Поездка к Малкинским термальным источникам

Индивидуальная экскурсия на Камчатке

Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в диких условиях

Совершите путешествие к одним из старейших на Камчатке лечебным водам — диким Малкинским термальным источникам.

По пути вы полюбуетесь природой Начикинского перевала, полакомитесь легендарными сокочинскими пирожками и познакомитесь с историей края. А на термальных источниках расслабитесь и восстановите силы вдали от суеты городов.
Поездка к Малкинским термальным источникам
Поездка к Малкинским термальным источникам
Поездка к Малкинским термальным источникам
Поездка к Малкинским термальным источникам
Поездка к Малкинским термальным источникам
Поездка к Малкинским термальным источникам
Поездка к Малкинским термальным источникам
Поездка к Малкинским термальным источникам
Ближайшие даты:
8
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Описание

Что вас ожидает

По дороге — рассказы, пирожки и минералка

  • Вы проедете по красивому Начикинскому перевалу. Мы расскажем о Камчатке и её коренных жителях, истории боевой славы Петропавловска-Камчатского и вулканах.
  • В посёлке Сокочи вы отведаете знаменитые на всю Камчатку и уже далеко за её пределами сокочинские пирожки
  • Посетите месторождение минеральных Малкинских вод, где вдоволь напьётесь лечебной воды из скважины
  • Пройдёте по висячему мосту через реку Быструю. Вы узнаете, как передвигались тут вверх по течению участники экспедиции, возглавляемой Беренгом.

Термальные источники — отдых и польза

Малкинсие термальные источники встретят вас различными водоёмами. Глубину и температуру воды вы сможете подобрать под себя.

Нагревшись в термах, вы окунётесь в прохладные воды реки Дакхело-пич (Ключевка) — контрастная процедура благотворно повлияет на кровеносную систему и подарит необыкновенный заряд бодрости и энергии. А удобные раздевалки и скамейки помогут вам чувствовать себя комфортно в диких условиях.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Петропавлоска-Камчатского, вход на территорию термальных вод, чаепитие с пирожками
  • Термальные воды находятся в 110 км от Петропавлоска-Камчатского
  • Возможен трансфер из других городов. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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