Отправляемся в познавательное путешествие к коренному народу Камчатки! Вы посетите колоритное стойбище, где увидите и узнаете, как жили древние коряки: попробуете местную еду, примерите наряды и даже освоите корякские танцы. Также в программе питомник ездовых собак и термальный бассейн под открытым небом: и взрослые, и дети не уедут без новых впечатлений.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

О Камчатке — и не только. Дорога до деревни займёт час: в пути гид расскажет вам о камчатских аулканах, местной жизни и интересных локациях на маршруте.

В гости к корякам. В этнодеревне воспроизведен быт древних народов Камчатки. Потомки коренных коряков расскажут, как жили, чем промышляли и что ели их предки. Вы увидите национальные танцы и сможете сами поучаствовать в танцевальном мастер-классе. А ещё примерите национальные одежды и украшения для фото.

Вкусный обед — после творческой программы вас угостят горячей ухой и лепешками с травяным чаем.

Питомник ездовых собак. На территории деревни вы также познакомитесь с дружелюбными мохнатыми спортсменами, которые участвуют в знаменитой гонке «Берингия».

Термальный бассейн. Затем отправимся на базу отдыха, где вы расслабитесь в открытом бассейне с минерализированной термальной водой. Её состав благотворно влияет на организм — особенно на нервную систему, мышцы и обмен веществ.

Организационные детали