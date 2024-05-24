Обзорные и познавательные экскурсии Камчатки

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» на Камчатке, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Вы познакомитесь с его богатой и непростой историей, увидите главные достопримечательности и подниметесь на самые живописные смотровые площадки»
29 июня в 08:00
2 авг в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«🌋 Также мы посетим научно-популярный музей Вулканариум, где в увлекательной интерактивной форме вы познакомитесь с вулканами Камчатки и мира»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000 за человека
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
«Пешеходная обзорная прогулка (1,5 км»
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000 за человека
Маяк "Петропавловский" - "У скалистых берегов Камчатки"
Индивидуальная
6 часов
Маяк "Петропавловский" - "У скалистых берегов Камчатки"
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Совершим остановки в самых живописных местах, где имеются также возвышенные обзорные площадки, в том числе, с видом на скалы «Три брата» — визитную карточку Петропавловска-Камчатского»
Расписание: ежедневно с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
26 000 за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: «На краю земли»
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«Обзорная экскурсия ночью — это романтическое и даже мистическое приключение: вместо музеев и шумной площади — закат над Авачинской бухтой, шелест прибоя, прогулка на вершину сопки и монументы, окутанные тенями»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
«Познакомитесь с эндемиком Камчатки — Каменной берёзой и узнаете, почему она так называется»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем остальным заниматься. Считаю, что
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    путешественникам не стоит пренебрегать возможностью узнать побольше о месте, где они проводят свой отпуск. Екатерина - отличный гид и рассказчик! Несмотря на то, что погода была дождливая, мы пробыли на улице почти 3 часа. Еще было интересно в рамках экскурсии посетить вулканариум - если бы не дождь, я туда бы вряд ли сама пошла😏

    В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем
  • Л
    Любовь
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
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    опять побывала на Камчатке. Мои девчонки собирались в январе, а я «вострила лыжи» совершенно в противоположную сторону, но полетела вместе с ними, обстоятельства так сложились. До сих пор под впечатлением. Несколько дней провели на турбазе, затем переехали в Петропавловск-Камчатский. Поужинали в ресторане «Два моря,океан». Потрясающая кухня и обслуживание. Всем рекомендую! И все семь дней «… то ли дождь со снегом, то ли снег с дождём…»,немного солнца и ни единого вулкана, скрыты все туманом и облаками. В инете нашли туристическую фирму Tripster и заказали индивидуальную обзорную экскурсию по городу и поездку на Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Наш гид Валентин потрясающий рассказчик и знаток истории города и края. Очень грамотно продумана сама экскурсия, лаконично выстроена, интересные рассказы сопровождались посещением достопримечательностей города. Со смотровых площадок нам открывались красоты города, Авачинской бухты и выход в Тихий океан. Но вулканов так и не видно…. Халактырский пляж поверг меня в восторг. Тихий океан, волны, морские птицы, сам вулканический песок это что-то фантастическое. На мгновение показалось все не реальностью, особенно когда поднялись на скалу. Сверху был такой вид, что уходить не хотелось. Все это время Валентин рассказывал и рассказывал нам о Камчатке. А мы влюблялись все больше и больше. Не буду перечислять места,где мы побывали, всё есть на сайте!!! А вулканы мы всё-таки увидели!!! В день отлёта! И это было достойнейшее завершение путешествия: Корякский,Авачинский, Козельский, Арик и Ааг,прощались с нами,потрясая своей первозданной красотой!!!! Хочу выразить огромную благодарность фирме Tripster и Валентину Мулюкину, нашему гиду-вдохновителю за прекрасно проведенную экскурсию!!! Приезжайте на Камчатку! Эту землю надо увидеть своими глазами, чтобы потом уже никогда не забыть ее красоты!

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    Посетили терпкий край Камчатку в начале мая. Наша экскурсия началась с аэропорта, Екатерина любезно согласилась встретить нас)) дорога до Петропавловск-Камчатского
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    пролетела быстро и познавательно. Т. к. май не очень комфортный месяц, для посещения Екатерина сориентировала нас, куда мы сможем попасть и что стоит посмотреть. Особенно хочется отметить Екатерину как грамотного, исторически подкованного и патриотичного экскурсовода и просто красавицу)) любящую свой край. Огромное спасибо!!!

  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    Хочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. Экскурсия очень информативная и познавательная,
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    сочетает в себе поездки на авто и пешие маршруты, сделали много красивых фото. Видно, что Екатерина знает и любит свой край, его историю, очень позитивный и открытый человек. Всем рекомендую!!!

    Хочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. ЭкскурсияХочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. ЭкскурсияХочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. Экскурсия
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:) Спасибо Валентину за интересное путешествие 😀👏🏼👏🏼👏🏼
    Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)
  • Д
    Денис
    5 марта 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Замечательная экскурсия с посещением всех видовых и исторических мест. Закончили экскурсию на берегу Тихого океана с шампанским. Огромное спасибо Валентину за проведенный день!
  • А
    Анна
    11 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
    Брали экскурсию по Петропавловску с Валентином все очень понравилось, комфортная, познавательная поездка, за фотографии отдельное спасибо, прям рекомендуем👍👍👍
  • О
    Ольга
    3 марта 2023
    Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
    Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида,
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    большой объем разнообразной информации, которой он поделился с нами, касаемой географических открытий, исторических событий, интересных особенностей Петропавловска Камчатского и Камчатского края (вулканы, флора, фауна, коренные народности, этапы строительства ПК). Инфрмация доведена в доступной для понимания форме, с вовлечение

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
  2. Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
  3. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
  4. Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
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Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 13 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Камчатки нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Камчатке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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