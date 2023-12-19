Познакомиться с бытом коренного народа Камчатки и согреться в целебной воде
Также в программе питомник ездовых собак и термальный бассейн под открытым небом: и взрослые, и дети не уедут без новых впечатлений.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 400 ₽
|Дети до 12 лет
|8 000 ₽
Описание
Что вас ожидает
О Камчатке — и не только. Дорога до деревни займёт час: в пути гид расскажет вам о камчатских аулканах, местной жизни и интересных локациях на маршруте.
В гости к корякам. В этнодеревне воспроизведен быт древних народов Камчатки. Потомки коренных коряков расскажут, как жили, чем промышляли и что ели их предки. Вы увидите национальные танцы и сможете сами поучаствовать в танцевальном мастер-классе. А ещё примерите национальные одежды и украшения для фото.
Вкусный обед — после творческой программы вас угостят горячей ухой и лепешками с травяным чаем.
Питомник ездовых собак. На территории деревни вы также познакомитесь с дружелюбными мохнатыми спортсменами, которые участвуют в знаменитой гонке «Берингия».
Термальный бассейн. Затем отправимся на базу отдыха, где вы расслабитесь в открытом бассейне с минерализированной термальной водой. Её состав благотворно влияет на организм — особенно на нервную систему, мышцы и обмен веществ.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены все расходы, в том числе оплата бассейна. С собой необходимо взять купальные принадлежности (купальник, резиновые тапочки, полотенце)
- Дорога в одну сторону займёт около 1 часа, посещение этнодеревни — примерно 3,5 часа, купание в бассейне — 1 час
- Экскурсию для вас проведу я или другой аттестованный гид из нашей команды
- Экскурсия круглогодичная
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.