Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»

Взглянуть на вулканы Камчатки с лучшей смотровой и отдохнуть в горячих целебных источниках

5
1 отзыв
В этом путешествии вы увидите все домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и оцените знаменитый комплекс «Зеленовские озерки».

Мы заедем на сопку Мишенная, с которой откроется круговая панорама Камчатки — её вулканов, мысов и океанских бухт.

А затем вознаградим себя отдыхом в горячих ваннах с минерализованной целебной водой.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»

Что вас ожидает

Увидеть 8 вулканов с Мишенной сопки.

Если и можно с одной точки увидеть главные локации Петропавловска-Камчатского, то эта точка — сопка Мишенная, куда мы отправимся в первой части путешествия. Отсюда откроется невероятный круговой обзор на домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик и Ааг, Вилючинский, Мутновский и Горелый. Также дотянемся взглядом до города моряков и подводников Вилючинска, увидим полуостров Рыбачий, а также множество бухт, мысов и выход в Тихий океан. Я расскажу об особенностях окружающих нас сопок и дам ценные советы по локациям, которые вы планируете посетить в путешествии.

«Зеленовские озерки»: камчатское спа

Заполнив карты памяти захватывающими кадрами, отправимся к лечебно-оздоровительному комплексу «Зеленовские озерки». Здесь вы сможете принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в теплом бассейне и на себе прочувствовать лечебные свойства местных источников. Воды «Зеленовских озерков» улучшают обмен веществ, способствуют заживлению кожи и выведению токсинов из организма.

Организационные детали

  • Посещение «Зеленовских озерков» по времени займет от 40 минут до 1.5 часов, вход в комплекс оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека
  • Автомобиль Митсубиши Паджеро Спорт (детские автокресла имеются)
  • Протяженность маршрута 110 км
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
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1 реальный отзыв

Е
3 окт 2021
Прекрасная экскурсия.

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