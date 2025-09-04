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Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники

Погрузитесь в мир вулканов и термальных источников Камчатки. Уникальная природа и захватывающие виды ждут вас на этой незабываемой экскурсии
На Камчатке можно буквально заглянуть в прошлое Земли. В Паратунской долине вы увидите, как миллионы лет назад бушевали извержения.

С Вилючинского перевала открываются виды на действующие вулканы, а у подножия Мутновского вулкана вас ждут Дачные горячие источники.

Это уникальная возможность узнать о вулканах, гейзерах и термальных источниках, а также насладиться природой Камчатки. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
4.7
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Увидеть действующие вулканы
  • 💧 Посетить термальные источники
  • 🏞️ Насладиться панорамными видами
  • 🗺️ Узнать о геологии Камчатки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Камчатки - с июня по август, когда погода тёплая и сухая, а природа особенно красива. В это время можно насладиться полноводными водопадами и зелёными долинами. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. В остальное время года экскурсия возможна, но погодные условия могут быть менее комфортными.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники
Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники
Огненная Камчатка: вулканы, водопады и Дачные горячие источники

Что можно увидеть

  • Паратунская долина
  • Вилючинский водопад
  • Вилючинский перевал
  • Вилючинский вулкан
  • Кальдера вулкана Горелый
  • Вулкан Мутновский
  • Дачные термальные источники

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Паратунскую долину — одну из самых живописных локаций южной Камчатки, где на фоне лавовых склонов раскинулись густые заросли кедрового стланика и термальные источники
  • Вилючинский водопад — мощный каскад талых вод, стекающий с ледника на склоне одноимённого вулкана. Весной и летом он особенно полноводен
  • Вилючинский перевал — подъём на автомобиле на высоту около 1 000 метров, откуда открываются панорамы вулканов и бескрайних долин Камчатки
  • Вилючинский вулкан — действующий исполин высотой 2 173 метра. Его симметричный конус и ледяная шапка делают его одной из самых фотогеничных вершин полуострова
  • Вулкан Мутновский — один из самых активных вулканов Камчатки
  • Дачные термальные источники, или Малую долину гейзеров — уникальное геотермальное поле с горячими ручьями, паровыми столбами и мини-гейзерами среди камней и мха

Вы узнаете:

  • В чём принципиальная разница между вулканами и горами, и почему не всякая вершина с пиками и склонами считается вулканом
  • Что такое супервулкан — и какие последствия может повлечь его пробуждение.
  • Чем отличаются гейзеры, фумаролы и сольфатары и как их распознать в природе
  • Какие бывают термальные источники, как они образуются и почему некоторые из них полезны для здоровья, а другие — опасны
  • Почему на Камчатке удивительным образом сочетаются огонь и лёд

Примерный тайминг

7:00 – выезд из Петропавловска-Камчатского
8:00–8:40 – Паратунская долина
8:40–9:30 – переезд к Вилючинскому водопаду
9:30–10:10 – Вилючинский водопад
10:10–10:40 – автомобильный подъём на Вилючинский перевал
10:40–11:10 – Вилючинский перевал
11:10–12:30 – переезд к Мутновскому вулкану
12:30–13:30 – вулкан Мутновский, прогулка по активной зоне
13:30–14:00 – переезд к Дачным термальным источникам
14:00–15:00 – Дачные термальные источники (Малая долина гейзеров)
Перекус (сухой паёк)
15:00–17:00 – возвращение в Петропавловск-Камчатский

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Маршрут не требует наличия физической подготовки и комфортен для детей с 5 лет
  • Автомобильная часть маршрута проходит на подготовленных внедорожниках
  • При необходимости выдадим треккинговые палки

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 701 туриста
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
3
2
1
Екатерина
Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком понимании. Если спрашивали, то подробно отвечал. Но хотелось услышать побольше рассказов о Камчатке. Водопада
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мы не видели, перевал действительно красивый. Продолжительеость поездки была не 10 часов, а 8. Ограничено время проезда из-за строительства дороги, поэтому торопились проехать КПП до 14 часов. Приятной неожиданностью оказался доводьно вкусный обед, который мы съели уже дома, так как в принципе не рассчитывали на такой сервис. Удалось искупаться в горячем источнике, но опять же, потому что я знала, что такая возможность существует. Попросили заранее, поэтому Константин нас туда отвел, но и то это была сампя ближайшая ванна, она не самая лучшая. В любом случае благодарны Константину и организатору за быструю и профессиональную езду и хорошую поездку.

Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком
Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком
Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком
Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком
Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком
Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо, что поделились своими впечатлениями о поездке. Мы очень ценим отзывы наших путешественников. Позвольте прокомментировать некоторые моменты, чтобы прояснить ситуацию.

Продолжительность
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экскурсии в 10 часов рассчитана с учётом того, что в группе могут быть люди разного возраста и физической подготовки. Если группа небольшая и передвигается быстрее, мы завершаем маршрут раньше, как и произошло в вашем случае. Мы не можем указать в программе 8 часов, так как стандартное время экскурсии — 10 часов. Мы обязательно подумаем, как лучше информировать клиентов о возможной разнице в продолжительности.

Что касается Вилючинского водопада, то мы действительно проезжаем мимо него. Гиды рассказывают о нём как о региональном памятнике природы. К сожалению, сейчас он не течёт из-за глобального потепления и таяния ледников на Вилючинском вулкане, о чём также упоминает наш гид.

Роль нашего водителя-гида Константина заключается не только в обеспечении безопасного трансфера, но и в предоставлении основной информации о маршруте. Мы знаем, что он рассказывал вам о Толбачике, недавних землетрясениях и цунами, что не входит в обязательную программу. Более общие рассказы о Камчатке в этом туре не предусмотрены, так как он ориентирован на конкретный маршрут.

Также хотели бы отметить, что купание в диких природных термальных источниках, куда вас отвёл Константин по вашей просьбе, не входит в стандартную программу. Это не благоустроенные купальни, а природные термы, которые находятся в стороне от основного маршрута.

Спасибо за ваш отзыв! Надеемся, что вы ещё вернётесь на Камчатку.

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И
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид Константин. Он очень красиво показал нам горную часть Камчатки, рассказал про те места где мы были и вкусно накормил обедом! После такой экскурсии хочется снова вернуться в жти края и посмотреть то, что мы еще не вилели.
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид+1
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид
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Надежда
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Забрали нас рано утром от места проживания на подготовленном авто, комфортно разместили и бережно довезли 😁 побывали на Вилючинском перевале и в
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Малой долине гейзеров, жаль, что водопад увидели только издалека, но Дмитрий сказал, что подъезд к нему на данный момент запрещён. На пути туда было немного облачно и вулкан был скрыт облаками, на обратном пути распогодилось, и мы ещё раз сделали остановку на перевале для фото)
Кроме того, на обратном пути нас ждал вкуснейший обед в потрясающем месте около озера)
На экскурсии были с пятилетней дочкой, пешую часть она прошла практически всю сама, так что маршрут посильный, если погода хорошая и достаточно сухо.
Увидели невероятной красоты места!! Информацией нас гид не перегружал, зато был всегда готов подождать, помочь забраться/спуститься)
Экскурсию можем смело порекомендовать!

Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
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Л
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
Благодарим гида Александра за проведенную экскурсию. С трекинговыми палками было идти легче.
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
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Е
Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения, во время похода по склонам вулканов помогали отстающим и накормили вкусным домашним обедом

Единственный минус
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— организатор в описание упоминает вулкан Горелый и кальдеру на нем. Это на самом деле не входит в экскурсию. И, честно говоря, как оказалось, невозможно было бы совместить поездку на перевал и поход на мутновскую ГЭС с Горелым. Не совсем понимаю, зачем тогда указывать последнее:)

Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения,
Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения,
Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения,
Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения,
Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения,
Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения,
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Мария
Экскурсия очень понравилась живописной природой. Нам повезло с гидом Дмитрием, который оказался общительным, радушным парнем, интересным рассказчиком и меломаном. После экскурсии Дмитрий накормил нас вкусным обедом с видом на Вилючинский
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вулкан. Эта была незабываемая поездка, спасибо!
P.S. Звезду снимаю за организационный момент. Изначально наша поездка должна была состоятся 11 июля, но по пути с гидом Алексеем у нас сломалась машина. Для меня немного странно, что машина на такое дальнее расстояние не проверяется перед поездкой и что на такие форс-мажоры нет страховки от команды. Нам повезло, что машина сломалась недалеко от города и нас спас гид из другого турагентства. В итоге поездку перенесли на другой день с другим гидом. Несмотря на то, что мы с группой пытались поддерживать позитивный настрой осадочек остался из-за упущенного времени.

Экскурсия очень понравилась живописной природой. Нам повезло с гидом Дмитрием, который оказался общительным, радушным парнем, интересным
Экскурсия очень понравилась живописной природой. Нам повезло с гидом Дмитрием, который оказался общительным, радушным парнем, интересным
Экскурсия очень понравилась живописной природой. Нам повезло с гидом Дмитрием, который оказался общительным, радушным парнем, интересным
Экскурсия очень понравилась живописной природой. Нам повезло с гидом Дмитрием, который оказался общительным, радушным парнем, интересным
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