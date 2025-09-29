К Мутновской ГеоЭС и Дачным источникам - из Петропавловска-Камчатского

Понаблюдать за фумарольной активностью и прогуляться среди вулканов
Наше путешествие пройдёт по территории Южно-Камчатского природного парка.

Вы увидите три вулкана — Мутновский, Горелый и Вилючинский (в хорошую погоду), сделаете остановку на смотровой площадке Вилючинского перевала и отправитесь на пешую прогулку к Мутновской ГеоЭС. Разберётесь в принципах её работы и пообедаете среди атмосферных пейзажей.
Описание трансфер

  • Вулканические пейзажи. По пути — виды на Мутновский, Горелый и Вилючинский вулканы. Остановка на Вилючинском перевале: смотровая площадка и фото
  • Пешая прогулка к ГеоЭС. Примерно 1,5 часа в пути, маршрут средней сложности. Будут подъёмы и спуски
  • Мутновская ГеоЭС. Узнаете, как энергия земли преобразуется в электричество и почему этот район называют Дачными источниками
  • Фумаролы, а не гейзеры. Разберётесь, в чём отличие и почему «Мини-Долина гейзеров» — ошибочное название

Примерный тайминг

6:30 — выезд из Петропавловска-Камчатского (возможен забор из пригорода и Елизово — по договорённости)
8:30 — прибытие к Мутновской ГеоЭС
9:00–11:00 — пеший маршрут по локациям
12:00 — обед (включён в стоимость)
15:00 — возвращение в город

Дневной вариант: выезд из города в 12:00, далее — по тому же маршруту с учётом регламента въезда-выезда.

Важно: автомобильный маршрут проходит по строящейся дороге комплекса «Три вулкана». Въезд и выезд возможны только в строго определённые окна: 7:00–8:00, 13:00–14:00, 19:00–20:00.

Безопасность

Поездка не подойдёт путешественникам, у которых проблемы со здоровьем в фазе обострения, заболевания сердца, травмы, а также тем, кто восстанавливается после операции. Объективно оценивайте свои возможности и не скрывайте информацию о состоянии здоровья (в этом случае вся ответственность ложится на вас).

Организационные детали

  • Поездка проходит на Nissan Safari
  • Форма одежды: тонкая футболка с длинным рукавом (спасает от солнца и насекомых), флисовая кофта, непродуваемая/непромокаемая тонкая куртка, треккинговые кроссовки или ботинки
  • С собой: вода, перекус (батончики, орешки и т. д.), солнцезащитные очки, средства от насекомых, индивидуальная аптечка
  • В экскурсию входит трансфер от места проживания и обратно, обед после маршрута (ланчбоксы разной начинки: мясо, рыба, кальмар и т. д.), рыба солёная, камчатский хлеб, мармелад и чай, треккинговые палки, пенки-сидушки, дождевики

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Всем здравствуйте! Меня зовут Владимир. Я покажу вам красивейшие места Камчатского края. Вожу экскурсии по вулканам, памятникам природы — таким местам, на которые придётся затратить определённое количество сил и энергии, ведь на их посещение уходит целый день и несколько километров пути ножками. Я живу на Камчатке, имею за спиной опыт путешествий, образование гида с государственной аттестацией и образование инструктора-проводника.

Провели день на потрясающей экскурсии к Мутновской гидроэлектростанции и знаменитым Дачным горячим источникам. Ожидания были высоки, и они полностью оправдались!
Что особенно впечатлило?
- Природа: Камчатка поражает своей красотой и уникальностью. Горячие
источники создают удивительную атмосферу спокойствия и гармонии.
- Гид Владимир: Настоящий энтузиаст и профессионал своего дела. Его знания и умение интересно рассказывать сделали путешествие незабываемым.
- Организация экскурсии: Все прошло гладко и комфортно, несмотря на удаленность мест.

Спасибо за чудесный день! Обязательно вернемся снова!

