Экскурсия предлагает путешествие по красивейшим местам Камчатки. Туристы увидят вулканы, мысы и бухты, прогуляются по черному пляжу Халактырского побережья и встретят закат у Тихого океана. Путешествие начинается с обзорной площадки на сопке Мишенная, откуда открывается панорамный вид на домашние вулканы. Далее маршрут проходит через Халактырские скалы, где можно собрать ягоды вороники. Завершает день пикник на берегу океана

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Обзор 360° с сопки Мишенная!

Первым делом мы направимся к сопке Мишенной: без сомнения, это самая эффектная смотровая в окрестностях города! С одной точки вы полюбуетесь озером Култучным, океанскими мысами и бухтами, а главное, увидите все домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик, Ааг, а чуть дальше — Вилючинский, Мутновский и Горелый. Я поделюсь интересными фактами о каждом из них.

Покорить Халактырские скалы

Теперь наш путь лежит к Толстому мысу, где я покажу секретные обзорные с видами на вулканы и Тихий океан. Отсюда мы совершим захватывающий спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией пейзажей. В дороге я расскажу об интересующих вас локациях и порекомендую места, где можно оценить камчатскую кухню.

Встретить закат у Тихого океана

И вот мы на краю света — у кромки неистового Тихого океана. Вы сможете прогуляться по черному вулканическому песку Халактырского пляжа, понаблюдать за серфингистами, собрать полные горсти вороники и устроить на берегу пикник. А закат под шум волн станет, без сомнения, одним из ярчайших моментов путешествия.

На обратном пути мы поднимемся на последнюю смотровую на сопке Петровская, откуда вы полюбуетесь ночной панорамой Петропавловска-Камчатского.

Организационные детали