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и Надежда (второй гид) - прекрасные люди, которые создали настроение не только на день (кстати, в этот день праздновала свое 45-летие), но и на все время проведенное на Камчатке. Экскурсия длилась более 10 часов, но оно того стоило. Красивейшие виды на вулканы, природа, чистый воздух, термальные источники, гейзеры - за этим стоило выбрать данную экскурсию. Такие виды открывались, что дух захватывало от красоты!!! На каждой локации Валентин останавливался и мы вдоволь наслаждались видами и фотографировались. Приятным и неожиданным сюрпризом был праздничный стол - отдельное спасибо Надежде! Всем рекомендуем данную команду гидов и сами с удовольствием сьездили еще на 2 экскурсии с Валентином и Надеждой.