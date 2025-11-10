Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Тихом океане у берегов Камчатки, где даже новички становятся азартными рыбаками, а весь улов — ваш! Вас ждет 10-местный катер с мини-кухней и эхолотом,
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание водной прогулки
Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по просторам Тихого океана у берегов Камчатки — в мир, где азарт рыбалки захватывает даже тех, кто никогда не держал удочку в руках! Это не просто рыбалка — это настоящее приключение, полное впечатлений, природной красоты и, конечно, свежего улова, который станет вашим трофеем. Что вас ждет? Вас ждет увлекательная морская рыбалка, доступная каждому — от новичков до опытных рыбаков. В зависимости от сезона и вашей удачи, вы сможете поймать палтуса, терпуга, треску, ленка, голубого окуня, камбалу или навагу. Весь улов — ваш! Для вашего комфорта мы предоставляем современный 10-местный катер, оснащенный всем необходимым: мини-кухней, уютной каютой, туалетом и профессиональным оборудованием для рыбалки. Чтобы каждому участнику было удобно, мы рекомендуем группы до 7 человек на один катер. Благодаря мощному эхолоту-картплоттеру мы быстро найдем стаи рыб, что позволит вам сосредоточиться на самом главном — удовольствии от процесса.
Уникальные бонусы природы
Рыбалка у берегов Камчатки — это не только улов, но и возможность увидеть вблизи морских обитателей: величественных китов, любопытных тюленей и грациозных косаток. Прибрежные воды Камчатки богаты жизнью, и у вас будет отличный шанс стать свидетелем этого природного чуда. Куда отправимся? Мы предлагаем вам выбрать одно из лучших мест для рыбалки:
- За линией мысов в районе буя поворотного — место, где океан раскрывает свои сокровища.
- Бухта Саранная — уютный уголок с богатым подводным миром.
- Мыс Опасный или мыс Крутой — живописные и продуктивные точки для настоящих охотников за трофеями.
- Дополнительные возможности.
- Хотите разнообразить программу? Мы можем дополнить экскурсию крабовым сафари или глубоководной трофейной рыбалкой — выбор за вами! Сколько это займет? Продолжительность программы — от 6 часов. Это идеальное время, чтобы насладиться рыбалкой, природой и свежим морским воздухом. Если ваша группа больше 7 человек, не переживайте — мы предоставим дополнительные катера, которые будут идти рядом, чтобы всем было комфортно. Почему стоит поехать? На Камчатке рыбалка — это больше, чем хобби. Это возможность почувствовать себя настоящим первооткрывателем, насладиться тишиной океана и азартом улова. Даже если вы никогда не рыбачили, наши опытные сопровождающие помогут вам освоиться, а современное оборудование сделает процесс легким и увлекательным.
Ежедневно с 1 мая по 31 октября.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тихий океан
- Бухта Саранная
- Мыс Опасный
- Мыс Крутой
Что включено
- Работа экипажа, аренда катера
- Ланч: бутерброды с малосольной красной рыбой, сливочным маслом и огурчиком. Овощная тарелка (помидоры, огурцы, перец сладкий двух видов), сладости
- Напитки на борту: чай, кофе, вода минеральная негазированная
- Аренда удочек и снастей для морской рыбалка
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера, ул. Береговая 11
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 1 мая по 31 октября.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 32 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
