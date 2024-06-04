1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в мир коренных народов Камчатки: этнодеревня коряков, национальные танцы, вкусный обед и термальный бассейн. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Ели...
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
26 июня в 06:00
27 июня в 06:00
4777542 998₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от 36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ДДарья24 мая 2024Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
- ВВадим15 мая 2024Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен маршрут. Отправились на экскурсию
- ДДарт23 апреля 2024Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки. Хочу отметить
- ЕЕлена12 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Владислав Очень интересный рассказчик, узнали много Петропавловске и его окрестностях. Всем рекомендую
- ООлеся11 апреля 2024Выбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенное время на комфортной машине
- ИИгорь4 апреля 2024Владислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине и к её проблемам. Особое
- ИИгорь4 апреля 2024Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил прямо при нас блюда из камчатских морепродуктов. Познакомил нас с местной кухней. Очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Романтические»
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