1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Вы познакомитесь с его богатой и непростой историей, увидите главные достопримечательности и подниметесь на самые живописные смотровые площадки»
29 июня в 08:00
2 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«🌋 Также мы посетим научно-популярный музей Вулканариум, где в увлекательной интерактивной форме вы познакомитесь с вулканами Камчатки и мира»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000₽ за человека
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
«Пешеходная обзорная прогулка (1,5 км»
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Маяк "Петропавловский" - "У скалистых берегов Камчатки"
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Совершим остановки в самых живописных местах, где имеются также возвышенные обзорные площадки, в том числе, с видом на скалы «Три брата» — визитную карточку Петропавловска-Камчатского»
Расписание: ежедневно с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«Обзорная экскурсия ночью — это романтическое и даже мистическое приключение: вместо музеев и шумной площади — закат над Авачинской бухтой, шелест прибоя, прогулка на вершину сопки и монументы, окутанные тенями»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
«Познакомитесь с эндемиком Камчатки — Каменной берёзой и узнаете, почему она так называется»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 мая 2024В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем остальным заниматься. Считаю, что
- ЛЛюбовь16 мая 2024Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
- ААнастасия14 мая 2024Посетили терпкий край Камчатку в начале мая. Наша экскурсия началась с аэропорта, Екатерина любезно согласилась встретить нас)) дорога до Петропавловск-Камчатского
- ЛЛариса11 мая 2024Хочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. Экскурсия очень информативная и познавательная,
- ММария11 марта 2024Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:) Спасибо Валентину за интересное путешествие 😀👏🏼👏🏼👏🏼
- ДДенис5 марта 2024Замечательная экскурсия с посещением всех видовых и исторических мест. Закончили экскурсию на берегу Тихого океана с шампанским. Огромное спасибо Валентину за проведенный день!
- ААнна11 апреля 2023Брали экскурсию по Петропавловску с Валентином все очень понравилось, комфортная, познавательная поездка, за фотографии отдельное спасибо, прям рекомендуем👍👍👍
- ООльга3 марта 2023Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида,
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Обзорные»
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Сейчас на Камчатке в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 13 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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