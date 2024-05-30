Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана

Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Мощные волны Тихого океана, чёрный титано-магнетитовый песок и морские деликатесы создадут незабываемые впечатления.

Халактырский пляж с его видами на Авачинский залив и домашние вулканы станет идеальным местом для пикника под шум
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волн. Гид расскажет о формировании пляжа, его флоре и фауне, тектонике плит и вулканизме Камчатки.

В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида и пикник на побережье. Вас заберут из отеля в Петропавловске-Камчатском.

Насладитесь стейком из красной рыбы, шашлыком из гребешка, бутербродами с красной икрой и игристым шампанским или вином. В хорошую погоду можно искупаться, а в любую другую - просто ступить босыми ногами в океан. Экскурсию проведёт гид из команды

5
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы проедете по океанскому побережью и посетите две смотровые площадки на Халактырских скалах.
  • По пути гид расскажет про историю формирования Халактырского пляжа, его флору и фауну, тектонику плит и вулканизм Камчатки, хоминг у лососёвых пород рыб и пользу камчатских морепродуктов.
  • На пляже вас будут ждать стейк из красной рыбы и шашлык из гребешка, бутерброды с красной икрой и красной рыбой, игристое шампанское или вино.
  • В хорошую погоду вы сможете искупаться, а в любую другую — просто ступить босыми ногами в океан, где начинается Россия.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида и пикник на побережье.
  • Заберём вас из вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансфер из других мест оговаривается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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30 мая 2024
Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и
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видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

Дарт
23 апр 2024
Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки.
Хочу отметить пунктуальность в начале экскурсии и полное отсутствие "счетчика времени" -
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наше приключение длилось пять с половиной часов.
Вид шикарный, осознание себя песчинкой в этом огромном мире срывает мозг. Морепродукты прекрасны.
И да, учтите, что помимо всего описанного в стоимость экскурсии включена шикарная фотосессия, а также пол-десятка сюрпризов, про которые я промолчу.
Всем советую отказаться от игристого и выбрать вкусный и полезный напиток на основе шиповника и брусничного варенья

А
18 мар 2024
Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную организацию экскурсии. Очень много интересного и нового мы увидели за проведенное время вместе. Интересные
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и познавательные места нам показал Валентин и Надежда, а так же рассказали истории про Петропавловск-Камчатский. В процессе поездки не было скучно, все прошло быстро и очень интересно, а главное вкусно 😋 Хочется поблагодарить за такое теплое и душевное приветствие было очень легко в общении ☺️ Отдельное спасибо за безумно вкусный и романтичный обед, очень сочный стейк из Нерки и вкусные морепродукты с костра 👍🏻🫶🏻 Очень приятно было получить маленькие подарочки и много классных фото с этой экскурсии. День прошел незаметно, мы в восторге и впечатлениях🏔️👍🏻🤩

Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличнуюСвадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличнуюСвадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную

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