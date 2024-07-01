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географией, с юмором, емко и интересно излагает материал доступным языком, как для взрослых, так и ориентируясь на маленьких туристов, уделяя внимание каждому. Очень уважительное отношение к гостям и их ожиданиям. Отдельный респект за пикник на романтичной смотровой площадке с видом на скалы "Три брата", точнее сказать - маленький банкет, тонко, со вкусом, неожиданно, и очень приятно! Поезжайте, не раздумывая, отличное настроение будет обеспечено, Сергей покажет всю красоту этих мест. Олеся, Барнаул (семья с маленьким ребенком), посещение: май 2024