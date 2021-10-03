Что вас ожидает

Увидеть 8 вулканов с Мишенной сопки.

Если и можно с одной точки увидеть главные локации Петропавловска-Камчатского, то эта точка — сопка Мишенная, куда мы отправимся в первой части путешествия. Отсюда откроется невероятный круговой обзор на домашние вулканы: Козельский, Авачинский, Корякский, Арик и Ааг, Вилючинский, Мутновский и Горелый. Также дотянемся взглядом до города моряков и подводников Вилючинска, увидим полуостров Рыбачий, а также множество бухт, мысов и выход в Тихий океан. Я расскажу об особенностях окружающих нас сопок и дам ценные советы по локациям, которые вы планируете посетить в путешествии.

«Зеленовские озерки»: камчатское спа

Заполнив карты памяти захватывающими кадрами, отправимся к лечебно-оздоровительному комплексу «Зеленовские озерки». Здесь вы сможете принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в теплом бассейне и на себе прочувствовать лечебные свойства местных источников. Воды «Зеленовских озерков» улучшают обмен веществ, способствуют заживлению кожи и выведению токсинов из организма.

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