Приглашаем вас совершить увлекательную прогулку на парусно-моторной яхте по Авачинской бухте. Вы увидите скалы Три Брата и полюбуетесь бухтой Тихой. А потом возьмёте удочку и попробуете самостоятельно поймать себе обед на крючок. Но даже если не получится, вас всё равно ждёт пикник на борту с крабом, ухой и ароматным чаем.

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Описание

Что вас ожидает

Три Брата

Наша прогулка начнётся с морского вокзала. Мы пройдём вдоль берегов Авачинской бухты, которая была открыта в 1703 году российскими моряками. Первая наша цель — скалы Три Брата, уникальное природное явление на границе Авачинской бухты и Тихого океана. Вы узнаете историю этих мест и сделаете отличные кадры.

Рыбалка и обед на борту

Далее направимся в саму бухту Тихая. Смотрите внимательно по сторонам: по пути нам встретится знаменитый кекур Чёртов палец. По прибытии встанем на якорь, достанем удочки, наживку и порыбачим. Ограничений по количеству пойманной рыбы нет — ловите, сколько душе угодно! Затем вас ждёт сытный обед на борту: сварим свежего краба, уху из лосося, сделаем бутерброды с красной рыбой, достанем сыры и конфеты, заварим горячий чай или кофе.

По желанию во время прогулки вы сможете научиться управлять парусной яхтой: мы вам всё расскажем и покажем!

Организационные детали