Индивидуальная
до 3 чел.
К Малой долине гейзеров - на снегоходах
Увлекательное путешествие по Камчатке: от Паратунской долины до Мутновского вулкана. Безопасно и доступно для всех с 5 лет
Начало: У вашего места поживания
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
45 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия на фоне вулканов и водопадов Камчатки
Мечтаете о незабываемых фотографиях на фоне дикой природы Камчатки? Путешествие к Дачным источникам - это то, что вам нужно
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 79 990 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Дикая природа Камчатки + квадрокоптер
Откройте для себя Камчатку с её вулканами и горячими источниками. Вас ждут незабываемые пейзажи и уникальные фото с квадрокоптера
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:45
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
20 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах
Отправиться в любимые места драконов, где вода бьёт ключом и земля дышит горячим паром
Начало: От места проживания
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
39 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин24 декабря 2024Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров, а также на обратном
- ДДиана5 ноября 2024Абсолютно прекрасная экскурсия! Несмотря на несезон, очень понравилось! Иван прекрасный гид, и всё рассказал, и напоил чаем с красной рыбкой!
- ННаталья28 сентября 2024Первый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. Отличный экскурсовод и фотограф Валентин
- ННаталья23 сентября 2024Замечательная экскурсия. Чудесные фотографии.
- ДДулетов23 августа 2024Благодарим за прекрасную экскурсию. Валентин познакомил нас с природой и историей Камчатки. Рассказ был увлекателен. Мы посетили удивительные поражающие места.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Дачные источники»
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