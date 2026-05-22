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Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»

Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
В этом путешествии гости смогут насладиться панорамными видами на восемь вулканов Камчатки с вершины сопки Мишенная. Это уникальная возможность увидеть Козельский, Авачинский, Корякский и другие вулканы.

После этого туристы отправятся в
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термальный комплекс «Зеленовские озерки», где их ждут природные ванны с минерализованной водой.

Эти воды известны своими лечебными свойствами, способствующими улучшению обмена веществ и заживлению кожи. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ищет баланс между активным отдыхом и релаксацией

5
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Восемь вулканов с одной точки
  • 🏞 Круговая панорама Камчатки
  • 🛁 Целебные термальные воды
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 📸 Уникальные фотомоменты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения сопки Мишенной и термального комплекса «Зеленовские озерки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой и термальными источниками в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, однако температура может быть ниже, что потребует дополнительной подготовки. В остальное время года, несмотря на возможность посещения, погодные условия могут ограничивать комфорт и доступность некоторых локаций.
Сейчас август — это идеальное время.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»

Что можно увидеть

  • Сопка Мишенная
  • Термальный комплекс «Зеленовские озерки»

Описание экскурсии

Увидеть 8 вулканов с Мишенной сопки!

Если и можно с одной точки увидеть главные локации Петропавловска-Камчатского, то эта точка — сопка Мишенная, куда мы отправимся в первой части путешествия. Отсюда откроется невероятный круговой обзор на домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик и Ааг, Вилючинский, Мутновский и Горелый. Также дотянемся взглядом до города моряков и подводников Вилючинска, увидим полуостров Рыбачий, а также множество бухт, мысов и выход в Тихий океан. Я расскажу об особенностях окружающих нас сопок и дам ценные советы по локациям, которые вы планируете посетить в путешествии.

«Зеленовские озерки»: камчатское спа

Заполнив карты памяти захватывающими кадрами, отправимся к лечебно-оздоровительному комплексу «Зеленовские озерки». Здесь вы сможете принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в теплом бассейне и на себе прочувствовать лечебные свойства местных источников. Воды «Зеленовских озерков» улучшают обмен веществ, способствуют заживлению кожи и выведению токсинов из организма.

Организационные детали

  • Посещение «Зеленовских озерков» по времени займет от 40 минут до 1.5 часов, вход в комплекс оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека
  • Автомобиль Митсубиши Паджеро Спорт (детские автокресла имеются)
  • Протяженность маршрута 110 км
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1901 туриста
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
В
Великолепный яркий насыщенный день подарил нам Владислав. Утренний подьем на Мишенную сопку с панорамой города,залива и вулканов. Поездка на термальные источники с комфортным понятным уровнем. Посещение подвесного мостика на горной
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речке,обзорная по Елизово и возвращение домой. Все это сопровождалось интересными познавательными рассказами Владислава.. человека влюбленного в свой край. Штрих-псевдотуристы оставили мусор на сопке-Владислав собрал и увез на помойку. Спасибо дорогой друг за встречу и этот день. за

Великолепный яркий насыщенный день подарил нам Владислав. Утренний подьем на Мишенную сопку с панорамой города,залива и
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Иван
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря, проезжали очень красивые места,искупались в горячих источниках, Владислав очень много всего интересного рассказывал про камчатку. В следующий раз когда приеду на Камчатку обязательно к нему обращусь.
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,+8
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
Здравствуйте, Владислав провёл очень большую экскурсию по Камчатки, мы проехали от тихого океана до охотского моря,
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Е
Это уже вторая экскурсия, которую мы провели с Владиславом! Поднялись на Мишенную сопку, это обязательная точка к посещению в Петропавловске-Камчатском, вид с нее просто восхитителен! Потом заехали сделать фото у
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памятника «Здесь начинается Россия». Владислав, кстати, еще и отличный фотограф! Потом побывали на подвесном мостике, ведущем в папоротниковый лес, насладились видом бурлящей горной реки, посетили термальные источники, которые нам очень понравились. Снова узнали много нового и интересного о Камчатке! Экскурсию и гида Владислава рекомендуем!

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Я
Благодарны Владиславу за поездку, очень приятный молодой человек, отлично знает историю края, комфортный автомобиль, хочется отметить так же его стиль вождения, водитель ас, спокойный, уверенный. Сама экскурсия достаточно интересная, получилось много красивых фото, однозначно рекомендую и посоветую знакомым.
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М
Все очень понравилось, гид рассказывает интересно, подстраивает программу по погоде, расслабились на термальных источниках, насладились природой Комчатки!
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Родион
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Влад - большой профессионал! Очень эрудирован и начитан. Про Камчатку знает всё! И про историю,
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и про науку, и про биологию, вулканологию, геотермалику, походы, внедорожники, мото, растения и т. д.)))) Рассказывает много, всё в тему экскурсии - очень интересно!
В Владом ездили уже не первый раз - и снова все на высшем уровне! До этого мы с Владом ездили к ГеоЭС и к вулканам - Влад знает всё, вообще всё! Отлично ориентируется в ближних-дальних и самых дальних вулканах, знает все названия и особенности. А еще гид очень хорошо и аккуратно водит авто и по трассе и по бездорожью! Отлично чувствует клиентов, тактичен, знает что лучше предложить сегодня именно вам, куда заехать, где остановиться.
А еще огромнейшее спасибо за рекомендации хорошего ресторана и мест для закупа сувениров и камчатской продукции - Влад знает самые лучшие места!
Владислав, спасибо за отличные экскурсии по Камчатке! Благодаря таким гидам, хочется вновь вернуться!

Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
Спасибо за отличнейшую экскурсию! Шел небольшой снег, но это не помешало, а наоборот добавило Камчатской атмосферы.
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