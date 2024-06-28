Экскурсии от вашего отеля на Камчатке

Найдено 26 экскурсий в категории «От вашего отеля» на Камчатке, цены от 12 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 17 990 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Экскурсия для любителей истории и природы: памятники, современные достопримечательности и панорамы вулканов. Удобный транспорт и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
14 571 за всё до 6 чел.
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
Незабываемый сплав по реке Быстрая: рыбалка и фото медведей
Нас ждёт увлекательный сплав по реке Быстрая, рыбалка, наблюдение за медведями и купание в горячих источниках. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 000 за человека
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600023 400 за всё до 2 чел.
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 50 000 за всё до 6 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в мир коренных народов Камчатки: этнодеревня коряков, национальные танцы, вкусный обед и термальный бассейн. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Ели...
3 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
74 400 за всё до 3 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 65 000 за всё до 6 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
3 июля в 11:00
4 июля в 11:00
20 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 29 000 за всё до 6 чел.
Путешествие на Малкинские термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 5490049 410 за всё до 5 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
21 000 за человека
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
🚗 На машине
Групповая
8 часов
2 отзыва
Камчатка: этнодеревня и термальные источники для группы
Камчатка ассоциируется с вулканами и океаном. Здесь можно насладиться природой, познакомиться с местными легендами и отдохнуть в термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:00
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
24 000 за человека
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Вулкан Мутновский «Дачные источники»: экскурсия на Камчатке, которая запомнится навсегда
Почувствуйте дыхание Камчатки, посетив уникальные «Дачные источники» на Вулкане Мутновский. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
На краю Евразийского континента
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
На краю Евразийского континента
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, в любое время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 45 000 за всё до 2 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан и вулканы Камчатки: незабываемая экскурсия на Халактырский пляж
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки: черный песок Халактырского пляжа, величественные вулканы и чай на берегу Тихого океана
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
3 июля в 08:00
4 июля в 06:00
4777542 998 за всё до 4 чел.
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:30
Завтра в 11:30
5700054 150 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
22 июля в 08:00
от 6499058 491 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alex
    28 июня 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Валентин один из лучших гидов в моем очень обширном опыте путешествий. Рекомендую на 100%. Огромное спасибо
  • И
    Ира
    25 июня 2024
    Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
    Супер! Рекомендую)
    Супер! Рекомендую)Супер! Рекомендую)
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
    Это мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по реке Быстрая и действительно она
    читать дальше

    очень быстрая с крутыми поворотами. Остановилась на обед на небольшом островке, пока готовили уху, наш гид Владимир отвел нас к сказочному водопаду. Великолепные места, а виды… На обратном пути, как по заказу)), нас ждал медведь 4-х лет. Кто кого испугался - вопрос. Но Владимир не растерялся! Все живы, здоровы, а счастья не было предела! Отдельное спасибо за обед! Все вкусно, красиво. Огромное спасибо за замечательный день. Рекомендую!

    Это мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по рекеЭто мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по рекеЭто мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по рекеЭто мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по рекеЭто мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по рекеЭто мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по реке
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Джип-тур к горному массиву Вачкажец
    Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И это было грандиозное событие!
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    Июнь, межсезонье, погода переменчива, но нам несказанно повезло, и мы увидели все потрясающие локации на маршруте. Описать словами сложно, нужно обязательно ехать, немного преодолеть себя и наслаждаться красотой и великолепием природы воочию! И обязательно с Валентином, так как это лучший проводник, который окружит вас заботой, вниманием и расскажет много интересного и удивительного об этом невероятном крае - Камчатке. Бонусом вы получите невероятные эмоции, потрясающие кадры для альбома и будете сыты не только впечатлениями, но и разнообразными угощениями, которые ждут в самом конце пути. Ну а по дороге домой - полное расслабление. Валентин, благодарим вас за этот чудеснейший день! Лучшего завершения отпуска мы и ожидать не могли! Вернёмся! С наилучшими пожеланиями, Маша, Наташа и Вова P.S. Крайне приятно было получить одобрение профессионала на составленный собственными силами маршрут.

    Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. ИТак случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. ИТак случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. ИТак случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. ИТак случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И
  • Е
    Евгений
    13 июня 2024
    Путешествие на Малкинские термальные источники
    Владислав компетентнейший и приятнейший в общении гид. Путешествие было содержательным, интересным и весёлым. Спасибо!
    Владислав компетентнейший и приятнейший в общении гидВладислав компетентнейший и приятнейший в общении гид
  • А
    Алина
    9 июня 2024
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Огромное спасибо за экскурсию! Проводила гид Марина. Очень внимательно отнеслась ко всем просьбам, во всем учитывала личные пожелания и рассказала много интересного про город и саму Камчатку. Рада, что именно Марина встретила в аэропорту и дала составила впечатление.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
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    очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом
  • Л
    Любовь
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
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    опять побывала на Камчатке. Мои девчонки собирались в январе, а я «вострила лыжи» совершенно в противоположную сторону, но полетела вместе с ними, обстоятельства так сложились. До сих пор под впечатлением. Несколько дней провели на турбазе, затем переехали в Петропавловск-Камчатский. Поужинали в ресторане «Два моря,океан». Потрясающая кухня и обслуживание. Всем рекомендую! И все семь дней «… то ли дождь со снегом, то ли снег с дождём…»,немного солнца и ни единого вулкана, скрыты все туманом и облаками. В инете нашли туристическую фирму Tripster и заказали индивидуальную обзорную экскурсию по городу и поездку на Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Наш гид Валентин потрясающий рассказчик и знаток истории города и края. Очень грамотно продумана сама экскурсия, лаконично выстроена, интересные рассказы сопровождались посещением достопримечательностей города. Со смотровых площадок нам открывались красоты города, Авачинской бухты и выход в Тихий океан. Но вулканов так и не видно…. Халактырский пляж поверг меня в восторг. Тихий океан, волны, морские птицы, сам вулканический песок это что-то фантастическое. На мгновение показалось все не реальностью, особенно когда поднялись на скалу. Сверху был такой вид, что уходить не хотелось. Все это время Валентин рассказывал и рассказывал нам о Камчатке. А мы влюблялись все больше и больше. Не буду перечислять места,где мы побывали, всё есть на сайте!!! А вулканы мы всё-таки увидели!!! В день отлёта! И это было достойнейшее завершение путешествия: Корякский,Авачинский, Козельский, Арик и Ааг,прощались с нами,потрясая своей первозданной красотой!!!! Хочу выразить огромную благодарность фирме Tripster и Валентину Мулюкину, нашему гиду-вдохновителю за прекрасно проведенную экскурсию!!! Приезжайте на Камчатку! Эту землю надо увидеть своими глазами, чтобы потом уже никогда не забыть ее красоты!

  • В
    Вадим
    15 мая 2024
    Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
    Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен маршрут. Отправились на экскурсию
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    без опозданий. По дороге узнали много интересного об истории Камчатки и о ее жителях. Эмоции зашкаливают от увиденного и услышенного. Рекомендуем всем эту поездку. Не пожалеете. На Камчатке были в мае 2024 года.

    Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
  2. Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
  3. Топовые локации Петропавловска-Камчатского
  4. Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
  5. Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Набережная
  6. Вулкан Мутновский
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июле 2024
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