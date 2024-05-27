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меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!