Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Камчатке

Найдено 6 экскурсий в категории «Зимние» на Камчатке, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«Летом на джипах, зимой на снегоходах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Зимой из-за снегопадов иногда невозможно проехать на каньон Опасный»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
«Летом ориентировочно в 3:00-4:00 утра, зимой в 6:30-7:00 утра»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
«Если возникнет желание, можно искупаться: температура воды летом +18 градусов, зимой +5»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«А зимой темно уже в 18–19 часов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
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    не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но и организовал для нас пикник с вкусным чаем, игристым, сэндвичами и камчатскими конфетами. Мы в первый раз на Камчатке, и эта экскурсия стала для нас настоящим открытием, впечатления от увиденного просто потрясающие! Мощь и красоту Тихого океана не описать словами, это нужно увидеть воочию) Огромное спасибо за эту чудесную экскурсию! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям и близким)

    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    С Павлом мы посмотрели интересные точки Камчатки, приятно пообщались, Павел сделал нам красивые фото, и у нас осталась куча впечатлений! В общем нам понравилось. Рекомендуем. До августа!)))
  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За два дня мы получили
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    массу впечатлений. Сделали кучу красивых снимков. Нагулялись. Пообедали на снежном перевале с видом на вулканы и на живописном пляже с видом на океан.

    Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! ЗаЕсли приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За
  • М
    Мария
    3 мая 2024
    Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
    Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую его экскурсии всем! Планирую посетить Камчатку летом. И за экскурсиями только к Павлу!
    Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендуюПавел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую
  • Д
    Дарт
    25 апреля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
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    меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!

  • Т
    Татьяна
    24 февраля 2024
    Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
    Если путешествовать по Камчатке, то только с Максимом! Программу составить поможет, лучшие места в самое подходящее время покажет, на квадрокоптер снимет. Рекомендую!
    Если путешествовать по Камчатке, то только с Максимом! Программу составить поможет, лучшие места в самое подходящее
  • И
    Ирина
    21 февраля 2024
    Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
    Очень понравилась экскурсия!Отличный гид Максим!Организовал завтрак,помог сделать фото!Рекомендую 👍
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2023
    Экскурсия к Авачинскому вулкану
    Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии! Машина классная, весело было даже ехать
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    до места, трясло как на аттракционе😁 ребенку очень понравилось! Поднимались на верблюд, ходили с сыном 5 лет, по пути уставал и нервничал, но по необходимости останавливались и ждали его! Успешно покорили верблюд! Палки крекинговые Егор всем выдал, даже сыну! Обед был шикарный как в ресторане из нескольких блюд! Спасибо!

    Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии!Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии!Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии!Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии!Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии!Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии!Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии!
  • Н
    Нина
    17 июля 2023
    Экскурсия к Авачинскому вулкану
    Егор, спасибо! Это была замечательная поездка:) Никакие капризы погоды не помешали насладиться путешествием. Спасибо за интересные и вдохновляющие рассказы про Камчатку. Однозначно будем вас рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Экскурсия к Авачинскому вулкану
  2. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  3. Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
  4. Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
  5. На снегоходе - к Авачинскому вулкану
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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