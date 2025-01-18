В нартах по берегу Камчатки: Халактырский пляж + мыс Вертикальный

Отправляйтесь в захватывающее приключение на Камчатке: Халактырский пляж и мыс Вертикальный. Уникальные виды и чёрный песок оставят незабываемые впечатления
Экскурсия по берегу Камчатки - это возможность увидеть знаменитый Халактырский пляж с его чёрным вулканическим песком, который вошёл в ТОП-100 лучших пляжей мира. Путешествие на нартах вдоль побережья откроет перед
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вами виды на Тихий океан и Авачинский залив. Узнайте о местных легендах, связанных с рифами и кораблекрушениями, и насладитесь красотой природы. Эта поездка - уникальный шанс познакомиться с природными чудесами Камчатки и её богатой историей

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный чёрный песок
  • 🏞 Виды на Авачинский залив
  • 🐦 Истории о местных рифах
  • 🛷 Поездка на нартах
  • 👕 Обеспечение тёплой одеждой
  • 🗺 Захватывающие рассказы гидов
В нартах по берегу Камчатки: Халактырский пляж + мыс Вертикальный
В нартах по берегу Камчатки: Халактырский пляж + мыс Вертикальный
В нартах по берегу Камчатки: Халактырский пляж + мыс Вертикальный
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Халактырский пляж
  • Мыс Вертикальный

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Замёрзшее озеро Приливное.
  • Халактырский пляж, с чёрным вулканическим и магнитным песком.
  • Мыс Вертикальный, с которого при хорошей погоде виден весь Авачинский залив.

Вы узнаете:

  • почему чёрный песок магнитится.
  • о вулканическом происхождении Халактырского пляжа.
  • о птицах, обитающих на прибрежных скалах, и морских животных.
  • местные истории о рифах и кораблекрушениях.
  • почему мыс Вертикальный называют краем света.

Организационные детали

  • По запросу мы можем дать снегоход под самостоятельное управление — подробности уточняйте в переписке.
  • Мы обеспечим вас тёплой одеждой и обувью.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Новикова
18 янв 2025
Всё замечательно! Рекомендую!!!!!

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