После этого туристы отправятся в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Восемь вулканов с одной точки
- 🏞 Круговая панорама Камчатки
- 🛁 Целебные термальные воды
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 📸 Уникальные фотомоменты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Сопка Мишенная
- Термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Описание экскурсии
Увидеть 8 вулканов с Мишенной сопки!
Если и можно с одной точки увидеть главные локации Петропавловска-Камчатского, то эта точка — сопка Мишенная, куда мы отправимся в первой части путешествия. Отсюда откроется невероятный круговой обзор на домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик и Ааг, Вилючинский, Мутновский и Горелый. Также дотянемся взглядом до города моряков и подводников Вилючинска, увидим полуостров Рыбачий, а также множество бухт, мысов и выход в Тихий океан. Я расскажу об особенностях окружающих нас сопок и дам ценные советы по локациям, которые вы планируете посетить в путешествии.
«Зеленовские озерки»: камчатское спа
Заполнив карты памяти захватывающими кадрами, отправимся к лечебно-оздоровительному комплексу «Зеленовские озерки». Здесь вы сможете принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в теплом бассейне и на себе прочувствовать лечебные свойства местных источников. Воды «Зеленовских озерков» улучшают обмен веществ, способствуют заживлению кожи и выведению токсинов из организма.
Организационные детали
- Посещение «Зеленовских озерков» по времени займет от 40 минут до 1.5 часов, вход в комплекс оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека
- Автомобиль Митсубиши Паджеро Спорт (детские автокресла имеются)
- Протяженность маршрута 110 км
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Влад - большой профессионал! Очень эрудирован и начитан. Про Камчатку знает всё! И про историю,