестностях города! С одной точки вы полюбуетесь озером Култучным, океанскими мысами и бухтами, а главное, увидите все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг, а чуть дальше — Вилючинский, Мутновский и Горелый. Я поделюсь интересными фактами о каждом из них.

Покорить Халактырские скалы

Теперь наш путь лежит к Толстому мысу, где я покажу секретные обзорные с видами на вулканы и Тихий океан. Отсюда мы совершим захватывающий спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией пейзажей. В дороге я расскажу об интересующих вас локациях и порекомендую места, где можно оценить камчатскую кухню.

Встретить закат у Тихого океана

И вот мы на краю света — у кромки неистового Тихого океана. Вы сможете прогуляться по черному вулканическому песку Халактырского пляжа, понаблюдать за серфингистами, собрать полные горсти вороники и устроить на берегу пикник. А закат под шум волн станет, без сомнения, одним из ярчайших моментов путешествия.

На обратном пути мы поднимемся на последнюю смотровую на сопке Петровская, откуда вы полюбуетесь ночной панорамой Петропавловска-Камчатского.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 60-70 км, в дороге мы проведем примерно 1,5 часа
  • Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport (есть детские автокресла)
  • С собой можно взять чай и легкий перекус, чтобы устроить пикник на смотровой или на берегу Тихого океана
  • Желательно выбрать для экскурсии кроссовки или ботинки: подъем на Халактырские скалы крутоват

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Виктория)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Дарья)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Дарья)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Дарья)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Дарья)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Дарья)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Светлана)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Дарья)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Анастасия)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Анастасия)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Анастасия)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Анастасия)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Александр)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Александр)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Ольга)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Ольга)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Ольга)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Ольга)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Ольга)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Ольга)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Инна)От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского (Елена)
Виктория
27 июл 2024
Огромная благодарность за наше знакомство с Камчаткой! 🤩 От экскурсии остались только положительные эмоции и яркие впечатления! Вы прекрасный гид: очень внимательный и знаете ответы на все вопросы. Желаю Вам успехов и много довольных клиентов! До новых встреч! 😊
Огромная благодарность за наше знакомство с Камчаткой! 🤩 От экскурсии остались только положительные эмоции и яркие
Александра
23 июл 2024
Потрясающую экскурсию провёл для нас Владислав. Показал и рассказал нам много про Камчатку. Мы побывали на сопках, сделали шикарные фотографии, ну и под конец нашей экскурсии мы приехали на океан как раз к закату. После океана мы посетили смотровую площадку и посмотрели на ночной город. Спасибо Вам огромное, Владислав, за прекрасно проведённое время!
Д
10 июл 2024
Отличный рассказчик, знает историю города и окрестностей, маршрут составлен идеально, за одну поездку побывали и в окресностях города и на знаменитых скалах, и на пляже) рекомендую поездку с Владиславом
Отличный рассказчик, знает историю города и окрестностей, маршрут составлен идеально, за одну поездку побывали и вОтличный рассказчик, знает историю города и окрестностей, маршрут составлен идеально, за одну поездку побывали и вОтличный рассказчик, знает историю города и окрестностей, маршрут составлен идеально, за одну поездку побывали и вОтличный рассказчик, знает историю города и окрестностей, маршрут составлен идеально, за одну поездку побывали и вОтличный рассказчик, знает историю города и окрестностей, маршрут составлен идеально, за одну поездку побывали и в
С
17 июн 2024
Посетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить ему свою признательность. Владислав интересный собеседник, любит свой свой край, переживает за людей,проживающих здесь, за природу. Знает историю. В конце экскурсии заехали на Петровскую сопку и полюбовались вечерним городом. Однозначно рекомендуем этого гида. Не пожалеете.
Посетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить емуПосетили Халактырский пляж, сопку Мишенная, поднялись на Халактырские скалы с нашим гидом Владиславом! Хотим выразить ему
Д
21 апр 2024
Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не у всех гидов. Владислав не только рассказывал общую информацию, но и делился личным опытом, что было очень интересно послушать. Мы в восторге, рекомендуем к посещению
Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это,
Н
6 мар 2024
На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
А
27 фев 2024
Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.
Анастасия
4 фев 2024
Благодарю за экскурсию!!! Отлично провели время, теперь хотим вернуться еще!
Благодарю за экскурсию!!! Отлично провели время, теперь хотим вернуться еще!Благодарю за экскурсию!!! Отлично провели время, теперь хотим вернуться еще!Благодарю за экскурсию!!! Отлично провели время, теперь хотим вернуться еще!Благодарю за экскурсию!!! Отлично провели время, теперь хотим вернуться еще!
А
30 янв 2024
Есть поговорка:" Что свыше не дано,- то в аптеке не купишь…" Владиславу - дано! У него и дар и призвание. Плюс позитив, обширнейшие знания владение цифрами и конечно любовь к краю.
Рекомендуем однозначно!
Есть поговорка:" Что свыше не дано,- то в аптеке не купишь…" Владиславу - дано! У негоЕсть поговорка:" Что свыше не дано,- то в аптеке не купишь…" Владиславу - дано! У него
Валентина
17 янв 2024
Без этой экскурсии моя первая поездка на Камчатку была бы безликой) Интересно, комфортно и красиво. Характырский пляж угодил в самое сердечко и магнитный песок порожает воображение. Для путешественников с детьми - просто идеальный формат)))
Екатерина
20 окт 2023
Спасибо огромное, нам все очень понравилось🌅🌋 Рекомендую🤗👍👍👍
О
10 окт 2023
Владислав очень эрудированный и приятный в общении человек, открыл нам потрясающие и захватывающие дух виды! Экскурсия прошла на одном дыхании.
Владислав очень эрудированный и приятный в общении человек, открыл нам потрясающие и захватывающие дух виды! Экскурсия прошла на одном дыхании.Владислав очень эрудированный и приятный в общении человек, открыл нам потрясающие и захватывающие дух виды! Экскурсия прошла на одном дыхании.Владислав очень эрудированный и приятный в общении человек, открыл нам потрясающие и захватывающие дух виды! Экскурсия прошла на одном дыхании.Владислав очень эрудированный и приятный в общении человек, открыл нам потрясающие и захватывающие дух виды! Экскурсия прошла на одном дыхании.Владислав очень эрудированный и приятный в общении человек, открыл нам потрясающие и захватывающие дух виды! Экскурсия прошла на одном дыхании.Владислав очень эрудированный и приятный в общении человек, открыл нам потрясающие и захватывающие дух виды! Экскурсия прошла на одном дыхании.
И
25 сен 2023
Были в Петропавловске в сентябре, хорошая экскурсия, замечательный гид, красивые локации
Были в Петропавловске в сентябре, хорошая экскурсия, замечательный гид, красивые локации
Ю
13 сен 2023
Рассвет на океане-что может быть лучше! Спасибо Владиславу за прекрасную поездку!
Елена
11 авг 2023
Владислав - несомненно один из лучших гидов на Камчатке! С его помощью мы за короткое время смогли посмотреть самые знаковые места региона. Я однозначно рекомендую его как профессионала, он очень коммуникабельный человек и любит работу, которой занимается. Если собираетесь на Камчатку, просто свяжитесь с Владиславом, и ваша поездка оправдает все ваши ожидания.
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