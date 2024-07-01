1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
6 июля в 06:00
7 июля в 06:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
26 411₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей1 июля 2024Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась. Мы увидели неописуемой красоты
- ААлександр1 июля 2024Экскурсовод, она же повар Алёна - просто умница. Всё рассказала, показала, накормила. Капитан корабля также произвёл только лучшее впечатление. В целом прогулкой вюдовольны на все 💯. Будем рекомендовать знакомым.
- ГГалина25 июня 2024Экскурсия для тех кто сомневается, что долго выдержит качку и для Не рыбаков!)) Но, всё равно всё прям 👍🏻👍🏻👍🏻! Главное,
- ООлеся27 мая 2024Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
- ДДарья24 мая 2024Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша поездка продлилась почти 4
- ДДарья24 мая 2024Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой теплый прием… Рассказал нам
- ААнастасия22 апреля 2024Невероятно красивое место, ни одна фотография не передает удивительного сочетания океана и вулканов на горизонте. Анна очень чуткий, внимательный проводник и экскурсовод, прекрасный собеседник и знаток места.
- ООлеся17 апреля 2024Все понравилось. Гид привез в очень красивое место, где мы могли отдохнуть на берегу океана. Гид многое рассказал про Камчатку, было интересно слушать. Все было комфортно и хорошо. Пляж потрясающе прекрасен, захватывает дух, не хотелось уезжать. Экскурсию рекомендую.
- ИИнна9 апреля 2024Потрясающе провела день с гидом Анной! Интересно, красиво, отличный маршрут, локации и просто приятная компания) отдельное спасибо за перекус и шампанское🥂 Я в восторге🤍🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На выходные»
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