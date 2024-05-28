Рыбалка на Камчатке

Найдено 4 экскурсии в категории «Рыбалка» на Камчатке, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«Вы отведаете вкуснейшую уху, вареных крабов, которые еще утром обитали в море, а также рыбные закуски или нарезки»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
«Ограничений по количеству пойманной рыбы нет — ловите, сколько душе угодно»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000 за человека
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
«Во время сплава будем делать остановки в рыбных местах»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
В гости к хозяевам моря
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
«В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
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    и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку

  • В
    Вадим
    12 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
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    крабом. Рыбачили. Незабываемые 5 часов. Очень повезло с погодой конечно. Единственное что, лучше выпить что-то от укачиваний (принебрегли, а зря, не делайте так). Уже посоветовали друзьям(им посчитали похожую экскурсию намного дороже). Поэтому, всем рекомендую, лучше не найдёте

  • А
    Андрей
    9 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Весьма комфортабельный катер ORCA. Выходили в море 5-го мая, в это время на Старичковом ещё были сивучи. В Тихой бухте удачно
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    порыбачили на камбалу. Кроме самой экскурсии, ещё и вкусно кормили во время плавания. Уха, краб стригун, бутерброды, блины, чай/кофе. Скатерть-самобранка настоящая. Особое спасибо устроителям за перенос даты по нашей просьбе, нашли возможность.

  • Е
    Елизавета
    22 октября 2023
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Нам очень понравилось! Мы отмечали день рождения на красивой яхте! О нас заботились, вкусно кормили и показывали замечательные виды Камчатки! Спасибо!
  • А
    Алексей
    23 сентября 2023
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Для тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. Ребята на яхте опытные моряки, приятные собеседники. Прогулка понравилась, есть возможность оплатить часть стоимости бонусами Аэрофлота.
    Для тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. РебятаДля тех, кто хочет увидеть Камчатку с воды, отведать краба прям в море, Вам сюда. Ребята

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  2. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
  3. Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
  4. В гости к хозяевам моря
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Хотите поехать половить рыбу на Камчатке 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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