1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Nissan Safari»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
«Мы отправимся в путь на джипах высокой проходимости, преодолевая каменистые подъемы и извилистые дороги с незабываемыми пейзажами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 апреля 2024Благодарность Егору за организацию и сопровождение в поездке на Вилючинский вулкан. Оперативно довез до пункта назначения, рассказывая детали о поездке. Делал
- ААнатолий7 ноября 2023Если даже пасмурная погона и сильный туман не могут испортить экскурсию - значит, гид все делает правильно)) Прекрасная однодневная поездка
- ТТатьяна16 октября 2023Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла одежда и обувь, утром
- ВВладимир8 октября 2023Владислав - прекрасный гид! Внимательный к деталям и ответственный в планировании поездки. А ещё он очень интересно рассказывает и до
- ААлександра8 октября 2023Хочу от всей души поблагодарить Владислава за прекрасный маршрут. Экскурсия была фантастическая! Владислав необыкновенно эрудированный гид, который увлечен своим делом
- ММария30 августа 2023Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем на свете. Максимальная безопасность,
- ЮЮрий21 августа 2023Незабываемые впечатления от экскурсии, Валентин отличный гид, показал нам великолепные виды и рассказал много интересного об истории Камчатки. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
- ЮЮлиана19 августа 2023Супер поездка! Удалось посмотреть за один день массу камчатских красот. Включая медведицу с медвежатами и сусликов-евражек. Надежда - супер гид! Всем рекомендую поездки с ней!
- ЕЕвгения14 августа 2023Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал много интересного о крае,
- ААнна28 июля 2023Приятный и грамотный молодой человек Егор. Обсудили наши пожелания и еще за несколько дней до начала маршрута сменили его на
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Джиппинг»
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