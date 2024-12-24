Дачные источники – экскурсии на Камчатке

Найдено 4 экскурсии в категории «Дачные источники» на Камчатке, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
К Малой долине гейзеров - на снегоходах
На снегоходах
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
К Малой долине гейзеров - на снегоходах
Увлекательное путешествие по Камчатке: от Паратунской долины до Мутновского вулкана. Безопасно и доступно для всех с 5 лет
Начало: У вашего места поживания
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
45 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
На машине
12 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия на фоне вулканов и водопадов Камчатки
Мечтаете о незабываемых фотографиях на фоне дикой природы Камчатки? Путешествие к Дачным источникам - это то, что вам нужно
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 79 990 ₽ за всё до 6 чел.
Дикая природа Камчатки + съёмка с квадрокоптера
На машине
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Дикая природа Камчатки + квадрокоптер
Откройте для себя Камчатку с её вулканами и горячими источниками. Вас ждут незабываемые пейзажи и уникальные фото с квадрокоптера
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:45
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
20 000 ₽ за человека
К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах
На машине
На пароме
9 часов
Мини-группа
до 5 чел.
К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах
Отправиться в любимые места драконов, где вода бьёт ключом и земля дышит горячим паром
Начало: От места проживания
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
39 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    24 декабря 2024
    К Малой долине гейзеров - на снегоходах
    Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров, а также на обратном
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    пути искупаться в абсолютно диком горячем источнике. Отдельно хочу поблагодарить Алексея за отличную организацию маршрута, гибкость и отзывчивость, а также учёт личных пожеланий. Каждая мелочь в организации экскурсии продумана - начиная от питания, заканчивая экипировкой для восхождения на снегоходах.

    Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеровЭкскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеровЭкскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеровЭкскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров
  • Д
    Диана
    5 ноября 2024
    Дикая природа Камчатки + съёмка с квадрокоптера
    Абсолютно прекрасная экскурсия! Несмотря на несезон, очень понравилось! Иван прекрасный гид, и всё рассказал, и напоил чаем с красной рыбкой!
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    На обратном пути заехали поплавать в горячие источники, я выбрала бассейн (есть ещё дикие источники, но в бассейне вода поглубже и, соответственно, чище). Заплатила за вход в бассейн дополнительно 700 р., не пожалела! Очень удобно, поплавал, тут же раздевалка, фен, всё под рукой! Море впечатлений, большое спасибо за такой прекрасный досуг!

  • Н
    Наталья
    28 сентября 2024
    Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
    Первый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. Отличный экскурсовод и фотограф Валентин
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    и Надежда (второй гид) - прекрасные люди, которые создали настроение не только на день (кстати, в этот день праздновала свое 45-летие), но и на все время проведенное на Камчатке. Экскурсия длилась более 10 часов, но оно того стоило. Красивейшие виды на вулканы, природа, чистый воздух, термальные источники, гейзеры - за этим стоило выбрать данную экскурсию. Такие виды открывались, что дух захватывало от красоты!!! На каждой локации Валентин останавливался и мы вдоволь наслаждались видами и фотографировались. Приятным и неожиданным сюрпризом был праздничный стол - отдельное спасибо Надежде! Всем рекомендуем данную команду гидов и сами с удовольствием сьездили еще на 2 экскурсии с Валентином и Надеждой.

    Первый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. ОтличныйПервый раз в жизни побывали на Камчатке. Выбрали экскурсию на Дачные источники и не пожалели. Отличный
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2024
    Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
    Замечательная экскурсия. Чудесные фотографии.
  • Д
    Дулетов
    23 августа 2024
    Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
    Благодарим за прекрасную экскурсию. Валентин познакомил нас с природой и историей Камчатки. Рассказ был увлекателен. Мы посетили удивительные поражающие места.
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    Организация экскурсии на высоте. Пикник был вкусным и очень красиво оформленным. Отдельно хочется отметить великолепные профессиональные фотографии, оставшиеся нам на память о Камчатке

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Дачные источники»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К Малой долине гейзеров - на снегоходах
  2. Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
  3. Дикая природа Камчатки + съёмка с квадрокоптера
  4. К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Вулкан Мутновский
  5. Мыс Маячный
  6. Вилючинский водопад
  7. Набережная
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в марте 2025
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