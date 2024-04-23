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и влюблен в Камчатку. Он великолепный рассказчик. Мы не только увидели фантастически красивые места, но и узнали много нового для себя. И это был не заученный текст, который проговаривается по шаблону. Это был живой рассказ, очень образный и запоминающийся. Кроме того хочется отметить, что маршрут продуман и разработан Владиславом очень тщательно. Ни одна минута за целый день не была потрачена вхолостую. Виды, локации, истории нанизываются на нить пути и удивительным образом сплетаются в необыкновенный узор незабываемых впечатлений. А какой Владислав классный водитель! Остается только восхищаться и преклоняться. И также очень тщательно продуман комфорт путешественников. Владислав предусмотрел все! Кажется, нет такой вещи в багажнике, которой вдруг не окажется в случае необходимости. Владислав предусмотрел абсолютно все! Очень приятна такое внимание и забота о комфорте и безопасности тех, кто с ним путешествует. Однозначно рекомендую!!!!!! И желаю Владиславу всего самого-самого хорошего.