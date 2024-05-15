Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения этнодеревни коряков и термального бассейна - июль и август. В это время на Камчатке стоит тёплая погода, что делает пребывание на открытом воздухе максимально комфортным. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы и культурными мероприятиями без лишних забот о погоде. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, хотя в это время может быть прохладнее и дождливее. Зимой и весной тоже есть возможность насладиться программой, особенно с учётом катания на собачьих упряжках, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие к коренному народу Камчатки! В этнодеревне коряков вы увидите, как жили древние народы, попробуете местную еду, примерите национальные наряды и освоите корякские танцы.Также в программе посещение

питомника ездовых собак и купание в термальном бассейне под открытым небом. Взрослые и дети получат незабываемые впечатления. В стоимость экскурсии включены все расходы, включая оплату бассейна. Экскурсия проводится круглый год и подходит для всех возрастов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

О Камчатке — и не только. Дорога до деревни займёт час: в пути гид расскажет вам о камчатских вулканах, местной жизни и интересных локациях на маршруте.

В гости к корякам. В этнодеревне воспроизведён быт древних народов Камчатки. Потомки коренных коряков расскажут, как жили, чем промышляли и что ели их предки. Вы увидите национальные танцы и сможете сами поучаствовать в танцевальном мастер-классе. А ещё примерите национальные одежды и украшения для фото.

Вкусный обед — после творческой программы вас угостят горячей ухой и лепёшками с травяным чаем.

Питомник ездовых собак. На территории деревни вы также познакомитесь с дружелюбными мохнатыми спортсменами, которые участвуют в знаменитой гонке «Берингия».

Термальный бассейн. Затем отправимся на базу отдыха, где вы расслабитесь в открытом бассейне с минерализированной термальной водой. Её состав благотворно влияет на организм — особенно на нервную систему, мышцы и обмен веществ.

Организационные детали