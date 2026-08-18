Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Петропавловска)

Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей
Совершите путешествие к одним из старейших на Камчатке лечебным водам — диким Малкинским термальным источникам.

По пути вы полюбуетесь природой Начикинского перевала, полакомитесь легендарными сокочинскими пирожками и познакомитесь с историей края. А на термальных источниках расслабитесь и восстановите силы вдали от суеты городов.
5
13 отзывов
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Петропавловска)
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Петропавловска)
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Петропавловска)

Описание экскурсии

По дороге — рассказы, пирожки и минералка

  • Вы проедете по красивому Начикинскому перевалу. Мы расскажем о Камчатке и её коренных жителях, истории боевой славы Петропавловска-Камчатского и вулканах.
  • В посёлке Сокочи вы отведаете знаменитые на всю Камчатку и уже далеко за её пределами сокочинские пирожки
  • Посетите месторождение минеральных Малкинских вод, где вдоволь напьётесь лечебной воды из скважины
  • Пройдёте по висячему мосту через реку Быструю. Вы узнаете, как передвигались тут вверх по течению участники экспедиции, возглавляемой Берингом.

Термальные источники — отдых и польза

Малкинские термальные источники встретят вас различными водоёмами. Глубину и температуру воды вы сможете подобрать под себя.

Нагревшись в термах, вы окунётесь в прохладные воды реки Дакхело-пич (Ключевка) — контрастная процедура благотворно повлияет на кровеносную систему и подарит необыкновенный заряд бодрости и энергии. А удобные раздевалки и скамейки помогут вам чувствовать себя комфортно в диких условиях.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Петропавловска-Камчатского, вход на территорию термальных вод, чаепитие с пирожками
  • Термальные воды находятся в 110 км от Петропавловска-Камчатского
  • Возможен трансфер из других городов. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавловске-Камчатском бесплатно, стоимость трансфера из других населенных пунктах оговаривается отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1552 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Ирина
Огромное спасибо Артему за великолепную поездку! Все было прекрасно: организация и содержательное насыщенное мини-путешествие! Увидели Камчатку с другой стороны и много узнали о ней от профессионального гида! Ну и отдельная благодарность за обед на берегу речки около источников!
Огромное спасибо Артему за великолепную поездку! Все было прекрасно: организация и содержательное насыщенное мини-путешествие! Увидели Камчатку
Огромное спасибо Артему за великолепную поездку! Все было прекрасно: организация и содержательное насыщенное мини-путешествие! Увидели Камчатку
Огромное спасибо Артему за великолепную поездку! Все было прекрасно: организация и содержательное насыщенное мини-путешествие! Увидели Камчатку
Огромное спасибо Артему за великолепную поездку! Все было прекрасно: организация и содержательное насыщенное мини-путешествие! Увидели Камчатку
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В
Благодаря чудесной экскурсии, организованной Валентином, я исполнил свою маленькую мечту - побывал в Малкинских термальных источниках.
Хочется сказать огромное спасибо Валентину за интересную и увлекательную поездку, а так же за познавательный
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рассказ о истории края и его жителях. Все было продумано и по времени, и по программе, и по объему интересной исторической информации.
Отдельные слова благодарности хочется сказать за профессиональные навыки фотографа, водителя, и прекрасного собеседника!

Благодаря чудесной экскурсии, организованной Валентином, я исполнил свою маленькую мечту - побывал в Малкинских термальных источниках.
Благодаря чудесной экскурсии, организованной Валентином, я исполнил свою маленькую мечту - побывал в Малкинских термальных источниках.
Благодаря чудесной экскурсии, организованной Валентином, я исполнил свою маленькую мечту - побывал в Малкинских термальных источниках.
Благодаря чудесной экскурсии, организованной Валентином, я исполнил свою маленькую мечту - побывал в Малкинских термальных источниках.
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Любовь
Отличная поездка к горячим источникам. Валентин очень много рассказывал об истории освоения Камчатки, было интересно и дорога пролетела незаметно. Еще Валентин угощал нас вкуснейшим чаем и дарами Камчатки. И фотографии получились бомбические ❤️ огромное спасибо за эту поездку
Отличная поездка к горячим источникам. Валентин очень много рассказывал об истории освоения Камчатки, было интересно и
Отличная поездка к горячим источникам. Валентин очень много рассказывал об истории освоения Камчатки, было интересно и
Отличная поездка к горячим источникам. Валентин очень много рассказывал об истории освоения Камчатки, было интересно и
Отличная поездка к горячим источникам. Валентин очень много рассказывал об истории освоения Камчатки, было интересно и
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Юлия
Мы так рады, что забронировали именно эту поездку. Все прошло отлично! Надежда - знающий и ответственный гид, по пути провела увлекательную экскурсию с историческими фактами о вулканах Камчатки. А еще
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она очень интересный собеседник!

У нас с мужем получилось целое свидание с пикником:) Мы прогулялись по лесу, полежали в горячих термальных источниках, а после вкусно поели. И с погодой очень повезло: было тепло и солнечно. Мы всем довольны! Обязательно обратимся к Валентину и Надежде, когда приедем в следующий раз.

Спасибо вам!

Мы так рады, что забронировали именно эту поездку. Все прошло отлично! Надежда - знающий и ответственный
Мы так рады, что забронировали именно эту поездку. Все прошло отлично! Надежда - знающий и ответственный
Мы так рады, что забронировали именно эту поездку. Все прошло отлично! Надежда - знающий и ответственный
Мы так рады, что забронировали именно эту поездку. Все прошло отлично! Надежда - знающий и ответственный
Мы так рады, что забронировали именно эту поездку. Все прошло отлично! Надежда - знающий и ответственный
Мы так рады, что забронировали именно эту поездку. Все прошло отлично! Надежда - знающий и ответственный
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Екатерина
Это была одна из самых лучших поездок! Наш гид Надежда - прекрасный рассказчик и просто очень хороший, оьзывчивый и чуткий человек. Она буквально угадывала наши желания и понимала нас с
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полуслова. Мы очень много узнали об истории, о природе, о жизни самих камчатцев, да и проосто она оказалась очень глубоким и знающим собеседником. Показала нам много красивых и интересных мест, прогулялись до мостика через реку Быстрая, а потом купались в горячих малкинских источниках. После купания Надежда организовала для нас шикарный обед с красной рыбой, икрой и шампанским. Это было просто волшебно! Огромное спасибо за доставленное удовольствие и приятное путешествие! Очень хотим снова вернуться на Камчатку и открыть для себя новые локации с Надеждой и Валентином. Огромное спасибо!

Это была одна из самых лучших поездок! Наш гид Надежда - прекрасный рассказчик и просто очень
Это была одна из самых лучших поездок! Наш гид Надежда - прекрасный рассказчик и просто очень
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Наталия
Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным чувством юмора. Если вы путешествуете в одиночку, то без фотографий точно не останетесь))) Благодаря
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Валентину и его видению, в моей копилке много живых и интересных фотографий… а ещё в качестве подарка - небольшой видеоколлаж)) Поездка к диким Малкинским термальным источникам состоялась, но искупаться в них не получилось, так как вода была прохладная из-за попавших вод разлившейся холодной речки, протекающей недалеко от источника. Валентин сделал лопатой насыпь, преградив поступление холодной воды в источники, и предложил искупаться в бассейне с термальной водой на базе, которая располагалась неподалеку от Малкинских источников. И моё первое знакомство с камчатской термальной водой все-таки состоялось)) В завершение экскурсии на берегу речки было организовано "чаепитие" с бутербродами и сладостями. А ещё Валентин подарил мне камень обсидиан (природное вулканическое стекло). Очень неожиданный и приятный подарок, который будет напоминать мне о моем путешествии по Камчатке. Хочу выразить Валентину свою благодарность за очень познавательную и интересную экскурсию, за внимание, старания и подарки…

Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным
Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным
Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным
Валентин - увлекательный рассказчик, знающий историю своего края и не только, человек с позитивом и отличным
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