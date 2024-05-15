Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в культуру коренного народа Камчатки: этнодеревня, питомник ездовых собак и термальный бассейн. Всё включено! Уникальные впечатления для всей семьи
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к коренному народу Камчатки! В этнодеревне коряков вы увидите, как жили древние народы, попробуете местную еду, примерите национальные наряды и освоите корякские танцы.
Также в программе посещение читать дальшеуменьшить
питомника ездовых собак и купание в термальном бассейне под открытым небом. Взрослые и дети получат незабываемые впечатления. В стоимость экскурсии включены все расходы, включая оплату бассейна. Экскурсия проводится круглый год и подходит для всех возрастов
Лучшее время для посещения этнодеревни коряков и термального бассейна - июль и август. В это время на Камчатке стоит тёплая погода, что делает пребывание на открытом воздухе максимально комфортным. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями природы и культурными мероприятиями без лишних забот о погоде. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, хотя в это время может быть прохладнее и дождливее. Зимой и весной тоже есть возможность насладиться программой, особенно с учётом катания на собачьих упряжках, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Этнодеревня коряков
Питомник ездовых собак
Термальный бассейн
Описание экскурсии
О Камчатке — и не только. Дорога до деревни займёт час: в пути гид расскажет вам о камчатских вулканах, местной жизни и интересных локациях на маршруте.
В гости к корякам. В этнодеревне воспроизведён быт древних народов Камчатки. Потомки коренных коряков расскажут, как жили, чем промышляли и что ели их предки. Вы увидите национальные танцы и сможете сами поучаствовать в танцевальном мастер-классе. А ещё примерите национальные одежды и украшения для фото.
Вкусный обед — после творческой программы вас угостят горячей ухой и лепёшками с травяным чаем.
Питомник ездовых собак. На территории деревни вы также познакомитесь с дружелюбными мохнатыми спортсменами, которые участвуют в знаменитой гонке «Берингия».
Термальный бассейн. Затем отправимся на базу отдыха, где вы расслабитесь в открытом бассейне с минерализированной термальной водой. Её состав благотворно влияет на организм — особенно на нервную систему, мышцы и обмен веществ.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены все расходы, в том числе оплата бассейна. С собой необходимо взять купальные принадлежности (купальник, резиновые тапочки, полотенце)
Зимой в программу экскурсии включено катание на собачьих упряжках
Дорога в одну сторону займёт около 1 часа, посещение этнодеревни — примерно 3,5 часа, купание в бассейне — 1 час
Экскурсию для вас проведу я или другой аттестованный гид из нашей команды
Экскурсия круглогодичная
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
19 300 ₽
Дети до 12 лет
15 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 349 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они читать дальшеуменьшить
родились на Камчатке, много о ней знают, готовы рассказать интересные факты и показать красоту любимого края. Мы находим индивидуальный подход к каждому гостю. С нами вы проведёте время душевно и интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вадим
Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен маршрут. Отправились на экскурсию без опозданий. По дороге узнали много интересного об истории Камчатки и о ее жителях. Эмоции зашкаливают от увиденного и услышенного. Рекомендуем всем эту поездку. Не пожалеете. На Камчатке были в мае 2024 года.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Гидом был Александр, рассказал всё о Камчатке, просто в восторге от его знаний и умения вовлечь в это замечательное место! В самой этно-деревни было просто великолепно, отдохнули душой и телом. Узнали читать дальшеуменьшить
и быт коряков, и их обычаи, потанцевали корякские танцы, Спасибо Сергею за его рассказы, ансамблю танцев, мы просто в восторге. Анфиса, хозяйка деревни, умница! Медведь шикарен, орлан, правда, поворачивался задом, ну ничего. А собачки просто изумительные!
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
Отличная экскурсия, привезли, отвезли, все рассказали и показали, никаких накладок всё чётко и по-расписанию
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Остались под большим впечатлением
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий
Коль долетели до Камчатки, нужно познакомиться и с местными жителями. Что понравилось: правда коряки, рассказы из своей жизни, а не выдуманные, на все вопросы развернутые ответы. Всех посетителей втянули в читать дальшеуменьшить
обряды и танцы, и это здорово. Чай в яранге, мишка в клетке и ездовые собаки прилагаются (жаль, не сезон, собак можно было только погладить). Гид в пути также ответил на все вопросы развернуто и интересно
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
От экскурсии получили больше приятных впечатлений, чем ожидали. Время пролетело быстро. Купание в бассейне с термальной водой после помещения этнодеревни доставило огромное удовольствие и очень сочеталось с программой дня! Отдельное спасибо организатору и сопровождающей нас Марине. По дороге рассказала много интересного о Камчатке. Все организовано четко, рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии на «Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)»