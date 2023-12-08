Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в диких условиях
Совершите путешествие к одним из старейших на Камчатке лечебным водам — диким Малкинским термальным источникам.
По пути вы полюбуетесь природой Начикинского перевала, полакомитесь легендарными сокочинскими пирожками и познакомитесь с историей края. А на термальных источниках расслабитесь и восстановите силы вдали от суеты городов.
По пути вы полюбуетесь природой Начикинского перевала, полакомитесь легендарными сокочинскими пирожками и познакомитесь с историей края. А на термальных источниках расслабитесь и восстановите силы вдали от суеты городов.
Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
По дороге — рассказы, пирожки и минералка
- Вы проедете по красивому Начикинскому перевалу. Мы расскажем о Камчатке и её коренных жителях, истории боевой славы Петропавловска-Камчатского и вулканах.
- В посёлке Сокочи вы отведаете знаменитые на всю Камчатку и уже далеко за её пределами сокочинские пирожки
- Посетите месторождение минеральных Малкинских вод, где вдоволь напьётесь лечебной воды из скважины
- Пройдёте по висячему мосту через реку Быструю. Вы узнаете, как передвигались тут вверх по течению участники экспедиции, возглавляемой Беренгом.
Термальные источники — отдых и польза
Малкинсие термальные источники встретят вас различными водоёмами. Глубину и температуру воды вы сможете подобрать под себя.
Нагревшись в термах, вы окунётесь в прохладные воды реки Дакхело-пич (Ключевка) — контрастная процедура благотворно повлияет на кровеносную систему и подарит необыкновенный заряд бодрости и энергии. А удобные раздевалки и скамейки помогут вам чувствовать себя комфортно в диких условиях.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Петропавлоска-Камчатского, вход на территорию термальных вод, чаепитие с пирожками
- Термальные воды находятся в 110 км от Петропавлоска-Камчатского
- Возможен трансфер из других городов. Детали и цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 403 туристов
Всем привет! Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. С радостью покажем самые живописные места нашего края и поделимся нескучными историями. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки
Похожие туры из Камчатки
Индивидуальная
11 часов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Увидеть космические ландшафты Камчатки, совершить восхождение к водопаду и посетить источники
в Петропавловске-Камчатском
Завтра
11 дек
13 дек
14 дек
32 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
в Петропавловске-Камчатском
Завтра
11 дек
13 дек
14 дек
32 480₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Взглянуть на вулканы Камчатки с лучшей смотровой и отдохнуть в горячих целебных источниках
в Петропавловске-Камчатском
Сегодня
Завтра
11 дек
13 дек
7 800₽ за всё до 4 чел.