1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«Летом на джипах, зимой на снегоходах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Зимой из-за снегопадов иногда невозможно проехать на каньон Опасный»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
«Летом ориентировочно в 3:00-4:00 утра, зимой в 6:30-7:00 утра»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
«Если возникнет желание, можно искупаться: температура воды летом +18 градусов, зимой +5»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«А зимой темно уже в 18–19 часов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 мая 2024Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
- ЕЕлена12 мая 2024Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
- ННаталия8 мая 2024С Павлом мы посмотрели интересные точки Камчатки, приятно пообщались, Павел сделал нам красивые фото, и у нас осталась куча впечатлений! В общем нам понравилось. Рекомендуем. До августа!)))
- ММарина8 мая 2024Если приедем еще на Камчатку, то экскурсии будем заказывать только у Павла. И всем рекомендуем! За два дня мы получили
- ММария3 мая 2024Павел отличный гид- всё расскажет и покажет и накормит вкусным обедом на берегу Окена😍 100% рекомендую его экскурсии всем! Планирую посетить Камчатку летом. И за экскурсиями только к Павлу!
- ДДарт25 апреля 2024В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
- ТТатьяна24 февраля 2024Если путешествовать по Камчатке, то только с Максимом! Программу составить поможет, лучшие места в самое подходящее время покажет, на квадрокоптер снимет. Рекомендую!
- ИИрина21 февраля 2024Очень понравилась экскурсия!Отличный гид Максим!Организовал завтрак,помог сделать фото!Рекомендую 👍
- ЮЮлия28 июля 2023Экскурсия очень понравилась! Егор интересный собеседник, делился информацией о крае даже не в рамках экскурсии! Машина классная, весело было даже ехать
- ННина17 июля 2023Егор, спасибо! Это была замечательная поездка:) Никакие капризы погоды не помешали насладиться путешествием. Спасибо за интересные и вдохновляющие рассказы про Камчатку. Однозначно будем вас рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Зимние»
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