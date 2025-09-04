На Камчатке можно буквально заглянуть в прошлое Земли. В Паратунской долине вы увидите, как миллионы лет назад бушевали извержения.
С Вилючинского перевала открываются виды на действующие вулканы, а у подножия Мутновского вулкана вас ждут Дачные горячие источники.
Это уникальная возможность узнать о вулканах, гейзерах и термальных источниках, а также насладиться природой Камчатки. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
С Вилючинского перевала открываются виды на действующие вулканы, а у подножия Мутновского вулкана вас ждут Дачные горячие источники.
Это уникальная возможность узнать о вулканах, гейзерах и термальных источниках, а также насладиться природой Камчатки. Экскурсия подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Увидеть действующие вулканы
- 💧 Посетить термальные источники
- 🏞️ Насладиться панорамными видами
- 🗺️ Узнать о геологии Камчатки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Камчатки - с июня по август, когда погода тёплая и сухая, а природа особенно красива. В это время можно насладиться полноводными водопадами и зелёными долинами. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. В остальное время года экскурсия возможна, но погодные условия могут быть менее комфортными.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Паратунская долина
- Вилючинский водопад
- Вилючинский перевал
- Вилючинский вулкан
- Кальдера вулкана Горелый
- Вулкан Мутновский
- Дачные термальные источники
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Паратунскую долину — одну из самых живописных локаций южной Камчатки, где на фоне лавовых склонов раскинулись густые заросли кедрового стланика и термальные источники
- Вилючинский водопад — мощный каскад талых вод, стекающий с ледника на склоне одноимённого вулкана. Весной и летом он особенно полноводен
- Вилючинский перевал — подъём на автомобиле на высоту около 1 000 метров, откуда открываются панорамы вулканов и бескрайних долин Камчатки
- Вилючинский вулкан — действующий исполин высотой 2 173 метра. Его симметричный конус и ледяная шапка делают его одной из самых фотогеничных вершин полуострова
- Вулкан Мутновский — один из самых активных вулканов Камчатки
- Дачные термальные источники, или Малую долину гейзеров — уникальное геотермальное поле с горячими ручьями, паровыми столбами и мини-гейзерами среди камней и мха
Вы узнаете:
- В чём принципиальная разница между вулканами и горами, и почему не всякая вершина с пиками и склонами считается вулканом
- Что такое супервулкан — и какие последствия может повлечь его пробуждение.
- Чем отличаются гейзеры, фумаролы и сольфатары и как их распознать в природе
- Какие бывают термальные источники, как они образуются и почему некоторые из них полезны для здоровья, а другие — опасны
- Почему на Камчатке удивительным образом сочетаются огонь и лёд
Примерный тайминг
7:00 – выезд из Петропавловска-Камчатского
8:00–8:40 – Паратунская долина
8:40–9:30 – переезд к Вилючинскому водопаду
9:30–10:10 – Вилючинский водопад
10:10–10:40 – автомобильный подъём на Вилючинский перевал
10:40–11:10 – Вилючинский перевал
11:10–12:30 – переезд к Мутновскому вулкану
12:30–13:30 – вулкан Мутновский, прогулка по активной зоне
13:30–14:00 – переезд к Дачным термальным источникам
14:00–15:00 – Дачные термальные источники (Малая долина гейзеров)
Перекус (сухой паёк)
15:00–17:00 – возвращение в Петропавловск-Камчатский
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Маршрут не требует наличия физической подготовки и комфортен для детей с 5 лет
- Автомобильная часть маршрута проходит на подготовленных внедорожниках
- При необходимости выдадим треккинговые палки
ежедневно в 08:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 701 туриста
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это бфла просто поездка. Нас сопровождал Константин, он прекрасный водитель, но он не гид в широком понимании. Если спрашивали, то подробно отвечал. Но хотелось услышать побольше рассказов о Камчатке. Водопада
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо, что поделились своими впечатлениями о поездке. Мы очень ценим отзывы наших путешественников. Позвольте прокомментировать некоторые моменты, чтобы прояснить ситуацию.
Продолжительность
Спасибо, что поделились своими впечатлениями о поездке. Мы очень ценим отзывы наших путешественников. Позвольте прокомментировать некоторые моменты, чтобы прояснить ситуацию.
Продолжительность
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И
В первый раз были на Камчатке. Действительность превзошла все наши ожидания. С нами был прекрасный гид Константин. Он очень красиво показал нам горную часть Камчатки, рассказал про те места где мы были и вкусно накормил обедом! После такой экскурсии хочется снова вернуться в жти края и посмотреть то, что мы еще не вилели.
+1
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Ездили на экскурсию с гидом Дмитрием, всё очень понравилось!
Забрали нас рано утром от места проживания на подготовленном авто, комфортно разместили и бережно довезли 😁 побывали на Вилючинском перевале и в
Забрали нас рано утром от места проживания на подготовленном авто, комфортно разместили и бережно довезли 😁 побывали на Вилючинском перевале и в
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Л
Экскурсия прошла на позитиве, увидели всё. что было запланировано. Бонусом, по возвращении в город, была экскурсия на сопку Мишенную.
Благодарим гида Александра за проведенную экскурсию. С трекинговыми палками было идти легче.
Благодарим гида Александра за проведенную экскурсию. С трекинговыми палками было идти легче.
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Е
Крутые джипы, завораживающие вулканы, а гид Андрей — отличный рассказчик! Гиды забрали всех от мест размещения, во время похода по склонам вулканов помогали отстающим и накормили вкусным домашним обедом
Единственный минус
Единственный минус
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Экскурсия очень понравилась живописной природой. Нам повезло с гидом Дмитрием, который оказался общительным, радушным парнем, интересным рассказчиком и меломаном. После экскурсии Дмитрий накормил нас вкусным обедом с видом на Вилючинский
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