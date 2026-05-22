В этом путешествии гости смогут насладиться панорамными видами на восемь вулканов Камчатки с вершины сопки Мишенная. Это уникальная возможность увидеть Козельский, Авачинский, Корякский и другие вулканы.После этого туристы отправятся в

термальный комплекс «Зеленовские озерки», где их ждут природные ванны с минерализованной водой. Эти воды известны своими лечебными свойствами, способствующими улучшению обмена веществ и заживлению кожи. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ищет баланс между активным отдыхом и релаксацией

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения сопки Мишенной и термального комплекса «Зеленовские озерки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой и термальными источниками в полной мере. Май и сентябрь также подходят для путешествия, однако температура может быть ниже, что потребует дополнительной подготовки. В остальное время года, несмотря на возможность посещения, погодные условия могут ограничивать комфорт и доступность некоторых локаций.

Сейчас август — это идеальное время.