Откройте для себя Петропавловск-Камчатский — исторический порт, основанный Берингом.
Мы поднимемся на сопку Мишенную, чтобы увидеть панорамы бухты, вулканов и океана, узнаем о знаменитых мореплавателях у городских памятников, посетим величественный Троицкий собор и живописную Никольскую сопку. Завершим экскурсию на рыбном рынке, где можно попробовать свежайшие дары моря.
Мы поднимемся на сопку Мишенную, чтобы увидеть панорамы бухты, вулканов и океана, узнаем о знаменитых мореплавателях у городских памятников, посетим величественный Троицкий собор и живописную Никольскую сопку. Завершим экскурсию на рыбном рынке, где можно попробовать свежайшие дары моря.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Мы поднимемся на смотровые площадки сопки Мишеной и Петровской, прогуляемся по центральной площади и Никольской сопке, заедем в сувенирный магазин и на рынок за свежими морепродуктами. Вот увидите, Камчатка откроется для вас в новом свете! Программа:
- Трансфер из вашего отеля;
- Экскурсия по городу;
- Посещение центрального рынка;
- Трансфер в отель.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки сопки Мишеной и Петровской
- Центральная площадь
- Никольская сопка
- Сувенирный магазин
- Рынок со свежими морепродуктами
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Валентин - лучший гид по Камчатке! Он с такой любовью и вдохновением рассказывает о крае, что его хочется слушать бесконечно. Маршруты продуманы идеально, а его фото и видео помогают сохранить каждое мгновение путешествия. Благодаря ему Камчатка открывается не только глазами, но и сердцем.
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О
Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида, большой объем разнообразной информации, которой он поделился с нами, касаемой географических открытий, исторических событий, интересных особенностей Петропавловска Камчатского и Камчатского края (вулканы, флора, фауна, коренные народности, этапы строительства ПК). Инфрмация доведена в доступной для понимания форме, с вовлечение
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О
Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида, большой объем разнообразной информации, которой он поделился с нами, касаемой географических открытий, исторических событий, интересных особенностей Петропавловска Камчатского и Камчатского края (вулканы, флора, фауна, коренные народности, этапы строительства ПК). Инфрмация доведена в доступной для понимания форме, с вовлечение
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М
Экскурсия по Петропавловску с Валентином была отличной: интересный рассказ с юмором, прекрасные виды на город и вулканы. Он сделал чудесные фотографии и даже помог с выбором деликатесов на рыбном рынке. Самые лучшие рекомендации этому гиду.
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А
Брали экскурсию по Петропавловску с Валентином все очень понравилось, комфортная, познавательная поездка, за фотографии отдельное спасибо, прям рекомендуем👍👍👍
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