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и отвез на разные смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на бухту, океан и город со всех сторон. Показал и рассказал, где что находится. Ответил на множество вопросов, которые меня волновали с момента приезда в город)) было очень интересно! Сделали еще одну попытку увидеть сивучей, так как накануне мы уже приезжали, но они плавали на другой стороне. В этот раз там был только один, который взобрался неведомым мне способом на очень высокий причал и спал там, тоже на другой стороне, близко увидеть так и не сложилось( Затем мы заехали на Халактырское озеро проверить, не осталось ли лебедей, которые там зимуют, но к сожалению они уже улетели. Потом мы поехали к океану на знаменитый пляж с черным песком. Он потрясающий! Такая мощь! Просто обязателен к посещению, если вдруг раздумываете - его точно стоит увидеть. И промочить ноги, как делают там все)) кто-то специально, а кто-то нет)) так случилось и с моей подругой… Но каково было наше удивление, когда Дмитрий достал из машины запасные сапоги, которые он заботливо возит с собой для таких любопытных туристов, которые плохо знают океан))) Так же на пляже нужно обязательно прихватить с собой щепотку необычного песка) говорят, он пищит в рамках аэропорта, но у нас ничего не пищало) После пляжа мы завезли домой сушиться наши сапоги, а сами отправились на термальные источники. В экскурсии можно выбрать, на какие источники ехать, мы выбрали Озерки, потому что хотелось еще раз посмотреть поближе Корякский вулкан, хороший вид на который открывается по дороге с аэропорта (если ехать по правильной дороге). Дмитрий отвез нас и прокатил там специально, чтобы мы сделали красивые фото и видео, вулкан как раз был в шапочке, фото получились очень впечатляющие! Так же заехали к экспозиции "Здесь начинается Россия" для фото и наконец добрались до термальных источников. Это тоже нужно обязательно попробовать)) вода в бассейнах разной температуры, можно менять бассейны. Вход стоит 500р, берите с собой сланцы, а полотенце там есть напрокат. Один бассейн побольше, там можно поплавать, но вода прохладнее. В маленьких бассейнах есть краники, через которые можно добавлять себе горячую воду, лично я не знала, но в одном из отзывов читала, что вроде как на этой базе вода не такая горячая, как на других, спасибо Дмитрию, заранее рассказал, что везде все регулируется так, как нужно вам)) так же там есть кафе, можно перекусить, выйдя из бассейна, а потом снова пойти купаться. Около бассейнов висят таблички, что рекомендуемое время в бассейне не более 30 минут. Мы так и сделали, потом перекусили и поехали домой. А вообще, большой плюс, что нас нигде не ограничивали по времени, были столько, сколько хотелось и делали столько фото, сколько было нужно)) А еще был очень приятный бонус, у Дмитрия с собой был хороший фотоаппарат, на который он тоже снимал нас. И после экскурсии скинул очень хорошие фото. В общем, побывали не только на экскурсии, но и на фотосессии))) Спасибо Дмитрию, экскурсию всем рекомендую!