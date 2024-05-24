На Камчатке сосредоточено наибольшее количество вулканов в мире.
В рамках этой экскурсии вы посетите Вилючинский перевал, откуда открывается панорамный вид на девять вулканов. Узнаете о геологических особенностях региона, истории Камчатки, флоре
В рамках этой экскурсии вы посетите Вилючинский перевал, откуда открывается панорамный вид на девять вулканов. Узнаете о геологических особенностях региона, истории Камчатки, флоре
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Панорамные виды на девять вулканов
- 📸 Яркие фотографии в живописных местах
- 🍽 Вкусный пикник на природе
- 💧 Купание в диких термальных источниках
- 🚗 Комфортный трансфер на внедорожниках
Что можно увидеть
- Вилючинский вулкан
- Верхне-Паратунские источники
- Паратунская низменность
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов.
- По дороге вы узнаете об истории Камчатки, вулканизме, а также о флоре и фауне нашего полуострова.
- Устроим вкусный пикник с великолепным видом.
- Погуляем по окрестностям, сделав не один десяток ярких фотографий.
- А после поедем купаться в диких термальных Верхне-Паратунских источниках, расположенных на сопке Горячей (721 м). Совершим несложный подъём на высоту 50 м, где вы насладитесь термальными водами с прекрасным видом на Паратунскую низменность и шлаковые конусы вулканического происхождения.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Петропавловска-Камчатского и питание (пикник).
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 или Mitsubishi Delica.
- Трансфер из других мест — за дополнительную плату.
- Подготовка к поездке: одежда по погоде, треккинговая обувь, в солнечную погоду солнцезащитный крем, купальные принадлежности, полотенце, сланцы.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 639 туристов
Дорогой путешественник! Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим в самых живописных местах Камчатскими деликатесами. С собой вы увезете незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
24 мая 2024
Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на
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