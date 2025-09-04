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экскурсии в 10 часов рассчитана с учётом того, что в группе могут быть люди разного возраста и физической подготовки. Если группа небольшая и передвигается быстрее, мы завершаем маршрут раньше, как и произошло в вашем случае. Мы не можем указать в программе 8 часов, так как стандартное время экскурсии — 10 часов. Мы обязательно подумаем, как лучше информировать клиентов о возможной разнице в продолжительности.



Что касается Вилючинского водопада, то мы действительно проезжаем мимо него. Гиды рассказывают о нём как о региональном памятнике природы. К сожалению, сейчас он не течёт из-за глобального потепления и таяния ледников на Вилючинском вулкане, о чём также упоминает наш гид.



Роль нашего водителя-гида Константина заключается не только в обеспечении безопасного трансфера, но и в предоставлении основной информации о маршруте. Мы знаем, что он рассказывал вам о Толбачике, недавних землетрясениях и цунами, что не входит в обязательную программу. Более общие рассказы о Камчатке в этом туре не предусмотрены, так как он ориентирован на конкретный маршрут.



Также хотели бы отметить, что купание в диких природных термальных источниках, куда вас отвёл Константин по вашей просьбе, не входит в стандартную программу. Это не благоустроенные купальни, а природные термы, которые находятся в стороне от основного маршрута.



Спасибо за ваш отзыв! Надеемся, что вы ещё вернётесь на Камчатку.