Экскурсия по берегу Камчатки - это возможность увидеть знаменитый Халактырский пляж с его чёрным вулканическим песком, который вошёл в ТОП-100 лучших пляжей мира. Путешествие на нартах вдоль побережья откроет перед
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный чёрный песок
- 🏞 Виды на Авачинский залив
- 🐦 Истории о местных рифах
- 🛷 Поездка на нартах
- 👕 Обеспечение тёплой одеждой
- 🗺 Захватывающие рассказы гидов
Что можно увидеть
- Халактырский пляж
- Мыс Вертикальный
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замёрзшее озеро Приливное.
- Халактырский пляж, с чёрным вулканическим и магнитным песком.
- Мыс Вертикальный, с которого при хорошей погоде виден весь Авачинский залив.
Вы узнаете:
- почему чёрный песок магнитится.
- о вулканическом происхождении Халактырского пляжа.
- о птицах, обитающих на прибрежных скалах, и морских животных.
- местные истории о рифах и кораблекрушениях.
- почему мыс Вертикальный называют краем света.
Организационные детали
- По запросу мы можем дать снегоход под самостоятельное управление — подробности уточняйте в переписке.
- Мы обеспечим вас тёплой одеждой и обувью.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 235 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Новикова
18 янв 2025
Всё замечательно! Рекомендую!!!!!
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