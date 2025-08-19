Всего 18 км от Петропавловска-Камчатского - и вы окажетесь у подножия величественных Авачинского и Корякского вулканов.
Путешествие начинается с проезда по застывшей лаве, затем вы подниметесь на экструзию Верблюд, откуда открываются захватывающие виды на Жупановский вулкан и Налычевскую долину. В пути вас ждёт встреча с ручными евражками и интересные рассказы о формировании вулканов. Экскурсия включает трансфер, услуги гида и обед
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные виды на вулканы
- 🚶♂️ Лёгкое восхождение на Верблюд
- 🐿️ Встреча с ручными евражками
- 📸 Фотографии на фоне вулканов
- 🍽️ Вкусный обед включён
Что можно увидеть
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан
- Жупановский вулкан
- Налычевская долина
Описание экскурсии
- Мы проедем по сухому руслу, где когда-то текла лава Авачинского вулкана.
- Увидим спортивно-тренировочный лагерь, где проходят подготовку будущие чемпионы мирового спорта.
- Доберёмся до базы у подножия Авачинского и Корякского вулканов.
- Познакомимся с ручными сусликами — евражками, которые здесь обитают.
- Совершим несложное восхождение (200 м) на скальное образование Верблюд. С вершины откроются панорамные виды на Жупановский вулкан и Налычевскую долину.
- Поговорим об Авачинском, Корякском и других вулканах Камчатки, а также о крае и его жителях.
Примерный тайминг маршрута:
- 1,5 часа — дорога на авто в одну сторону.
- 3 часа — пеший маршрут.
- 1 час — обед и отдых.
- 1,5 часа — дорога на авто обратно.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида, обед.
- В меню будет, в основном, рыбная продукция. Если есть ограничения в еде, заранее сообщите об этом.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 279 туристов
Павел — ваша команда гидов на Камчатке

Провели экскурсии для 279 туристов

Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
19 авг 2025
Проводник Владимир был с нами на высоте! Внимательный, заботливый, интересно рассказывал про вулканы, показывал, маршрут не сложный!
Накормил обедом, напоил своим потрясающим чаем. Рекомендую
Е
Елена
19 июл 2025
Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров. Павел отличный экскурсовод и знаток Камчатского края. На все вопросы получили ответы, а от экскурсий - только положительные эмоции. Наблюдали за вулканическими проявлениями, любовались природой и вкусно кушали. Большое спасибо Павлу!
В
Виктория
22 июн 2025
Все было прекрасно! Спасибо Павлу!
(Накормили вкусно тоже)
