читать дальше верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на