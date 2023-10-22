Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Групповая экскурсия на Камчатке

Познакомиться с водными достопримечательностями Камчатки и порыбачить в живописной бухте

5
3 отзыва
Приглашаем вас совершить увлекательную прогулку на парусно-моторной яхте по Авачинской бухте. Вы увидите скалы Три Брата и полюбуетесь бухтой Тихой. А потом возьмёте удочку и попробуете самостоятельно поймать себе обед на крючок. Но даже если не получится, вас всё равно ждёт пикник на борту с крабом, ухой и ароматным чаем.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Ближайшие даты:
11
мая
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мая
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Дети до 12 лет3 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Три Брата

Наша прогулка начнётся с морского вокзала. Мы пройдём вдоль берегов Авачинской бухты, которая была открыта в 1703 году российскими моряками. Первая наша цель — скалы Три Брата, уникальное природное явление на границе Авачинской бухты и Тихого океана. Вы узнаете историю этих мест и сделаете отличные кадры.

Рыбалка и обед на борту

Далее направимся в саму бухту Тихая. Смотрите внимательно по сторонам: по пути нам встретится знаменитый кекур Чёртов палец. По прибытии встанем на якорь, достанем удочки, наживку и порыбачим. Ограничений по количеству пойманной рыбы нет — ловите, сколько душе угодно! Затем вас ждёт сытный обед на борту: сварим свежего краба, уху из лосося, сделаем бутерброды с красной рыбой, достанем сыры и конфеты, заварим горячий чай или кофе.

По желанию во время прогулки вы сможете научиться управлять парусной яхтой: мы вам всё расскажем и покажем!

Организационные детали

  • В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту
  • Возьмите с собой куртку, шапку, удобную обувь, крем от загара и солнцезащитные очки
  • Если у вас есть склонность к морской болезни, не забудьте заранее (за 2 часа до прогулки) выпить таблетку от укачивания. Также рекомендуем не есть жареные блюда перед экскурсией.
  • Прогулка может быть отменена или перенесена на другой день при неблагоприятных погодных условиях

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
22 окт 2023
Нам очень понравилось! Мы отмечали день рождения на красивой яхте! О нас заботились, вкусно кормили и показывали замечательные виды Камчатки! Спасибо!
Алексей
23 сен 2023
Для тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. Ребята на яхте опытные моряки, приятные собеседники. Прогулка понравилась, есть возможность оплатить часть стоимости бонусами Аэрофлота.
Для тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. Ребята
Наталья
17 сен 2023
Всё было хорошо, и с погодой повезло.
Всё было хорошо, и с погодой повезло.

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