Мощные волны Тихого океана, чёрный титано-магнетитовый песок и морские деликатесы создадут незабываемые впечатления.
Халактырский пляж с его видами на Авачинский залив и домашние вулканы станет идеальным местом для пикника под шум
Халактырский пляж с его видами на Авачинский залив и домашние вулканы станет идеальным местом для пикника под шум
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы проедете по океанскому побережью и посетите две смотровые площадки на Халактырских скалах.
- По пути гид расскажет про историю формирования Халактырского пляжа, его флору и фауну, тектонику плит и вулканизм Камчатки, хоминг у лососёвых пород рыб и пользу камчатских морепродуктов.
- На пляже вас будут ждать стейк из красной рыбы и шашлык из гребешка, бутерброды с красной икрой и красной рыбой, игристое шампанское или вино.
- В хорошую погоду вы сможете искупаться, а в любую другую — просто ступить босыми ногами в океан, где начинается Россия.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида и пикник на побережье.
- Заберём вас из вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансфер из других мест оговаривается отдельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов на Камчатке
Меня зовут Надежда. Я родилась и выросла на Камчатке, люблю и хорошо знаю свой родной край. Готова поделиться с вами этими знаниями и любовью. Со мной и членами нашей команды гидов-экскурсоводов вам будет интересно, комфортно, вкусно и безопасно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
30 мая 2024
Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и
Дарт
23 апр 2024
Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки.
Хочу отметить пунктуальность в начале экскурсии и полное отсутствие "счетчика времени" -
Хочу отметить пунктуальность в начале экскурсии и полное отсутствие "счетчика времени" -
А
Алексей
18 мар 2024
Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную организацию экскурсии. Очень много интересного и нового мы увидели за проведенное время вместе. Интересные
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