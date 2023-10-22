Познакомиться с водными достопримечательностями Камчатки и порыбачить в живописной бухте
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
|Дети до 12 лет
|3 750 ₽
Описание
Что вас ожидает
Три Брата
Наша прогулка начнётся с морского вокзала. Мы пройдём вдоль берегов Авачинской бухты, которая была открыта в 1703 году российскими моряками. Первая наша цель — скалы Три Брата, уникальное природное явление на границе Авачинской бухты и Тихого океана. Вы узнаете историю этих мест и сделаете отличные кадры.
Рыбалка и обед на борту
Далее направимся в саму бухту Тихая. Смотрите внимательно по сторонам: по пути нам встретится знаменитый кекур Чёртов палец. По прибытии встанем на якорь, достанем удочки, наживку и порыбачим. Ограничений по количеству пойманной рыбы нет — ловите, сколько душе угодно! Затем вас ждёт сытный обед на борту: сварим свежего краба, уху из лосося, сделаем бутерброды с красной рыбой, достанем сыры и конфеты, заварим горячий чай или кофе.
По желанию во время прогулки вы сможете научиться управлять парусной яхтой: мы вам всё расскажем и покажем!
Организационные детали
- В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту
- Возьмите с собой куртку, шапку, удобную обувь, крем от загара и солнцезащитные очки
- Если у вас есть склонность к морской болезни, не забудьте заранее (за 2 часа до прогулки) выпить таблетку от укачивания. Также рекомендуем не есть жареные блюда перед экскурсией.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другой день при неблагоприятных погодных условиях
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Морского вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.