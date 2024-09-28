Б Барканова Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники Великолепная экскурсия, которая оставляет потрясающее впечатление не только своим содержанием, но главное мастерством гида Марии. Спасибо огромное!!!

А Андрей Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники Очень понравилось! Мария умничка! Много интересного узнали. Виды замечательные, фотографий классных наделали - закачаешься. А после хождения в холодной воде Тихого океана полежать в теплом бассейне термального источника - вообще сказка!

А Александр Тихий океан: Халактырский пляж и горячие источники Крутая экскурсия, огромное спасибо гиду Евгению, который видно, что обожает свою работу и свой край, все показал, рассказал, отвез-привез, было интересно, в общем советую!

В Вена Мыс Маячный и скалы Три брата Евгений очень интересный гид. Если вы с детьми Вам точно нужен именно он. Очень внимателен и заботлив на протяжении всего пути. Нам помешал туман но он бонусами нас завяз на сопки. Наша семья осталась в восторге.