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Валентину и его видению, в моей копилке много живых и интересных фотографий… а ещё в качестве подарка - небольшой видеоколлаж)) Поездка к диким Малкинским термальным источникам состоялась, но искупаться в них не получилось, так как вода была прохладная из-за попавших вод разлившейся холодной речки, протекающей недалеко от источника. Валентин сделал лопатой насыпь, преградив поступление холодной воды в источники, и предложил искупаться в бассейне с термальной водой на базе, которая располагалась неподалеку от Малкинских источников. И моё первое знакомство с камчатской термальной водой все-таки состоялось)) В завершение экскурсии на берегу речки было организовано "чаепитие" с бутербродами и сладостями. А ещё Валентин подарил мне камень обсидиан (природное вулканическое стекло). Очень неожиданный и приятный подарок, который будет напоминать мне о моем путешествии по Камчатке. Хочу выразить Валентину свою благодарность за очень познавательную и интересную экскурсию, за внимание, старания и подарки…