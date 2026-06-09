Камчатка — это вулканы, горячие источники и пейзажи, которые постоянно меняются под действием природы.
Во время поездки вы увидите кальдеру вулкана Горелого, каньон Опасный с водопадом реки Вулканной и Дачные источники, где земля буквально дышит горячим паром.
Во время поездки вы увидите кальдеру вулкана Горелого, каньон Опасный с водопадом реки Вулканной и Дачные источники, где земля буквально дышит горячим паром.
Описание экскурсии
- Вилючинский перевал с видами на вулканы и горные долины Камчатки
- Кальдера вулкана Горелого — огромная вулканическая чаша, сформированная после древних извержений
- Каньон Опасный с водопадом реки Вулканной. Река берёт начало в районе вулкана Мутновский и проходит через ущелье с отвесными скалами
- Дачные источники — небольшое фумарольное поле, которое часто называют мини-долиной гейзеров
Примерный тайминг
8:00 — выезд из города
10:00 — Вилючинский перевал
11:00 — кальдера вулкана Горелого
12:00 — каньон Опасный и водопад реки Вулканной
12:30 — прогулка
13:00 — перекус
14:00 — Дачные горячие источники
15:00 — прогулка по фумарольному полю
16:00 — обед
18:30 — возвращение в город
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Петропавловска-Камчатского и Паратунки на авто повышенной проходимости, перекус (сэндвич + морс) и обед (салат, второе, сырники или блинчики с чаем)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Владелец компании, опытный гид, экскурсовод, инструктор. Вместе с моей командой мы проведём вас по самым интересным тропам. При необходимости подключим вертолёт и легкомоторную авиацию. Насладимся просторами, природой и животными края! Организуем
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