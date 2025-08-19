Павел — ваша команда гидов на Камчатке

Провели экскурсии для 279 туристов

читать дальше открывать его красоты для всех любителей путешествий ⛰🏕 Для этого я специально обучился на гида-проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации, и чтобы вам со мной везде было безопасно. Уже почти 10 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью вместе со своей командой.

Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решил