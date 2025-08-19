Мои заказы

В сердце двух вулканов: из Петропавловска-Камчатского к Авачинскому перевалу

Откройте для себя величие Авачинского и Корякского вулканов. Прогулка по лаве, виды на Жупановский вулкан и встреча с евражками ждут вас
Всего 18 км от Петропавловска-Камчатского - и вы окажетесь у подножия величественных Авачинского и Корякского вулканов.

Путешествие начинается с проезда по застывшей лаве, затем вы подниметесь на экструзию Верблюд, откуда открываются захватывающие виды на Жупановский вулкан и Налычевскую долину. В пути вас ждёт встреча с ручными евражками и интересные рассказы о формировании вулканов. Экскурсия включает трансфер, услуги гида и обед
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные виды на вулканы
  • 🚶‍♂️ Лёгкое восхождение на Верблюд
  • 🐿️ Встреча с ручными евражками
  • 📸 Фотографии на фоне вулканов
  • 🍽️ Вкусный обед включён
В сердце двух вулканов: из Петропавловска-Камчатского к Авачинскому перевалу© Павел
В сердце двух вулканов: из Петропавловска-Камчатского к Авачинскому перевалу© Павел
В сердце двух вулканов: из Петропавловска-Камчатского к Авачинскому перевалу© Павел
Ближайшие даты:
21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Жупановский вулкан
  • Налычевская долина

Описание экскурсии

  • Мы проедем по сухому руслу, где когда-то текла лава Авачинского вулкана.
  • Увидим спортивно-тренировочный лагерь, где проходят подготовку будущие чемпионы мирового спорта.
  • Доберёмся до базы у подножия Авачинского и Корякского вулканов.
  • Познакомимся с ручными сусликами — евражками, которые здесь обитают.
  • Совершим несложное восхождение (200 м) на скальное образование Верблюд. С вершины откроются панорамные виды на Жупановский вулкан и Налычевскую долину.
  • Поговорим об Авачинском, Корякском и других вулканах Камчатки, а также о крае и его жителях.

Примерный тайминг маршрута:

  • 1,5 часа — дорога на авто в одну сторону.
  • 3 часа — пеший маршрут.
  • 1 час — обед и отдых.
  • 1,5 часа — дорога на авто обратно.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги гида, обед.
  • В меню будет, в основном, рыбная продукция. Если есть ограничения в еде, заранее сообщите об этом.
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 279 туристов
Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решил
читать дальше

открывать его красоты для всех любителей путешествий ⛰🏕 Для этого я специально обучился на гида-проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации, и чтобы вам со мной везде было безопасно. Уже почти 10 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью вместе со своей командой.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ксения
Ксения
19 авг 2025
Проводник Владимир был с нами на высоте! Внимательный, заботливый, интересно рассказывал про вулканы, показывал, маршрут не сложный!
Накормил обедом, напоил своим потрясающим чаем. Рекомендую
Проводник Владимир был с нами на высоте! Внимательный, заботливый, интересно рассказывал про вулканы, показывал, маршрут не сложный!Проводник Владимир был с нами на высоте! Внимательный, заботливый, интересно рассказывал про вулканы, показывал, маршрут не сложный!Проводник Владимир был с нами на высоте! Внимательный, заботливый, интересно рассказывал про вулканы, показывал, маршрут не сложный!Проводник Владимир был с нами на высоте! Внимательный, заботливый, интересно рассказывал про вулканы, показывал, маршрут не сложный!Проводник Владимир был с нами на высоте! Внимательный, заботливый, интересно рассказывал про вулканы, показывал, маршрут не сложный!
Е
Елена
19 июл 2025
Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров. Павел отличный экскурсовод и знаток Камчатского края. На все вопросы получили ответы, а от экскурсий - только положительные эмоции. Наблюдали за вулканическими проявлениями, любовались природой и вкусно кушали. Большое спасибо Павлу!
Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров.Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров.Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров.Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров.Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров.Выбрали две экскурсии. Первая - восхождение на экструзию Верблюд. Вторая - поездка на малую долину гейзеров.
В
Виктория
22 июн 2025
Все было прекрасно! Спасибо Павлу!
(Накормили вкусно тоже)
Все было прекрасно! Спасибо Павлу!Все было прекрасно! Спасибо Павлу!Все было прекрасно! Спасибо Павлу!Все было прекрасно! Спасибо Павлу!Все было прекрасно! Спасибо Павлу!Все было прекрасно! Спасибо Павлу!

Входит в следующие категории Камчатки

Похожие экскурсии из Камчатки

На Авачинский перевал - на снегоходах и в нартах
На снегоходах
6 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На Авачинский перевал - на снегоходах и в нартах
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к вулканам Камчатки на снегоходах или в нартах. Вас ждут захватывающие виды и интересные легенды
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
11 000 ₽ за человека
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
На машине
5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
Объедините обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому с посещением живописного Халактырского пляжа за один день. Впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
27 334 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
На машине
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Камчатке