Покататься на джипах на Камчатке

Найдено 5 экскурсий в категории «Джиппинг» на Камчатке, цены от 21 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Nissan Safari»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340 за всё до 4 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы отправимся в путь на джипах высокой проходимости, преодолевая каменистые подъемы и извилистые дороги с незабываемыми пейзажами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
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    остановки по нашей просьбе и рекомендовал, где лучше выбрать места для обзора и фото. Дополнил экскурсию поездкой на Дачные источники, купанием в горячих источниках и пикником. Все прошло на ура, все остались максимально довольны! Егор профессиональный гид на Камчатке, любящий и знающий свое дело на 100% рекомендуем гида для всех туристов.

    Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулканБлагодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан
  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Фантастическая Камчатка со всех сторон
    Если даже пасмурная погона и сильный туман не могут испортить экскурсию - значит, гид все делает правильно)) Прекрасная однодневная поездка
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    по самым топовым местам вокруг Петропавловска-Камчатского. Большое спасибо Владиславу за отличную организацию поездки и маршрут - это определенно одна из лучших экскурсий, чтобы увидеть много впечатляющих мест за один день!

  • Т
    Татьяна
    16 октября 2023
    Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
    Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла одежда и обувь, утром
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    в панике позвонила Александру - и мы оперативно сменили программу. За этот день увидела больше, чем, за 4 дня до этого. Посетили дачные источники, по дороге Александр рассказал все, что только можно о прекрасной Камчатке и влюбил меня в этот край окончательно! Останавливались на всех красивых местах; ловили открытые от облаков вулканы. Узнав, что я завтра улетаю и не была на Халактырском пляже - поехали еще и туда!)) 2 локации, а по факту все 10 за один день! И все это с интересной беседой, вкусной едой и потрясающим чаем собственного приготовления!

    Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла
  • В
    Владимир
    8 октября 2023
    Фантастическая Камчатка со всех сторон
    Владислав - прекрасный гид! Внимательный к деталям и ответственный в планировании поездки. А ещё он очень интересно рассказывает и до
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    конца экскурсионного дня излучает позитив. Это тот самый случай, когда человек искренне любит то, чем занимается и вкладывает душу в свое дело. Благодарим за невероятные впечатления!

  • А
    Александра
    8 октября 2023
    Фантастическая Камчатка со всех сторон
    Хочу от всей души поблагодарить Владислава за прекрасный маршрут. Экскурсия была фантастическая! Владислав необыкновенно эрудированный гид, который увлечен своим делом
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    и влюблен в Камчатку. Он великолепный рассказчик. Мы не только увидели фантастически красивые места, но и узнали много нового для себя. И это был не заученный текст, который проговаривается по шаблону. Это был живой рассказ, очень образный и запоминающийся. Кроме того хочется отметить, что маршрут продуман и разработан Владиславом очень тщательно. Ни одна минута за целый день не была потрачена вхолостую. Виды, локации, истории нанизываются на нить пути и удивительным образом сплетаются в необыкновенный узор незабываемых впечатлений. А какой Владислав классный водитель! Остается только восхищаться и преклоняться. И также очень тщательно продуман комфорт путешественников. Владислав предусмотрел все! Кажется, нет такой вещи в багажнике, которой вдруг не окажется в случае необходимости. Владислав предусмотрел абсолютно все! Очень приятна такое внимание и забота о комфорте и безопасности тех, кто с ним путешествует. Однозначно рекомендую!!!!!! И желаю Владиславу всего самого-самого хорошего.

  • М
    Мария
    30 августа 2023
    Джип-тур к горному массиву Вачкажец
    Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем на свете. Максимальная безопасность,
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    аккуратное вождение, море впечатлений и самый лучший отдых вам обеспечен. Организация обеда как в ресторане на выезде) Ещё раз спасибо за то, что вы делаете, вы замечательные.

    Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всемОгромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всемОгромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всемОгромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всемОгромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всемОгромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всемОгромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Джип-тур к горному массиву Вачкажец
    Незабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного об истории Камчатки. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
    Незабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного обНезабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного обНезабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного обНезабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного об
  • Ю
    Юлиана
    19 августа 2023
    Джип-тур к горному массиву Вачкажец
    Супер поездка! Удалось посмотреть за один день массу камчатских красот. Включая медведицу с медвежатами и сусликов-евражек. Надежда - супер гид! Всем рекомендую поездки с ней!
  • Е
    Евгения
    14 августа 2023
    Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
    Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал много интересного о крае,
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    о вулканах, о местной флоре и фауне, о местных традициях, провел по всем интересным местам, помог выбрать наилучшие ракурсы для фото. Быстро организовал вкусный завтрак и обед!) интересный гид с чувством юмора! Очень рекомендуем.

    Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал
  • А
    Анна
    28 июля 2023
    К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
    Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала маршрута сменили его на
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    Вачкажец, о чем не пожалели ни минуты. Пунктуален, не мало знает о Камчатке, а самое главное- отличный водитель! Большую часть пути мы проделали по невероятному бездорожью. Остальные группы к слову сказать, останавливались гораздо раньше и шли пешком. Мы же проехали максимально близко к старту подъема, благодаря чему не так сильно пострадали от нападок комариной армии))) в целом смело могу рекомендовать Егора

    Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Джиппинг»

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  1. Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
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  3. К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
  4. Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
  5. Джип-тур к горному массиву Вачкажец
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  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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