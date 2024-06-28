1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 17 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Экскурсия для любителей истории и природы: памятники, современные достопримечательности и панорамы вулканов. Удобный транспорт и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
14 571₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Незабываемый сплав по реке Быстрая: рыбалка и фото медведей
Нас ждёт увлекательный сплав по реке Быстрая, рыбалка, наблюдение за медведями и купание в горячих источниках. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600023 400₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 50 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 39 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в мир коренных народов Камчатки: этнодеревня коряков, национальные танцы, вкусный обед и термальный бассейн. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Ели...
3 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
74 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 65 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
3 июля в 11:00
4 июля в 11:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 29 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 5490049 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
21 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Камчатка: этнодеревня и термальные источники для группы
Камчатка ассоциируется с вулканами и океаном. Здесь можно насладиться природой, познакомиться с местными легендами и отдохнуть в термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:00
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
24 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский «Дачные источники»: экскурсия на Камчатке, которая запомнится навсегда
Почувствуйте дыхание Камчатки, посетив уникальные «Дачные источники» на Вулкане Мутновский. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
На краю Евразийского континента
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, в любое время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 45 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тихий океан и вулканы Камчатки: незабываемая экскурсия на Халактырский пляж
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки: черный песок Халактырского пляжа, величественные вулканы и чай на берегу Тихого океана
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
3 июля в 08:00
4 июля в 06:00
4777542 998₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:30
Завтра в 11:30
5700054 150₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
22 июля в 08:00
от 6499058 491₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex28 июня 2024Валентин один из лучших гидов в моем очень обширном опыте путешествий. Рекомендую на 100%. Огромное спасибо
- ИИра25 июня 2024Супер! Рекомендую)
- ССветлана19 июня 2024Это мой первый сплав!!! Он удался! Замечательные гиды, много историй, веселых рассказов. Сплав проходил по реке Быстрая и действительно она
- ММария18 июня 2024Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И это было грандиозное событие!
- ЕЕвгений13 июня 2024Владислав компетентнейший и приятнейший в общении гид. Путешествие было содержательным, интересным и весёлым. Спасибо!
- ААлина9 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Проводила гид Марина. Очень внимательно отнеслась ко всем просьбам, во всем учитывала личные пожелания и рассказала много интересного про город и саму Камчатку. Рада, что именно Марина встретила в аэропорту и дала составила впечатление.
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ДДарья24 мая 2024Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
- ЛЛюбовь16 мая 2024Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
- ВВадим15 мая 2024Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен маршрут. Отправились на экскурсию
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