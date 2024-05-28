1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«Вы отведаете вкуснейшую уху, вареных крабов, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
«Ограничений по количеству пойманной рыбы нет — ловите, сколько душе угодно»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
«Во время сплава будем делать остановки в рыбных местах»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
«В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
- ВВадим12 мая 2024Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
- ЕЕлизавета11 мая 2024Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
- ААндрей9 мая 2024Весьма комфортабельный катер ORCA. Выходили в море 5-го мая, в это время на Старичковом ещё были сивучи. В Тихой бухте удачно
- ЕЕлизавета22 октября 2023Нам очень понравилось! Мы отмечали день рождения на красивой яхте! О нас заботились, вкусно кормили и показывали замечательные виды Камчатки! Спасибо!
- ААлексей23 сентября 2023Для тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. Ребята на яхте опытные моряки, приятные собеседники. Прогулка понравилась, есть возможность оплатить часть стоимости бонусами Аэрофлота.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Рыбалка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Хотите поехать половить рыбу на Камчатке 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024