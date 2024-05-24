В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники

Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
На Камчатке сосредоточено наибольшее количество вулканов в мире.

В рамках этой экскурсии вы посетите Вилючинский перевал, откуда открывается панорамный вид на девять вулканов. Узнаете о геологических особенностях региона, истории Камчатки, флоре
читать дальше

и фауне. Пикник с великолепным видом и фотосессия в живописных местах добавят ярких впечатлений.

После отправитесь в Верхне-Паратунские источники, где сможете отдохнуть в термальных водах с видом на Паратунскую низменность и вулканические конусы. В стоимость включены трансфер и питание

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌋 Панорамные виды на девять вулканов
  2. 📸 Яркие фотографии в живописных местах
  3. 🍽 Вкусный пикник на природе
  4. 💧 Купание в диких термальных источниках
  5. 🚗 Комфортный трансфер на внедорожниках

Что можно увидеть

  • Вилючинский вулкан
  • Верхне-Паратунские источники
  • Паратунская низменность
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • В путешествии к Вилючинскому вулкану (2173 м) мы поднимемся по горному серпантину на одноимённый перевал, на высоту 900 м, откуда в ясную погоду вам откроется панорамный вид на девять ближайших вулканов.
  • По дороге вы узнаете об истории Камчатки, вулканизме, а также о флоре и фауне нашего полуострова.
  • Устроим вкусный пикник с великолепным видом.
  • Погуляем по окрестностям, сделав не один десяток ярких фотографий.
  • А после поедем купаться в диких термальных Верхне-Паратунских источниках, расположенных на сопке Горячей (721 м). Совершим несложный подъём на высоту 50 м, где вы насладитесь термальными водами с прекрасным видом на Паратунскую низменность и шлаковые конусы вулканического происхождения.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Петропавловска-Камчатского и питание (пикник).
  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 или Mitsubishi Delica.
  • Трансфер из других мест — за дополнительную плату.
  • Подготовка к поездке: одежда по погоде, треккинговая обувь, в солнечную погоду солнцезащитный крем, купальные принадлежности, полотенце, сланцы.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Дарья
24 мая 2024
Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на
читать дальше

верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа весь деньТермальные источникиВулканыSPAСмотровые площадки

Похожие экскурсии из Камчатки

Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
11 июня в 14:00
12 июня в 08:00
70 800 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
ХорошоТам