Романтические экскурсии по Камчатке

Найдено 16 экскурсий в категории «Романтические» на Камчатке, цены от 8 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 7 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000 за всё до 4 чел.
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в мир коренных народов Камчатки: этнодеревня коряков, национальные танцы, вкусный обед и термальный бассейн. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Ели...
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
27 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100 за всё до 6 чел.
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410 за всё до 5 чел.
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
🚗 На машине
Групповая
8 часов
2 отзыва
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000 за человека
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500 за человека
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Малкинские термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
26 июня в 06:00
27 июня в 06:00
4777542 998 за всё до 4 чел.
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от 36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
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    этого покорили гору "Верблюд". На Nissan Patrol с большими колесами мы медленно, но верно преодолели русло "Сухой речки". Несмотря на полное отсутствие у меня физической подготовки, в условиях дождя, мокрого и проваливающегося снега, ветра и тумана, мы забрались на вершину за 2,5 часа. Зато как весело, сидя на хобе, спустились со снежного склона, заметно сократив путь назад🙃 Нам встретились белый зайчик, огромный черный ворон, а также евражки. Еще попались свежие следы медведя немаленького размера; хорошо, что не он сам🤭

    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • В
    Вадим
    15 мая 2024
    Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
    Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен маршрут. Отправились на экскурсию
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    без опозданий. По дороге узнали много интересного об истории Камчатки и о ее жителях. Эмоции зашкаливают от увиденного и услышенного. Рекомендуем всем эту поездку. Не пожалеете. На Камчатке были в мае 2024 года.

    Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен
  • Д
    Дарт
    23 апреля 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки. Хочу отметить
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    пунктуальность в начале экскурсии и полное отсутствие "счетчика времени" - наше приключение длилось пять с половиной часов. Вид шикарный, осознание себя песчинкой в этом огромном мире срывает мозг. Морепродукты прекрасны. И да, учтите, что помимо всего описанного в стоимость экскурсии включена шикарная фотосессия, а также пол-десятка сюрпризов, про которые я промолчу. Всем советую отказаться от игристого и выбрать вкусный и полезный напиток на основе шиповника и брусничного варенья

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Потрясающая экскурсия! Владислав Очень интересный рассказчик, узнали много Петропавловске и его окрестностях. Всем рекомендую
  • О
    Олеся
    11 апреля 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Выбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенное время на комфортной машине
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    и отвез на разные смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на бухту, океан и город со всех сторон. Показал и рассказал, где что находится. Ответил на множество вопросов, которые меня волновали с момента приезда в город)) было очень интересно! Сделали еще одну попытку увидеть сивучей, так как накануне мы уже приезжали, но они плавали на другой стороне. В этот раз там был только один, который взобрался неведомым мне способом на очень высокий причал и спал там, тоже на другой стороне, близко увидеть так и не сложилось( Затем мы заехали на Халактырское озеро проверить, не осталось ли лебедей, которые там зимуют, но к сожалению они уже улетели. Потом мы поехали к океану на знаменитый пляж с черным песком. Он потрясающий! Такая мощь! Просто обязателен к посещению, если вдруг раздумываете - его точно стоит увидеть. И промочить ноги, как делают там все)) кто-то специально, а кто-то нет)) так случилось и с моей подругой… Но каково было наше удивление, когда Дмитрий достал из машины запасные сапоги, которые он заботливо возит с собой для таких любопытных туристов, которые плохо знают океан))) Так же на пляже нужно обязательно прихватить с собой щепотку необычного песка) говорят, он пищит в рамках аэропорта, но у нас ничего не пищало) После пляжа мы завезли домой сушиться наши сапоги, а сами отправились на термальные источники. В экскурсии можно выбрать, на какие источники ехать, мы выбрали Озерки, потому что хотелось еще раз посмотреть поближе Корякский вулкан, хороший вид на который открывается по дороге с аэропорта (если ехать по правильной дороге). Дмитрий отвез нас и прокатил там специально, чтобы мы сделали красивые фото и видео, вулкан как раз был в шапочке, фото получились очень впечатляющие! Так же заехали к экспозиции "Здесь начинается Россия" для фото и наконец добрались до термальных источников. Это тоже нужно обязательно попробовать)) вода в бассейнах разной температуры, можно менять бассейны. Вход стоит 500р, берите с собой сланцы, а полотенце там есть напрокат. Один бассейн побольше, там можно поплавать, но вода прохладнее. В маленьких бассейнах есть краники, через которые можно добавлять себе горячую воду, лично я не знала, но в одном из отзывов читала, что вроде как на этой базе вода не такая горячая, как на других, спасибо Дмитрию, заранее рассказал, что везде все регулируется так, как нужно вам)) так же там есть кафе, можно перекусить, выйдя из бассейна, а потом снова пойти купаться. Около бассейнов висят таблички, что рекомендуемое время в бассейне не более 30 минут. Мы так и сделали, потом перекусили и поехали домой. А вообще, большой плюс, что нас нигде не ограничивали по времени, были столько, сколько хотелось и делали столько фото, сколько было нужно)) А еще был очень приятный бонус, у Дмитрия с собой был хороший фотоаппарат, на который он тоже снимал нас. И после экскурсии скинул очень хорошие фото. В общем, побывали не только на экскурсии, но и на фотосессии))) Спасибо Дмитрию, экскурсию всем рекомендую!

    Выбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенное
  • И
    Игорь
    4 апреля 2024
    Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Владислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине и к её проблемам. Особое
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    спасибо Владиславу за то, что уже после окончания экскурсии, через несколько часов, когда таксист нас не довез до вершины Мишенной сопки, он проезжая мимо уже с другой экскурсией подобрал нас и доставил на вершину, а затем и отвёз обратно.

    Владислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине и
  • И
    Игорь
    4 апреля 2024
    Экскурсия к Малкинским термальным источникам
    Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил прямо при нас блюда из камчатских морепродуктов. Познакомил нас с местной кухней. Очень понравилось!
    Отличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовилОтличная экскурсия, которую для нас провёл Артём устроивший ещё и гастро-шоу на Малкинских источниках - приготовил

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
  2. Халактырский пляж: закат у Тихого океана
  3. Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
  4. Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
  5. Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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