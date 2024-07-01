Экскурсии выходного дня на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» на Камчатке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Халактырский пляж: добраться до края света
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Халактырский пляж Камчатка: впечатляющее путешествие к краю света
Погрузитесь в мир необычайных морских пейзажей, чёрного песка и величественных вулканов на Халактырском пляже
Начало: С места Вашего нахождения
6 июля в 06:00
7 июля в 06:00
14 000 за всё до 2 чел.
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
12 000 за человека
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
26 411 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тимофей
    1 июля 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась. Мы увидели неописуемой красоты
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    пейзажи, различных птиц и нерп. Океан поражает своей необъятностью, величием! Чувство свободы, легкости и единения с природой! Завтрак был вкусным и разнообразным, отдельного внимания заслуживает обед из свежайшей ухи и краба! Выражаем благодарность всей команде, которая была с нами в этом маленьком, но очень запоминающемся путешествии!

    Первый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравиласьПервый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравиласьПервый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравиласьПервый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравиласьПервый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравиласьПервый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравиласьПервый океан и сразу Тихий! Ожидания были большие и они оправдались. Прогулка на катере очень понравилась
  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Экскурсовод, она же повар Алёна - просто умница. Всё рассказала, показала, накормила. Капитан корабля также произвёл только лучшее впечатление. В целом прогулкой вюдовольны на все 💯. Будем рекомендовать знакомым.
  • Г
    Галина
    25 июня 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Экскурсия для тех кто сомневается, что долго выдержит качку и для Не рыбаков!)) Но, всё равно всё прям 👍🏻👍🏻👍🏻! Главное,
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    выловленную камбалу отпустили обратно 👏🏻)). И ещё, по-моему, в столь не длительную прогулку лучше выходить попозже утром. Чтобы распогодилось! У нас с утра было пасмурно, а к окончанию прогулки солнечно(

    Экскурсия для тех кто сомневается, что долго выдержит качку и для Не рыбаков!)) Но, всё равноЭкскурсия для тех кто сомневается, что долго выдержит качку и для Не рыбаков!)) Но, всё равноЭкскурсия для тех кто сомневается, что долго выдержит качку и для Не рыбаков!)) Но, всё равноЭкскурсия для тех кто сомневается, что долго выдержит качку и для Не рыбаков!)) Но, всё равноЭкскурсия для тех кто сомневается, что долго выдержит качку и для Не рыбаков!)) Но, всё равно
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
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    географией, с юмором, емко и интересно излагает материал доступным языком, как для взрослых, так и ориентируясь на маленьких туристов, уделяя внимание каждому. Очень уважительное отношение к гостям и их ожиданиям. Отдельный респект за пикник на романтичной смотровой площадке с видом на скалы "Три брата", точнее сказать - маленький банкет, тонко, со вкусом, неожиданно, и очень приятно! Поезжайте, не раздумывая, отличное настроение будет обеспечено, Сергей покажет всю красоту этих мест. Олеся, Барнаул (семья с маленьким ребенком), посещение: май 2024

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша поездка продлилась почти 4
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    часа. Было весьма познавательно узнать об исторических событиях, происходивших на мысе, о самом маяке, а также побывать действительно на краю света! Приятным дополнением к прогулке стал бокал шампанского с видом на "Трех (как оказалось, четырех) братьев"🥰

    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой теплый прием… Рассказал нам
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    много интересных исторических фактов и моментов, сориентировался по погодным условиям, как лучше спланировать экскурсию, чтобы мы смогли максимально увидеть задуманное в туманный и дождливый день… Отдельное спасибо за шампанское с бутербродами с местной рыбой (муж предпочел самогон-и он тоже оказался в меню:)) Сергей нам дал рекомендации по следующим экскурсиям… Очень приятный, общительный, увлеченный и влюбленный в свой край. Самые искренние рекомендации!

    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Халактырский пляж: добраться до края света
    Невероятно красивое место, ни одна фотография не передает удивительного сочетания океана и вулканов на горизонте. Анна очень чуткий, внимательный проводник и экскурсовод, прекрасный собеседник и знаток места.
    Невероятно красивое место, ни одна фотография не передает удивительного сочетания океана и вулканов на горизонте. АннаНевероятно красивое место, ни одна фотография не передает удивительного сочетания океана и вулканов на горизонте. АннаНевероятно красивое место, ни одна фотография не передает удивительного сочетания океана и вулканов на горизонте. Анна
  • О
    Олеся
    17 апреля 2024
    Халактырский пляж: добраться до края света
    Все понравилось. Гид привез в очень красивое место, где мы могли отдохнуть на берегу океана. Гид многое рассказал про Камчатку, было интересно слушать. Все было комфортно и хорошо. Пляж потрясающе прекрасен, захватывает дух, не хотелось уезжать. Экскурсию рекомендую.
  • И
    Инна
    9 апреля 2024
    Халактырский пляж: добраться до края света
    Потрясающе провела день с гидом Анной! Интересно, красиво, отличный маршрут, локации и просто приятная компания) отдельное спасибо за перекус и шампанское🥂 Я в восторге🤍🙏
    Потрясающе провела день с гидом Анной! Интересно, красиво, отличный маршрут, локации и просто приятная компания) отдельноеПотрясающе провела день с гидом Анной! Интересно, красиво, отличный маршрут, локации и просто приятная компания) отдельное

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Халактырский пляж: добраться до края света
  2. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  3. Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Набережная
  6. Вулкан Мутновский
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июле 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 26 411. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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