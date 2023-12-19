Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)

Индивидуальная экскурсия на Камчатке

Познакомиться с бытом коренного народа Камчатки и согреться в целебной воде

Отправляемся в познавательное путешествие к коренному народу Камчатки! Вы посетите колоритное стойбище, где увидите и узнаете, как жили древние коряки: попробуете местную еду, примерите наряды и даже освоите корякские танцы.

Также в программе питомник ездовых собак и термальный бассейн под открытым небом: и взрослые, и дети не уедут без новых впечатлений.
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Ближайшие даты:
19
дек
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дек
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 400 ₽
Дети до 12 лет8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

О Камчатке — и не только. Дорога до деревни займёт час: в пути гид расскажет вам о камчатских аулканах, местной жизни и интересных локациях на маршруте.

В гости к корякам. В этнодеревне воспроизведен быт древних народов Камчатки. Потомки коренных коряков расскажут, как жили, чем промышляли и что ели их предки. Вы увидите национальные танцы и сможете сами поучаствовать в танцевальном мастер-классе. А ещё примерите национальные одежды и украшения для фото.

Вкусный обед — после творческой программы вас угостят горячей ухой и лепешками с травяным чаем.

Питомник ездовых собак. На территории деревни вы также познакомитесь с дружелюбными мохнатыми спортсменами, которые участвуют в знаменитой гонке «Берингия».

Термальный бассейн. Затем отправимся на базу отдыха, где вы расслабитесь в открытом бассейне с минерализированной термальной водой. Её состав благотворно влияет на организм — особенно на нервную систему, мышцы и обмен веществ.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены все расходы, в том числе оплата бассейна. С собой необходимо взять купальные принадлежности (купальник, резиновые тапочки, полотенце)
  • Дорога в одну сторону займёт около 1 часа, посещение этнодеревни — примерно 3,5 часа, купание в бассейне — 1 час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой аттестованный гид из нашей команды
  • Экскурсия круглогодичная

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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