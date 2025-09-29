Вы увидите три вулкана — Мутновский, Горелый и Вилючинский (в хорошую погоду), сделаете остановку на смотровой площадке Вилючинского перевала и отправитесь на пешую прогулку к Мутновской ГеоЭС. Разберётесь в принципах её работы и пообедаете среди атмосферных пейзажей.
Описание трансфер
- Вулканические пейзажи. По пути — виды на Мутновский, Горелый и Вилючинский вулканы. Остановка на Вилючинском перевале: смотровая площадка и фото
- Пешая прогулка к ГеоЭС. Примерно 1,5 часа в пути, маршрут средней сложности. Будут подъёмы и спуски
- Мутновская ГеоЭС. Узнаете, как энергия земли преобразуется в электричество и почему этот район называют Дачными источниками
- Фумаролы, а не гейзеры. Разберётесь, в чём отличие и почему «Мини-Долина гейзеров» — ошибочное название
Примерный тайминг
6:30 — выезд из Петропавловска-Камчатского (возможен забор из пригорода и Елизово — по договорённости)
8:30 — прибытие к Мутновской ГеоЭС
9:00–11:00 — пеший маршрут по локациям
12:00 — обед (включён в стоимость)
15:00 — возвращение в город
Дневной вариант: выезд из города в 12:00, далее — по тому же маршруту с учётом регламента въезда-выезда.
Важно: автомобильный маршрут проходит по строящейся дороге комплекса «Три вулкана». Въезд и выезд возможны только в строго определённые окна: 7:00–8:00, 13:00–14:00, 19:00–20:00.
Безопасность
Поездка не подойдёт путешественникам, у которых проблемы со здоровьем в фазе обострения, заболевания сердца, травмы, а также тем, кто восстанавливается после операции. Объективно оценивайте свои возможности и не скрывайте информацию о состоянии здоровья (в этом случае вся ответственность ложится на вас).
Организационные детали
- Поездка проходит на Nissan Safari
- Форма одежды: тонкая футболка с длинным рукавом (спасает от солнца и насекомых), флисовая кофта, непродуваемая/непромокаемая тонкая куртка, треккинговые кроссовки или ботинки
- С собой: вода, перекус (батончики, орешки и т. д.), солнцезащитные очки, средства от насекомых, индивидуальная аптечка
- В экскурсию входит трансфер от места проживания и обратно, обед после маршрута (ланчбоксы разной начинки: мясо, рыба, кальмар и т. д.), рыба солёная, камчатский хлеб, мармелад и чай, треккинговые палки, пенки-сидушки, дождевики
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Что особенно впечатлило?
- Природа: Камчатка поражает своей красотой и уникальностью. Горячие